Просто курсы для бухгалтера. Просто по 4 900 руб. Успейте купить, чтобы провести последние дни лета с пользой!

Пока не настал жаркий период сентябрьских изменений 2025 года, еще есть возможность купить курсы со скидками до 75% и начать учиться. Скорее покупайте полезные для каждого бухгалтера онлайн-курсы всего за 4 900 руб. Выбирайте курс и приступайте к учебе! Акция действует до пятницы, 8 августа.

Успейте купить онлайн-курсы со скидками до 75% и начать учиться, пока еще есть время до вступления в силу целого ряда изменений в расчетах среднего заработка, в кадровом учете, работе с персданными и др. Выбирайте курсы по 4 900 руб. и приступайте к подготовке, чтобы осенью работать без стресса и штрафов.

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Проведите последние дни лета с пользой! Акция действует до пятницы, 8 августа.

Осенью 2025 года усилится налоговый контроль бизнеса. В первую очередь это касается тех, кто продает свои товары на маркетплейсах и в других интернет-магазинах. Также чаще будут проверять компании, которые сотрудничают с самозанятыми, применяют УСН и могут быть замечены в дроблении бизнеса, вырастет число тематических проверок – особенно по НДФЛ и трансфертному ценообразованию. Расскажем, как избежать штрафов и проблем с проверяющими органами, на новом онлайн-курсе.

Вы разберетесь в порядке проведения налоговых проверок в 2025 году, узнаете, как готовиться к допросам, осмотрам, инвентаризации и вызову в налоговую инспекцию, научитесь выбирать тактику зашиты и оспаривания результатов.

Цена курса со скидкой 67% до 8 августа: 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

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С 1 сентября список требований к работе с персданными расширится. Теперь согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, ФНС указала точные требования к бумажному и электронному варианту. За ошибки в оформлении согласия грозит штраф до 700 000 руб., а штрафы за ошибки в работе с персданными с 30 мая вырасли до 15 млн руб.

На курсе вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.

Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!

Цена курса со скидкой 67% до 8 августа: 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

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С 1 сентября 2025 г. по-новому нужно будет оформлять чеки, научим работать с учетом новых требований ФНС, чтобы не нарваться на штрафы и проблемы с руководством.

Вы научитесь контролировать состояние расчетов с покупателями, поставщиками, подрядчиками, бюджетом и сотрудниками, работать с онлайн-кассами и ККТ. Поймете принципы бухгалтерского учета денежных средств и расчетов в организациях и получите практический опыт работы с основными программами.

Цена курса со скидкой 55% до 8 августа: 4 900 руб. вместо 10 900 руб.

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С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка, который необходим для расчета отпускных, выходного пособия, также осенью изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии. Чтобы вы не допускали ошибок в расчетах, мы записали новые уроки по этой теме и добавили их в курс по зарплате.

Вы научитесь рассчитывать и начислять зарплат, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты. Сможете без ошибок вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий.

Цена курса со скидкой 74% до 8 августа: 4 900 руб. вместо 18 990 руб.

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