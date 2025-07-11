Что пишет Минфин? Ежедневные статьи-разборы и выжимки в подписке Клерк.Премиум
Работа бухгалтера требует постоянной включенности в изменения, стоит только упустить какую-то важную поправку, даже мелочь — и вот уже налоговая требует пояснений или немедля выписывает штраф. Чтобы избежать испорченных отчетов и загубленных часов в Excel, надо держать руку на пульсе, но одному за всем не уследишь, зато с подпиской Клерк.Премиум это точно можно сделать.
Подписка Клерк.Премиум для бухгалтера — это необходимость, а не роскошь.
Без стресса и пустой траты времени
Следить за всем самостоятельно просто нереально — легко что-то упустить, забыть, так что работа превращается в беготню и сплошной стресс, а с подпиской все иначе. Особенно если на работе произошел форс-мажор.
Если у вас появятся вопросы по заполнению новых форм документов, разъяснениям нормативных актов, расчету налогов по новым ставкам или составлению договора для бухгалтера на аутсорсе — спросите наших специалистов.
Эксперты «Клерка» помогут вам решить любую рабочую задачу — даже самую сложную и запутанную. В течение 3,5 часов вы получите развернутый ответ и рекомендации.
Только самое свежее, главное и нужное в подписке
Мы ежедневно загружаем свежий контент в подписку: статьи-разборы, записи вебинаров, обновляем шаблоны и документы, как только их утверждает ФНС.
Разборы июля
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июнь 2025 года
Записи июльских вебинаров в подписке
Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С
Новые онлайн-курсы и обновления июля
Новый онлайн-курс выходит каждый квартал. А онлайн-курсы, которые уже есть в подписке, мы обновили в соответствии с последними изменениями и трендами:
Новый курс «Новые правила по защите персданных - 2025» — вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.
«Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — мы актуализировали информацию по всем участкам, добавили в программу новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС, а также отдельный блок про искусственный интеллект в работе бухгалтера.
«Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — мы добавили в программу информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.
«ВЭД: учет и налогообложение» — теперь в программе курса есть новый блок с уроками по расчетам в период санкций через платежных агентов и по налогу на прибыль.
Что входит в подписку Клерк.Премиум
60+ онлайн-курсов по важным темам;
безлимитные консультации экспертов;
записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю;
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отключение рекламы на сайте.
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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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