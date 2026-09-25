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Куда расти бухгалтеру в 2026 году: ОСНО или управленческий учет, попробуйте бесплатно

Куда расти бухгалтеру в 2026 году: ОСНО или управленческий учет, попробуйте бесплатно

Куда расти бухгалтеру в 2026 году: углубляться в УСН, осваивать ОСНО или переходить в управленческий учет? Необязательно сразу покупать большой курс и тратить месяцы на обучение. Попробуйте новое направление бесплатно, оцените формат и свои силы — и только потом решайте, стоит ли делать следующий шаг в карьере.

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«Клерк» собрал два маршрута для бухгалтеров: ОСНО и управленческий учет. В обоих случаях начать можно с бесплатного курса, а затем при желании перейти к полноценному обучению.

Выберите направление → попробуйте бесплатно → решите, куда развиваться дальше.

Направление 1. Освоить ОСНО и расширить круг профессиональных задач

Если вы много лет работаете только с УСН, переход на ОСНО может казаться серьезным шагом. Здесь больше участков учета, сложнее налоговые расчеты и выше требования к тому, как связаны бухгалтерский и налоговый учет.

Но именно поэтому знания ОСНО позволяют брать в работу задачи, которые недоступны специалисту, ограниченному только упрощенными режимами.

В 2026 году это особенно актуально: налоговое законодательство и правила учета меняются, а программы обучения приходится регулярно обновлять. «Клерк.Школа», например, обновляет программу курса для главбухов с учетом изменений 2026 года.

Кому подойдет направление

  • бухгалтеру на УСН, который хочет освоить ОСНО;

  • специалисту, который планирует расти до главного бухгалтера;

  • бухгалтеру на аутсорсе, который хочет работать с более широким кругом компаний;

  • практикующему главбуху, которому нужно систематизировать и обновить знания.

Начните бесплатно

Попробовать направление можно на курсе «Основы бухгалтерского учета на ОСНО». Это бесплатный онлайн-курс с сертификатом. Он подойдет в том числе тем, кто раньше работал на других налоговых режимах и хочет разобраться в базовой логике ОСНО.

Пройти бесплатный курс по ОСНО

Несколько занятий помогут понять, насколько вам подходит это направление и каких знаний не хватает для дальнейшего роста.

Если хотите идти глубже

Следующий шаг — курс «Главный бухгалтер на ОСНО».

Это программа профессиональной переподготовки на 256 академических часов с дипломом. В ней системно разбираются бухгалтерский и налоговый учет, 1С, НДС и налог на прибыль, зарплата, ФСБУ, отчетность, учетная политика, взаимодействие с налоговой и другие задачи главного бухгалтера. Программа также включает финансовый анализ и управленческий учет.

На момент подготовки статьи курс доступен по акции 12 876 ₽ вместо 33 000 ₽. Цена может меняться в зависимости от действующей акции.

Приобрести «Главный бухгалтер на ОСНО»

Направление 2. Освоить управленческий учет и говорить с директором на языке бизнеса

Есть знакомый бухгалтеру вопрос от руководителя: «А сколько мы на самом деле заработали?»

Ответ на него не всегда можно получить из стандартной бухгалтерской отчетности. Руководителю важно понимать не только прибыль, но и движение денег, рентабельность отдельных направлений, структуру расходов, план-факт и будущие финансовые результаты.

Здесь начинается зона управленческого учета.

Для бухгалтера это возможность использовать уже знакомые цифры по-новому: не просто отражать хозяйственные операции, а превращать данные учета в информацию для принятия решений.

Кому подойдет направление

  • бухгалтеру, который хочет расширить свою роль в компании;

  • специалисту, которому интересны анализ, планирование и бюджетирование;

  • аутсорсеру, который хочет добавить управленческую отчетность к своим услугам;

  • будущему финансовому менеджеру или финансовому директору.

Начните бесплатно

Для первого знакомства подойдет бесплатный курс по основам управленческого учета на «Клерк.Школе». В каталоге «Клерка» есть бесплатные онлайн-курсы с сертификатом, в том числе материалы по основам управленческого учета.

Попробовать управленческий учет бесплатно

За несколько занятий можно разобраться в базовых принципах и понять главное: интересно ли вам работать не только с фактами прошлого, но и с цифрами, которые помогают руководителю принимать решения.

Если хотите научиться строить управленку самостоятельно

Следующий уровень — курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Программа рассчитана на 140 академических часов и 3 месяца обучения. На курсе разбираются управленческий баланс, БДР, БДДС, бюджетирование, KPI, а также настройка учета в 1С, Excel и Google-таблицах. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации.

На момент подготовки статьи стоимость по акции — 10 450 ₽ вместо 27 000 ₽.

Приобрести курс по управленческому учету

Как понять, какое направление выбрать

Необязательно решать сразу. Ориентируйтесь на то, какие задачи вам интереснее.

Если хочется углубиться именно в бухгалтерский и налоговый учет — попробуйте ОСНО.

Это логичный маршрут для специалиста, который хочет перейти от работы с отдельными участками к более широкому кругу задач и в перспективе расти до главного бухгалтера.

Если хочется больше анализировать бизнес и работать с руководством — попробуйте управленческий учет.

Здесь фокус смещается с отражения операций на анализ финансового результата, движение денег, планирование и поиск точек роста.

А если пока не знаете, что ближе, начните с обоих бесплатных курсов. Несколько вечеров помогут получить первое впечатление без больших затрат времени и денег.

Сначала попробуйте, потом решайте

Профессиональный рост не обязательно начинается с дорогого обучения.

Сначала можно бесплатно познакомиться с новым направлением, проверить себя на практике и только после этого выбирать полноценную программу.

ОСНО или управленческий учет — оба направления могут стать следующим шагом в карьере бухгалтера. Главное — выбрать то, чем вам действительно интересно заниматься дальше.

Выбрать бесплатный курс на «Клерк.Школе»

Цены и условия акций актуальны на момент подготовки материала и могут измениться. Перед покупкой проверьте актуальную стоимость и программу курса на странице обучения.

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