Что нового в подписке Клерк.Премиум в июне 2025 г.

Работа бухгалтера требует постоянной включенности в изменения, стоит только упустить какую-то важную поправку, даже мелочь — и вот уже налоговая требует пояснений или немедля выписывает штраф. Чтобы избежать испорченных отчетов и загубленных часов в Excel, надо держать руку на пульсе, но одному за всем не уследишь, зато с подпиской Клерк.Премиум это точно можно сделать.
В июне для бухгалтера произошло много изменений в работе и еще немало было анонсировано, а мы уже ко всему подготовились и провели полезные вебинары, подготовили статьи-разборы и даже записали новый онлайн-курс по работе с персданными, который теперь тоже есть в подписке!
Рассказываем, что новенького добавили в июне 2025 г. в подписку Клерк.Премиум.
Онлайн-курс по работе с персданными
30 мая в силу вступили изменения по обработке и защите персональных данных. Штрафы за нарушения выросли до 15 млн руб., а уголовные наказания до 8 лет. Защитите себя от проблем с законом — работать безопасно и по актуальным правилам научим на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025».
Вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.
А еще вы получите актуальные шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!
Разборы
Мини-курсы
Конспекты вебинаров
Больше не надо платить за вебинары
В подписку уже включена стоимость всех вебинаров, так что ближайший платный вебинар «Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года», который пройдет 30 июня 2025 г. в 11 мск, вы сможете смотреть без каких-либо доплат.
Вы узнаете, какие выплаты нужно включить в расчет, в чем разница между системой оплаты труда и положении об оплате труда, от чего теперь зависит размер выплат при увольнении и как учитывать премии в расчете среднего заработка.
Вебинар проведет к. э. н., налоговый консультант, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, автор ежегодно переиздаваемой книги «Заработная плата», а также других книг и публикаций в СМИ — Елена Воробьева.
Обязательно присоединяйтесь, чтобы заранее подготовиться к новым правилам и сразу начать работать без ошибок и штрафов.
Полезные материалы с Всероссийской бухгалтерской конференции будут ждать вас в подписке
С 18 по 20 июня в онлайн-формате проходит VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия»! После проведения конференции мы будем собирать всю самую актуальную и важную информацию из первых рук и оформлять ее в разборы и конспекты. С подпиской Клерк.Премиум вы первыми получите доступ к этой информации, и даже если не смогли подключиться к конференции вживую, то вся полезная информация будет ждать вас в подписке.
До 20 июня вы можете подключить новый тариф подписки Клерк.Премиум на полгода за 6 000 руб.
Подписка — это постоянная информационная поддержка бухгалтера в работе, а также помощь опытных экспертов «Клерка». Здесь вы найдете полезные материалы для обучения и повышения квалификации, образцы документов, шаблоны, удобные инструменты для того, чтобы легко справляться с ежедневными рабочими задачами.
В подписку Клерк.Премиум на полгода входят:
60+ онлайн-курсов по важным темам;
записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;
статьи с разборами новых правил;
справочно-правовая система;
инструменты и сервисы для работы бухгалтера;
отключение рекламы на сайте.
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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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