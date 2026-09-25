Куда расти бухгалтеру в 2026 году: ОСНО или управленческий учет, попробуйте бесплатно

Направление 1. Освоить ОСНО и расширить круг профессиональных задач

Если вы много лет работаете только с УСН, переход на ОСНО может казаться серьезным шагом. Здесь больше участков учета, сложнее налоговые расчеты и выше требования к тому, как связаны бухгалтерский и налоговый учет.

Но именно поэтому знания ОСНО позволяют брать в работу задачи, которые недоступны специалисту, ограниченному только упрощенными режимами.

В 2026 году это особенно актуально: налоговое законодательство и правила учета меняются, а программы обучения приходится регулярно обновлять. «Клерк.Школа», например, обновляет программу курса для главбухов с учетом изменений 2026 года.