🎁 При покупке одного профкурса — второй вы получите бесплатно!

Только один раз год мы устраиваем самую щедрую акцию 1+1, когда при покупке одного профкурса вы получаете курс повышения квалификации бесплатно. После обучения у вас будет сразу два официальных документа — диплом и удостоверение. Не упустите уникальный шанс 2025 года — выбирайте курс, а второй мы подарим!

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Каталог курсов по акции

На курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

На курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» вы узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Сейчас вы можете купить курс «Главный бухгалтер на ОСНО» по акции 1+1 за 14 900 руб. и получить курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» бесплатно.

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На курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

На курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности» вы научитесь настраивать 1С и автоматизировать работу, сможете быстро формировать отчетность и декларации.

Сейчас вы можете купить курс «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» по акции 1+1 за 11 900 руб. и получить курс повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности» бесплатно.

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Займите самую востребованную нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.

На курсе повышения квалификации вы «Бухгалтер маркетплейса» вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

На курсе повышения квалификации «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма» вы узнаете, как искать клиентов, вести с ними переговоры, формировать прайс-лист на бухуслуги, закреплять сотрудничество с клиентами документально, панировать свое рабочее время и не перерабатывать.

Сейчас вы можете купить курс «Бухгалтер маркетплейса» по акции 1+1 за 18 900 руб. и получить курс повышения квалификации «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма» бесплатно.

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На курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» вы узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

На курсе повышения квалификации «Excel и Google-таблицы с нуля до профи» вы научитесь использовать все функции на уровне эксперта, автоматизируете рутинные операции, освободите время для более важных задач.

Сейчас вы можете купить курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» по акции 1+1 за 11 900 руб. и получить курс повышения квалификации «Excel и Google-таблицы с нуля до профи» бесплатно.

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