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Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Клерк
Обучение и карьера
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Бухгалтер IT-компании: попробуйте бесплатно на демо-уроке

Бухгалтер IT-компании: попробуйте бесплатно на демо-уроке

Постоянные изменения условий аккредитации Минцифры, запутанные правила проверки доли профильной выручки отнимают у бухгалтера кучу времени. Узнайте, как без рисков вести учет в самой динамичной и высокооплачиваемой сфере бизнеса. Начните с бесплатного демо-урока: оцените формат, разберитесь в базовых нюансах IT-учета и решите, подходит ли вам обучение.

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На курсах «Клерка» есть демо-уроки, на которых вы бесплатно получите часть полезной информации по выбранному направлению.

Что вы получите на демо-уроке

Демо-урок  поможет примерить специфику IT на ваши рабочие задачи.

Выбирайте демо-урок
Выбирайте демо-урок

На бесплатном занятии вы:

  • узнаете, с какими главными вызовами сталкивается бухгалтер в IT-сфере;

  • поймете, как устроена система налоговых льгот и какие требования Минцифры нужно соблюдать;

  • увидите, как проходит обучение, как подается сложный юридический материал и как устроена работа в личном кабинете;

  • оцените интерактивные тренажеры и тестовые задания курса;

  • познакомитесь с программой обучения и сможете понять, нужен ли вам следующий шаг.

Почему бухгалтеру полезно освоить эту специфику

IT-сектор активно поддерживается государством, но льготы накладывают огромную ответственность на бухгалтера. Малейшая ошибка в расчете доли профильной выручки или невыполнение требований Минцифры могут стоить компании статуса, что обернется крупными доначислениями и штрафами со стороны ФНС.

Понимание IT-учета переводит бухгалтера из категории исполнителей в статус ценного бизнес-партнера. Вы научитесь правильно вести учет нематериальных активов (НМА), оформлять трудовые отношения с удаленными разработчиками, законно применять пониженные тарифы страховых взносов и обнуление налога на прибыль.

Такие навыки особенно полезны, когда нужно:

  • работать в аккредитованной IT-организации или планировать переход в эту сферу;

  • оформлять и учитывать государственные гранты и субсидии;

  • разбираться в учете программного обеспечения и интеллектуальной собственности;

  • минимизировать налоговые риски при проверках;

  • вести учет резидентов Сколково и Иннополиса.

Работодатели в технологическом секторе готовы платить за эту экспертизу. Специалисты со знанием IT-специфики зарабатывают существенно выше коллег из других отраслей, а спрос на них только растет.

Что будет дальше

Если после демо-урока вы поймете, что хотите системно освоить эту нишу, можно продолжить обучение на курсе повышения квалификации «Бухгалтер IT-компании».

Программа построена на реальных кейсах и актуальном законодательстве.

Вы последовательно разберете:

  • аккредитацию IT: пошаговый алгоритм получения и сохранения статуса, актуальные требования Минцифры, риски утери льгот и доначислений;

  • налоги и меры поддержки: применение льгот по НДС, налогу на прибыль и страховым взносам, гранты, субсидии, а также особенности резидентства в Сколково и Иннополисе;

  • учет и кадры: учет разработки ПО, нематериальных активов (НМА) и специфику трудовых отношений в IT (включая дистанционных сотрудников за рубежом).

Курс рассчитан на 3 месяца (по 1–2 часа в день, свободный график) и включает 72 академических часа. Ближайший поток стартует 1 октября 2026 года. Программу ведет Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к. э. н., доцент и главный бухгалтер с опытом работы более 20 лет.

По итогам обучения вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации с обязательной регистрацией в ФИС ФРДО. Доступен налоговый вычет 13%, рассрочка и гарантия возврата денег в течение 14 дней.

Сейчас на курс действует скидка 62%: 14 579 ₽ вместо 38 900 ₽.

Сначала  попробуйте бесплатно

Посмотрите первый урок, оцените качество материалов и поймите, готовы ли вы открыть для себя востребованную и прибыльную нишу.

Сделайте безопасный первый шаг: без оплаты, без обязательств продолжать курс и без необходимости уже иметь опыт работы в IT-секторе.

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Если тема откликнется, переходите сразу к полной программе.

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Клерк

Клерк

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