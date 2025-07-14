⚡ Обучение на курсах «Клерка» начнется уже завтра! Скорее записывайтесь

Завтра, 15 июля, начинается обучение на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Остались последние места на курсах с персональными кураторами и консультациями экспертов. Не теряйте времени — скорее записывайтесь! Осваивайте востребованные навыки, которые помогут уже осенью получить повышение и увеличить зарплату.

Несмотря на жаркое лето, правительство на отдых не уходит и вместе с налоговой продолжает активно корректировать законы и вводить изменения в НК. Только за последние два месяца бухгалтерам пришлось серьезно перестроить работу с электронным реестром воинского учета и обработкой персданных.

Уже известно, что осенью изменятся правила расчета среднего заработка и расширится список маркируемых товаров для торговли на маркетплейсах. Так что отставать нельзя, особенно если вы нацелены на карьерный рост и хотите увеличить свой доход.

Скорее занимайте последние свободные места на курсах повышения квалификации и профпереподготовки — старт уже завтра, 15 июля.

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 15 июля.

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Вы получите знания по основным участкам работы бухгалтера: научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС и искусственному интеллекту в работе бухгалтера.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт потока 15 июля.

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Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять работников, устанавливать графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 15 июля.

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Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 15 июля.

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