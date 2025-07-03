На каких курсах «Клерка» можно освоить инструменты ИИ для бухгалтера
ИИ давно перестал быть только инструментом айтишников, им активно пользуются специалисты из других сфер — и бухгалтерия не исключение. Чтобы вы могли максимально эффективно использовать свое время, легко справляться с рутинными задачами и быстро находить нужные ответы, инструкции и шаблоны, мы записали новые уроки про возможности ИИ и нейронных сетей в бухгалтерии:
Тренды бухгалтерского аутсорса и чем может помочь бухгалтеру искусственный интеллект.
Ввод данных из первичных документов, расчет налогов и финансовый анализ в DeepSeek.
Финансовый анализ и ответы на вопросы в Perplexity и ChatGPT.
Ответы на вопросы, офферы, шаблоны писем и генерация изображений в Qwen.
Ответы на вопросы Яндекс Алисы.
Вы научитесь работать с DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen и Яндекс Алисой.
Зачем бухгалтеру искусственный интеллект и нейронки
Искусственный интеллект может пригодиться в решении любых задач: от составления первички до настройки 1С.
DeepSeek и Perplexit помогут быстро составить первичные документы, здесь вы сможете начать писать код для 1С. Они позволят провести экспресс-анализ финансовых показателей, нагрузки и финансового состояния.
Программы помогут оперативно отобрать нормативную базу, проанализировать ее, напомнят о важных вопросах в первичном учете, бухгалтерском, налоговом учете, декларациях, о которых вы можете забыть, то есть позволят выстроить всю цепочку работы и даже поставят проводки.
Также чат-боты анализируют картинки из 1С и дают рекомендации, что в 1С можно исправить.
Программа Qwen прекрасно подходит для работы с изображениями и офферами, сайтом, лендингом и т.д. Так что бухгалтер может использовать ИИ как для решения текущих задач, так и бухгалтеры на аутсорсе могут составлять письма для клиентов, отвечать на вопросы и т. д.
На каких курсах «Клерка» можно освоить работу с ИИ
В подборке курсы профпереподготовки, повышения квалификации, а также онлайн-курсы, где вы сможете узнаете о возможностях искусственного интеллекта и узнаете, как применять его для решения задач из разных областей.
Курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»
Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, рассчитывать налоги, страховые взносы и пособия, составлять отчетность любой сложности, принимать и увольнять сотрудников, работать с управленкой и защищать компанию от претензий налоговиков.
Сможете не только освоить бухгалтерию с нуля, изучить главные инструменты для ведения учета, работы с кадрами и зарплатой, но и узнаете, как делать все это с помощью самых современных технологий.
На практике вы отработаете работу в базовых программах, которые необходимы бухгалтеру: Excel, Google Doc и Google таблицы, 1С, а также научитесь решать задачи с помощью искусственного интеллекта.
Вы узнаете, какие нейронные сети подойдут бухгалтеру, как их настраивать, правильно задавать вопросы, чтобы получать точные результаты, которые пригодятся в работе.
Цена со скидкой 73%: 9 900 руб. вместо
36 000 руб.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Курс профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя»
Вы научитесь анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными, проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала, выявлять потери и убытки, искать точки роста и подбирать безопасные источники финансирования.
Освоите программы ИИ DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen и Яндекс Алисой, которые помогут быстрее проводить анализ, рассчитывать риски и делать более точные финансовые прогнозы.
Вы станете востребованным специалистом, который умеет выполнять большое количество сложных задач оперативно и без ошибок не только за счет опыта, но и благодаря современным инструментам, ИИ и нейронным сетям.
Цена со скидкой 78%: 9 900 руб. вместо
44 900 руб.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Курс повышения квалификации «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма»
Самостоятельная работа предполагает большую ответственность, чтобы избежать проблем, воспользуйтесь инструкциями и советами от опытных экспертов «Клерка», которые успешно построили карьеру на аутсорсе.
Освоите ИИ платформы DeepSeek и Perplexit для анализа финансовых показателей, оценки рисков и отбора нормативной базы. Платформа Qwen позволит вам самостоятельно решать все задачи с дизайном. Вы сможете генерировать изображения для рекламы и продвижения, создавать лендинги, она также поможет вам с составлением писем для клиентов и офферов.
Вы узнаете, где находить клиентов и как вести с ними переговоры, заключать договоры о сотрудничестве, как планировать рабочее время, составлять прайс, подключать новые услуги и масштабировать бизнес. Сможете пройти путь от новичка до руководителя собственной бухгалтерской компании.
Цена со скидкой 76%: 7 900 руб. вместо
32 900 руб.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.
На практике отработаете работу в базовых программах, которые необходимы бухгалтеру: Excel, Google Doc и Google таблицы, 1С, а также научитесь решать задачи любой сложности с помощью платформ DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen и Яндекс Алисы.
Цена со скидкой 75%: 4 900 руб. вместо
19 900 руб.
Онлайн-курс «Личный бренд бухгалтера»
Вы поймете, что такое правильный бренд бухгалтера, как отличать личный бренд бухгалтера от других брендов, создать личный бренд бухгалтера с нуля и продвигать его.
На новых уроках по ИИ вы научитесь применять в работе популярные нейросети — автоматизируете работу с большими данными и сможете делать эффективные офферы для продвижения личного бренда.
Цена: 4 900 руб. вместо
5 450 руб.
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