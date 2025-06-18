Увеличьте доход в два раза с курсами за полцены!
У вас есть возможность начать зарабатывать в два раза больше, пока цена курсов в три раза ниже! На курсах профпереподготовки и повышения квалификации собрали знания самых опытных в стране бухгалтеров, аудиторов и экспертов в кадровом и налоговом учете. Получите их навыки — и это гарантирует рост вашей зарплаты.
Сейчас курсы стоят в пределах 9 000 руб. — это самая низкая цена среди всех бухгалтерских курсов в России. При этом мы уверены, что наше качество обучения в разы выше, чем у конкурентов.
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После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Главный бухгалтер на ОСНО
Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.
Станете универсальным специалистом, который может использовать большое количество разнообразных навыков — от расчетов до оформления сделок. Докажите работодателю свою ценность и сможете претендовать на повышение зарплаты и карьерный рост.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Станьте специалистом в учете ВЭД и работайте в одной из самых высокооплачиваемых сфер для бухгалтера. Из-за нехватки квалифицированный кадров спрос на хороших спецов здесь всегда высокий, так что работодатели не скупятся на зарплату ради сильного профессионала в штате.
Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
В вашем арсенале будут самые актуальные знания и востребованные сегодня навыки, которые помогут вам проявить себя, доказать работодателю свою ценность и законно претендовать на карьерный рост.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Бухгалтер по зарплате
Вы узнаете, как удерживать НДФЛ и исчислять страховые взносы оформлять прием и увольнение, а также рассчитывать все виды пособий и вовремя сдавать по ним отчетность.
Мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам и расчетам больничных на 2025 год. Кроме этого, расширили блок по работе в 1С:ЗУП.
Вы получите все необходимые знания для карьерного роста, сможете занять новую должность и удвоить свой доход.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо
31 700 рублей.
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