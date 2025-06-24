❗️Только сегодня, 24 июня: онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, персданным и бухгалтерии с нуля по 3 900 руб.
Успейте купить онлайн-курсы со скидками более 80% и начать учиться, пока еще есть время до жаркого сезона отчетности июля 2024 г. Выбирайте курсы за 3 900 руб., чтобы освежить в памяти контрольные соотношения и правила заполнения документов и отчетов по новым формам в 1С.
Проведите июнь с пользой! Предложение действует до 25 июня.
Если вы давно планировали освоить работу на маркетплейсах, научиться вести учет на УСН по новым стандартам или разобраться во всех нюансах управленческого учета, чтобы повысить квалификацию и претендовать на повышение, то сейчас самое время приобрети онлайн-курсы по этим направлениям.
Бухгалтерия маркетплейсов: учет, налоги, 1С
Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.
Цена со скидкой 76% до 25 июня: 3 900 руб.
Главбух на УСН-2025: от учета до отчетности и 1С
Вы научитесь вести учет в последней версии 1С, работать по новым ФСБУ, рассчитывать НДС и заполнять новую декларацию, узнаете, какие льготы положены упрощенцам и как их получить, разберетесь в оформлении документов и кадровых операциях, сможете работать без стресса и претензий налоговиков.
Цена со скидкой 76% до 25 июня: 3 900 руб.
Новые правила по защите персданных - 2025
С 30 мая в силу вступили изменения по обработке и защите персональных данных. Штрафы за нарушения выросли до 15 млн руб., а уголовные наказания до 8 лет. Защитите себя от проблем с законом — работать безопасно и по актуальным правилам научим на новом онлайн-курсе.
Вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.
Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!
Цена со скидкой 74% до 25 июня: 3 900 руб.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Цена со скидкой 80% до 25 июня: 3 900 руб.
Поторопитесь! Предложение действует только до 25 июня.
Начать дискуссию