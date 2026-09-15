Как понять, что бухгалтер готов стать главбухом

Признак № 2. К вам приходят за решениями

Понять свой уровень можно по тому, с какими вопросами к вам обращаются коллеги и руководство. Когда специалист отвечает только за свой участок, его обычно спрашивают о документах, проводках или порядке отражения операций в учете.

Но бывают вопросы, на которые нельзя ответить ссылкой на проводку или норму закона. Например, когда нужно оценить налоговые риски сделки, выбрать безопасный вариант действий или понять последствия решения для компании. В таких ситуациях важно не только знать правила учета, но и понимать, как разные варианты действий повлияют на бизнес.

Если коллеги и руководитель регулярно обращаются к вам именно с такими вопросами, значит, ваша роль уже выходит за рамки отдельного участка учета.