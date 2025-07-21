💥 Тепловой удар по ценам! Успейте купить онлайн-курсы по 3 500 руб.

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Если вы давно планировали освоить работу на маркетплейсах, освоить бухгалтерию с нуля и научиться работать по новым стандартам, разобраться во всех нюансах управленческого учета и ВЭД, чтобы повысить квалификацию и претендовать на повышение, то сейчас самое время приобрети онлайн-курсы по этим направлениям.

Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена со скидкой 79% до 23 июля: 3 500 руб. вместо 16 350 руб.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025, добавили туда уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС, а также новую главу про то, как использовать искусственный интеллект в работе бухгалтера.

Цена со скидкой 82% до 23 июля: 3 500 руб. вместо 19 900 руб.

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Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена со скидкой 72% до 23 июля: 3 500 руб. вместо 12 700 руб.

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Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

Цена со скидкой 82% до 23 июля: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

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