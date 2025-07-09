Почему подписка выгоднее курса? Топ-6 преимуществ Клерк.Премиум

Если вы хотите научиться работать на маркетплейсах, то вам однозначно нужен курс, где вы освоите все необходимые инструменты для учета у селлеров. Начнете работать... и появятся новые правила, требования к маркировке. отчетам в 1С, уплате налогов и т. д. И что делать? Учиться заново? Курс дал вам навыки, а подписка поможет их обновлять в течении всего года.

Освоить профессию с нуля непросто. Нужно разобраться в новой сфере, узнать, как все устроено, получить навыки, которые требуются в работе. Но намного сложнее оставаться в профессии и расти.

Если вы уже работаете главбухом и решили что-то изменить, например, научиться вести учет ВЭД, потому что это перспективно, здесь много вакансий с хорошей зарплатой. На курсах «Клерка» вы научитесь составлять контракты, делать таможенные платежи, вести учет операций в 1С, рассчитывать НДС по импортным и экспортным операциям. То есть узнаете все самое важное, чтобы приступить к работе.

Но вот совсем недавно вышла новая версия 1С, изменились правила работы с НДС, появилась новая декларация… Если вы окончили курс год назад, то во всем этом вам придется разбираться самостоятельно, с подпиской Клерк.Премиум все изменения будут собраны для вас в личном кабинете

С подпиской вы сможете не только изучать отдельные навыки или профессии, но и поддерживать актуальные знания о них, постоянно обновлять шаблоны и заранее разбираться в нововведениях, которые коснутся вашей работы.

Преимущество №1. Постоянное обновление знаний

Если у вас нет времени отслеживать поправки, читать новые письма Минфина и ФНС, погружаться в сотни канцелярского текста ФСБУ, то мы можем сделать это за вас — расскажем, что вышло, дадим разъяснения и рекомендации по применению. Контент в подписке обновляется ежедневно.

Преимущество №2. Широкий набор инструментов

Когда вы покупаете курс, вы получаете одну программу, а в подписке кроме курсов, есть также статьи-разборы законов, записи вебинаров, справочно-правовая система, огромное количество инструментов (календари, калькуляторы для расчета отпускных, пеней, НДС, НПД, конструктор учетной политики и т. д.), шаблоны, образцы документов и многое другое.

Все вместе это позволяет изучить тему с разных сторон, разобраться в теории и практике.

Преимущество №3. Постоянная поддержка экспертов

Во время учебы на курсах профпереподготовки и повышения квалификации вы каждый месяц встречаетесь с преподавателями, можете задавать им вопросы и разбирать примеры из вашей практики. Но такая возможность есть только до тех пор, пока вы не окончили курс, потом искать ответы нужно самому.

В подписку Клерк.Премиум входят безлимитные консультации экспертов, это означает, что в течение всего года вы можете задавать свои вопросы по разбору своих рабочих задач или нововведений.

Преимущество №4. Рациональное использование времени

Клерк.Премиум — это кладовая удобных конспектов и инструкций, написанных простым языком. Забыли какой проводкой отразить операцию, запутались в новом ФСБУ, потерялись в графике сдачи отчетности и не знаете, как заполнить новую декларацию по УСН — не обязательно тратить время на поиски в интернете. С подпиской все ответы всегда будут под рукой.

Преимущество №5. Сертификат ИПБ России на 40 часов

После прохождения онлайн-курсов, которые есть в подписке, вы получите сертификаты от нашего образовательного Центра, а также сертификат ИПБ России на 40 часов.

Преимущество №6. Экономия средств

Повышать квалификацию и изучать новые инструменты нужно всегда — это часть профессии. Один курс закрывает конкретную потребность, появится новый запрос — придется покупать дополнительные курсы. В подписке уже есть более 60 онлайн-курсов по разным направлениям, а каждый квартал мы добавляем новый курс.

Убедитесь в преимуществах сами — оформите годовую подписку Клерк.Премиум.

Купить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.