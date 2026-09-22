Ответственность нового главного бухгалтера: где заканчивается зона предшественника

Первый страх нового главбуха понятен: не придется ли отвечать за чужие ошибки. Формально, ответственность привязана к конкретному должностному лицу и периоду его работы. Если нарушение допустили до вашего назначения, это не делает вас виновным автоматически.

Но есть важный практический момент: новый специалист при приеме дел обязан выявить и зафиксировать ошибки предшественника, а не просто подписать акт. Если он этого не сделает и продолжит работать с искаженными данными, суды могут счесть, что он не выполнил свою обязанность и будет нести ответственность.

Что еще повышает риски:

Подписание отчетности за прошлые периоды своей электронной подписью, если в ней есть ошибки предшественника.

Отсутствие документов, подтверждающих состояние учета на момент передачи дел. Со временем доказать, что нарушение возникло до вашего прихода будет сложнее.

Первая задача главного бухгалтера — не готовить отчетность, а понять, что именно он получил от предшественника.

За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности должностным лицам (руководителю или главбуху) грозит административная ответственность по ст. 15.11 КоАП. Штраф за первое нарушение составляет от 5 000 до 10 000 рублей, за повторное — от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.

Если руководитель не согласен исправлять обнаруженные ошибки, то спорную операцию проводят только по письменному распоряжению директора. И с этого момента всю ответственность за достоверность данных несет именно руководитель (ч. 8 ст. 7 ФЗ-402).