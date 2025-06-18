Что нового в подписке Клерк.Премиум в июне 2025 г.

Работа бухгалтера требует постоянной включенности в изменения, стоит только упустить какую-то важную поправку, даже мелочь — и вот уже налоговая требует пояснений или немедля выписывает штраф. Чтобы избежать испорченных отчетов и загубленных часов в Excel, надо держать руку на пульсе, но одному за всем не уследишь, зато с подпиской Клерк.Премиум это точно можно сделать.

В июне для бухгалтера произошло много изменений в работе и еще немало было анонсировано, а мы уже ко всему подготовились и провели полезные вебинары, подготовили статьи-разборы и даже записали новый онлайн-курс по работе с персданными, который теперь тоже есть в подписке!

Рассказываем, что новенького добавили в июне 2025 г. в подписку Клерк.Премиум.