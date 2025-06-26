Старт обучения 1 июля. Занимайте места на курсах с экспертами, персональными кураторами и дипломами в реестре ФИС ФРДО
Используйте лето с умом — сейчас лучший момент, чтобы повысить квалификацию или освоить профессию с нуля. Пока другие бухгалтеры спят на пляже, у вас есть время освоить востребованные навыки, актуализировать знания и научиться работать по последним требованиям, чтобы получить конкурентное преимущество и обойти любых соперников в гонке за должность с большой зарплатой и лучшими условиями работы.
Не упустите такой шанс, тем более что на последние места нового потока мы делаем скидки до 83%! Скорее выбирайте профкурсы и записывайтесь. Старт обучения уже 1 июля.
Выбирайте курсы и скорее записывайтесь, пока еще есть места.
После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Главный бухгалтер на ОСНО
Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70% до 30 июня: 9 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Аналитик 1С
Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 83% до 30 июня: 9 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Бухгалтер по зарплате
Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 75% до 30 июня: 7 900 рублей вместо
31 700 рублей.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.
Цена со скидкой 71% до 30 июня: 7 900 рублей вместо
27 000 рублей.
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