Как получить сертификат ИПБР в «Клерке»: инструкция для бухгалтера

У Центра обучения «Клерка» есть аккредитация в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов, поэтому после прохождения наших курсов вы можете получить не только официальные дипломы и удостоверения, но сертификаты ИПБР, которые закрывают часы практики. Однако одного курса недостаточно, рассказываем алгоритм действий.

«Клерк» получил свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Теперь мы можем создавать программы, которые разработаны и утверждены НП «ИПБ России», а также проводить экзамены для получения аттестатов ИПБ России.

Как набрать нужное количество часов

Чтобы подтвердить свои компетенции по профстандарту Бухгалтер, вам нужно доказать, что вы владеете профессиональными знаниями на высоком уровне. Одного узконаправленного курса для этого мало, поэтому мы предлагаем вам подписку Клерк.Премиум.

Здесь вы найдете более 60 онлайн-курсов, ежедневные разборы законов, записи вебинаров, мини-курсы, конспекты — огромное количество обучающего контента, который поможет вам легко подтвердить соответствие профстандарту.

После прохождения курсов вы получите сертификаты от нашего образовательного Центра, а также сертификат ИПБР на 40 часов.

Зачем бухгалтеру годовая подписка

В подписку Клерк.Премиум входит большое количество материалов, которые регулярно обновляются. Каждый день выходит новый разбор, раз в квартал — новый курс, также мы постоянно проводим вебинары на актуальные темы.

Оформив подписку на год, вы автоматически получаете доступ ко всем существующим материалам, а также запасаетесь полезными знаниями на год вперед.

Все инструменты для расчета отпускных, проверки сайта на наличие сервисов cookies и метрических программ, справочники МРОТ и календари будут обновляться и расширять вашу подписку.

Подписка Клерк.Премиум — это не только курсы и статьи, но и постоянная помощь экспертов. Годовая подписка дает вам безлимитное количество консультаций наших специалистов, а значит, в течение всего года у вас будет профессиональная поддержка и наставник, который поможет выйти из любой затруднительной ситуации.

Как оформить подписку

Подписка Клерк.Премиум поможет вам быстрее решать рутинные задачи, под рукой всегда будут необходимые шаблоны и инструкции, а если появятся вопросы — можно задать вопрос эксперту.

Кроме этого, подписка — это шанс подняться по карьерной лестнице, освоив новые и современные инструменты, а также возможность доказать свою ценность работодателю и увеличить доход.

Клерк.Премиум позволит не только развиваться на текущем месте работы, в вашем распоряжении будет большое количество курсов и обучающих материалов, с которыми вы можете освоить новую востребованную профессию с нуля.

Сейчас вы можете купить годовую подписку Клерк.Премиум за 24 000 руб. 18 000 руб.

Предложение действует только для новых подписчиков «Клерка».

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