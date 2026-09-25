Бухгалтер IT-компании: попробуйте бесплатно на демо-уроке

Почему бухгалтеру полезно освоить эту специфику

IT-сектор активно поддерживается государством, но льготы накладывают огромную ответственность на бухгалтера. Малейшая ошибка в расчете доли профильной выручки или невыполнение требований Минцифры могут стоить компании статуса, что обернется крупными доначислениями и штрафами со стороны ФНС.

Понимание IT-учета переводит бухгалтера из категории исполнителей в статус ценного бизнес-партнера. Вы научитесь правильно вести учет нематериальных активов (НМА), оформлять трудовые отношения с удаленными разработчиками, законно применять пониженные тарифы страховых взносов и обнуление налога на прибыль.

Такие навыки особенно полезны, когда нужно:

работать в аккредитованной IT-организации или планировать переход в эту сферу;

оформлять и учитывать государственные гранты и субсидии;

разбираться в учете программного обеспечения и интеллектуальной собственности;

минимизировать налоговые риски при проверках;

вести учет резидентов Сколково и Иннополиса.

Работодатели в технологическом секторе готовы платить за эту экспертизу. Специалисты со знанием IT-специфики зарабатывают существенно выше коллег из других отраслей, а спрос на них только растет.