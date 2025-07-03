На каких курсах «Клерка» можно освоить инструменты ИИ для бухгалтера

Искусственный интеллект может помочь бухгалтеру и ускорить поиск нужного нормативного акта, подготовить первичку, провести финансовый анализ компании, оценить риски и т. д. Мы записали новые уроки по применению ИИ в бухгалтерии — рассказываем, на каких курсах их можно найти.

ИИ давно перестал быть только инструментом айтишников, им активно пользуются специалисты из других сфер — и бухгалтерия не исключение. Чтобы вы могли максимально эффективно использовать свое время, легко справляться с рутинными задачами и быстро находить нужные ответы, инструкции и шаблоны, мы записали новые уроки про возможности ИИ и нейронных сетей в бухгалтерии:

Тренды бухгалтерского аутсорса и чем может помочь бухгалтеру искусственный интеллект.

Ввод данных из первичных документов, расчет налогов и финансовый анализ в DeepSeek.

Финансовый анализ и ответы на вопросы в Perplexity и ChatGPT.

Ответы на вопросы, офферы, шаблоны писем и генерация изображений в Qwen.

Ответы на вопросы Яндекс Алисы.

Вы научитесь работать с DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen и Яндекс Алисой.

Зачем бухгалтеру искусственный интеллект и нейронки

Искусственный интеллект может пригодиться в решении любых задач: от составления первички до настройки 1С.

DeepSeek и Perplexit помогут быстро составить первичные документы, здесь вы сможете начать писать код для 1С. Они позволят провести экспресс-анализ финансовых показателей, нагрузки и финансового состояния.

Программы помогут оперативно отобрать нормативную базу, проанализировать ее, напомнят о важных вопросах в первичном учете, бухгалтерском, налоговом учете, декларациях, о которых вы можете забыть, то есть позволят выстроить всю цепочку работы и даже поставят проводки.

Также чат-боты анализируют картинки из 1С и дают рекомендации, что в 1С можно исправить.

Программа Qwen прекрасно подходит для работы с изображениями и офферами, сайтом, лендингом и т.д. Так что бухгалтер может использовать ИИ как для решения текущих задач, так и бухгалтеры на аутсорсе могут составлять письма для клиентов, отвечать на вопросы и т. д.

На каких курсах «Клерка» можно освоить работу с ИИ

В подборке курсы профпереподготовки, повышения квалификации, а также онлайн-курсы, где вы сможете узнаете о возможностях искусственного интеллекта и узнаете, как применять его для решения задач из разных областей.

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, рассчитывать налоги, страховые взносы и пособия, составлять отчетность любой сложности, принимать и увольнять сотрудников, работать с управленкой и защищать компанию от претензий налоговиков.

Сможете не только освоить бухгалтерию с нуля, изучить главные инструменты для ведения учета, работы с кадрами и зарплатой, но и узнаете, как делать все это с помощью самых современных технологий.

На практике вы отработаете работу в базовых программах, которые необходимы бухгалтеру: Excel, Google Doc и Google таблицы, 1С, а также научитесь решать задачи с помощью искусственного интеллекта.

Вы узнаете, какие нейронные сети подойдут бухгалтеру, как их настраивать, правильно задавать вопросы, чтобы получать точные результаты, которые пригодятся в работе.

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После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Вы научитесь анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции данными, проводить оценку финансового состояния компании и структуры капитала, выявлять потери и убытки, искать точки роста и подбирать безопасные источники финансирования.

Освоите программы ИИ DeepSeek, Perplexity, ChatGPT, Qwen и Яндекс Алисой, которые помогут быстрее проводить анализ, рассчитывать риски и делать более точные финансовые прогнозы.

Вы станете востребованным специалистом, который умеет выполнять большое количество сложных задач оперативно и без ошибок не только за счет опыта, но и благодаря современным инструментам, ИИ и нейронным сетям.

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После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Самостоятельная работа предполагает большую ответственность, чтобы избежать проблем, воспользуйтесь инструкциями и советами от опытных экспертов «Клерка», которые успешно построили карьеру на аутсорсе.

Освоите ИИ платформы DeepSeek и Perplexit для анализа финансовых показателей, оценки рисков и отбора нормативной базы. Платформа Qwen позволит вам самостоятельно решать все задачи с дизайном. Вы сможете генерировать изображения для рекламы и продвижения, создавать лендинги, она также поможет вам с составлением писем для клиентов и офферов.

Вы узнаете, где находить клиентов и как вести с ними переговоры, заключать договоры о сотрудничестве, как планировать рабочее время, составлять прайс, подключать новые услуги и масштабировать бизнес. Сможете пройти путь от новичка до руководителя собственной бухгалтерской компании.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

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