Проводки для учета в розничной торговле: шпаргалка для бухгалтера

Собрали для вас в одну таблицу самые важные проводки для учета поступления и реализации товаров, а также начисления НДС, списания себестоимости и других операций. Сохраняйте шпаргалку, чтобы не потерять!

Особенностью розничной торговли являются объемы продаж, чаще всего товары продаются поштучно или небольшими партиями, а покупателями выступают физические лица, которые используют покупку в личных нуждах.

В бухгалтерском учете розничной торговли помимо основных операций поступления и продажи товаров, обязательно учитывается хранение на складе, выделение НДС, уплата налога, списание себестоимости, возвраты товаров и т. д. Чтобы правильно отразить все эти процессы в бухучете необходимо использовать подходящие проводки. Специально для вас мы сделали таблицу с главными проводками, которые облегчат вам работу — ничего не нужно искать, все необходимое уже под рукой.

Учет поступления товаров

Компания может вести учет поступления продукции двумя методами:

по стоимости закупки;

по цене реализации с учетом наценки.

Операция Д/т К/т При учете по стоимости закупки Поступила продукция 41 60 Выделен НДС 19 60 При учете по отпускной стоимости Поступила продукция 41 60 Выделен НДС 19 60 Выделена наценка 41 42

Учет реализации товаров

Также в работе используют учет по закупочной стоимости и по стоимости реализации.

Операция Д/т К/т Выручка получена 50 (51, 57) 90.1 Начислен НДС 90.3 68 Себестоимость списана 90.2 41 Наценка списана (при учете по стоимости реализации) 90.2 42 (СТОРНО) Расчеты по терминалу для оплаты картой 51 (57) 90.1 Расчет прибыли в конце месяца 90 99

Учет в торговле сложный участок, так как для работы здесь бухгалтеру нужны специализированные знания, причем надо быть готовым к постоянным изменениям не только в налоговом законодательстве, но и в подходах к продажам — меняются цены, проходят скидки, акции, что нужно своевременно отразить в учете, есть также нюансы учета импортного товара, продукции, которая подлежит маркировке, и т. д.

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