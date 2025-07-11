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Обучение для бухгалтеров

Что пишет Минфин? Ежедневные статьи-разборы и выжимки в подписке Клерк.Премиум

В мае заработал электронный реестр воинского учета, в силу вступили изменения по обработке и защите персданных, стали известны нормы расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года. А еще вышло много важных разъяснений Роструда и Минфина — и по всем этим нововведениям мы уже сделали разборы и добавили в подписку Клерк.Премиум.
Что пишет Минфин? Ежедневные статьи-разборы и выжимки в подписке Клерк.Премиум
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Работа бухгалтера требует постоянной включенности в изменения, стоит только упустить какую-то важную поправку, даже мелочь — и вот уже налоговая требует пояснений или немедля выписывает штраф. Чтобы избежать испорченных отчетов и загубленных часов в Excel, надо держать руку на пульсе, но одному за всем не уследишь, зато с подпиской Клерк.Премиум это точно можно сделать.

Подписка Клерк.Премиум для бухгалтера — это необходимость, а не роскошь.

Без стресса и пустой траты времени

Следить за всем самостоятельно просто нереально — легко что-то упустить, забыть, так что работа превращается в беготню и сплошной стресс, а с подпиской все иначе. Особенно если на работе произошел форс-мажор.

Если у вас появятся вопросы по заполнению новых форм документов, разъяснениям нормативных актов, расчету налогов по новым ставкам или составлению договора для бухгалтера на аутсорсе — спросите наших специалистов.

Эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.

Только самое свежее, главное и нужное в подписке

Мы ежедневно загружаем свежий контент в подписку: статьи-разборы, записи вебинаров, обновляем шаблоны и документы, как только их утверждает ФНС.

Разборы июля

Записи июльских вебинаров в подписке

Новые онлайн-курсы и обновления июля

Новый онлайн-курс выходит каждый квартал. А онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с последними изменениями и трендами:

  • Новый курс «Новые правила по защите персданных - 2025» — вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.

  • «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — мы актуализировали информацию по всем участкам, добавили в программу новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС, а также отдельный блок про искусственный интеллект в работе бухгалтера.

  • «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — мы добавили в программу информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

  • «ВЭД: учет и налогообложение» — теперь в программе курса есть новый блок с уроками по расчетам в период санкций через платежных агентов и по налогу на прибыль.

Что входит в подписку Клерк.Премиум

  • 60+ онлайн-курсов по важным темам;

  • безлимитные консультации экспертов;

  • записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;

  • статьи с разборами новых правил;

  • справочно-правовая система;

  • инструменты и сервисы для работы бухгалтера;

  • отключение рекламы на сайте.

Убедитесь в преимуществах сами — оформите годовую подписку Клерк.Премиум.

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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

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Клерк

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