Успейте попасть на курс «Главный бухгалтер на ОСНО» до осени: следующий старт только в октябре

15 июля стартует обучение на самом большом курсе «Клерка» для профессиональных бухгалтеров. Скорее записывайтесь — следующий поток только через 3 месяца! Вы будете учиться на реальных задачах из практики экспертов. Они расскажут об изменениях в законах, дадут советы и в онлайн-режиме разберут ваши задачи.

Курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» — это курс-практикум для профессиональных бухгалтеров с ежемесячными экспертными встречами по самым важным изменениям и темам.

В чем польза и преимущество этого курса

«Главный бухгалтер на ОСНО» — обширный курс, который поможет вам расширить свои знания на всех участках и в самых востребованных направлениях. Ваши новые навыки и умения позволят вам выбрать лучшую должность и без проблем ее занять — на вашей стороне будет опыт, собственный и тот, которым с вами поделятся эксперты.

Есть как минимум 5 неопровержимых причин, чтобы выбрать именно этот курс профпереподготовки:

Причина №1. Наш курс обеспечивает непрерывное обновление профессиональных знаний бухгалтера.

Причина №2. Вы не останетесь наедине с изменениями — каждый месяц мы проводим 4–5 встреч с ведущими экспертами-практиками.

Причина №3. Мы всегда обсуждаем то, что сегодня у всех на повестке: налоги, 1С, бухучет, кадры, Excel, ВЭД, управленческий учет и др.

Причина №4. На онлайн-встречах эксперты не только рассказывают о примерах из своей практики, но разбирают ваши реальные вопросы — можно задать заранее или в прямом эфире.

Причина №5. Вы получите шаблоны, таблицы, презентации и лайфхаки для работы. Это не «теория ради галочки», а инструмент для бухгалтера здесь и сейчас.

Как проходят онлайн-встречи и насколько они на самом деле нужны бухгалтеру

Посмотрите, это реальный график обучения студентов в июне:

Встреча с Еленой Пономаревой по электронному реестру воинского учета и изменениям в 1С:ЗУП.

Надежда Камышева дала обзор налоговых изменений и рассказала, какие запросы в 2025 году чаще всего приходят от налоговой.

Екатерина Ярушкина — управленческий учет без воды, дала таблицу по управлению денежными средствами.

Встреча с Константином Соболевским , экспертом по 1С, который рассказал про новый релиз, поделился лайфхаками по работе в программе.

Встреча с Верой Сокуренко, которая рассказала про работу с ФСБУ на примерах расчетов.

В июле планируется встреча с Анной Тетерлевой, экспертом по аудиту, учету и МСФО, а также Еленой Шедис, членом Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса, которая расскажет про особенности учета при работе с маркетплейсами.

Это не вебинары с рекламой — это полноценные тематические сессии со слайдами, примерами и разбором ситуаций.

Почему нужно идти учиться сейчас

Если вы отложите учебу до осени, то потеряете три месяца экспертной поддержки, а ведь за это время в силу вступят новые поправки, в которых может быть трудно разобраться в одиночку, а это риск ошибок и штрафов.

За лето вы успеете повысить квалификацию и претендовать на повышение и рост зарплаты.

Не откладывайте то, что может в октябре уже принести свои плоды и пользу!

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