Бухгалтер IT-компании: попробуйте бесплатно на демо-уроке

На курсах «Клерка» есть демо-уроки, на которых вы бесплатно получите часть полезной информации по выбранному направлению.
Что вы получите на демо-уроке
Демо-урок поможет примерить специфику IT на ваши рабочие задачи.
На бесплатном занятии вы:
узнаете, с какими главными вызовами сталкивается бухгалтер в IT-сфере;
поймете, как устроена система налоговых льгот и какие требования Минцифры нужно соблюдать;
увидите, как проходит обучение, как подается сложный юридический материал и как устроена работа в личном кабинете;
оцените интерактивные тренажеры и тестовые задания курса;
познакомитесь с программой обучения и сможете понять, нужен ли вам следующий шаг.
Почему бухгалтеру полезно освоить эту специфику
IT-сектор активно поддерживается государством, но льготы накладывают огромную ответственность на бухгалтера. Малейшая ошибка в расчете доли профильной выручки или невыполнение требований Минцифры могут стоить компании статуса, что обернется крупными доначислениями и штрафами со стороны ФНС.
Понимание IT-учета переводит бухгалтера из категории исполнителей в статус ценного бизнес-партнера. Вы научитесь правильно вести учет нематериальных активов (НМА), оформлять трудовые отношения с удаленными разработчиками, законно применять пониженные тарифы страховых взносов и обнуление налога на прибыль.
Такие навыки особенно полезны, когда нужно:
работать в аккредитованной IT-организации или планировать переход в эту сферу;
оформлять и учитывать государственные гранты и субсидии;
разбираться в учете программного обеспечения и интеллектуальной собственности;
минимизировать налоговые риски при проверках;
вести учет резидентов Сколково и Иннополиса.
Работодатели в технологическом секторе готовы платить за эту экспертизу. Специалисты со знанием IT-специфики зарабатывают существенно выше коллег из других отраслей, а спрос на них только растет.
Что будет дальше
Если после демо-урока вы поймете, что хотите системно освоить эту нишу, можно продолжить обучение на курсе повышения квалификации «Бухгалтер IT-компании».
Программа построена на реальных кейсах и актуальном законодательстве.
Вы последовательно разберете:
аккредитацию IT: пошаговый алгоритм получения и сохранения статуса, актуальные требования Минцифры, риски утери льгот и доначислений;
налоги и меры поддержки: применение льгот по НДС, налогу на прибыль и страховым взносам, гранты, субсидии, а также особенности резидентства в Сколково и Иннополисе;
учет и кадры: учет разработки ПО, нематериальных активов (НМА) и специфику трудовых отношений в IT (включая дистанционных сотрудников за рубежом).
Курс рассчитан на 3 месяца (по 1–2 часа в день, свободный график) и включает 72 академических часа. Ближайший поток стартует 1 октября 2026 года. Программу ведет Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к. э. н., доцент и главный бухгалтер с опытом работы более 20 лет.
По итогам обучения вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации с обязательной регистрацией в ФИС ФРДО. Доступен налоговый вычет 13%, рассрочка и гарантия возврата денег в течение 14 дней.
Сейчас на курс действует скидка 62%: 14 579 ₽ вместо 38 900 ₽.
Сначала попробуйте бесплатно
Посмотрите первый урок, оцените качество материалов и поймите, готовы ли вы открыть для себя востребованную и прибыльную нишу.
Сделайте безопасный первый шаг: без оплаты, без обязательств продолжать курс и без необходимости уже иметь опыт работы в IT-секторе.
Если тема откликнется, переходите сразу к полной программе.