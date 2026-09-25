ФНС видит бизнес целиком. А вы умеете увидеть налоговый риск до проверки?

ФНС тоже смотрит на бизнес целиком

Налоговый контроль строится не только на проверке отдельных документов и деклараций. ФНС сопоставляет разные показатели и обстоятельства деятельности компании.

Например, при администрировании НДФЛ и страховых взносов используется риск-ориентированный подход: среди прочего анализируются численность работников, уровень зарплат, среднеотраслевые показатели и соотношение количества работников с объектами применения ККТ.

Для бизнеса это означает простую вещь: отдельно каждая цифра может выглядеть объяснимо, но в совокупности показатели могут вызвать дополнительные вопросы.

Само по себе отклонение от среднего показателя не означает нарушения. Важно другое: сможет ли компания объяснить, почему ее показатели выглядят именно так, и подтвердить это документами и фактическими обстоятельствами.

Поэтому специалисту недостаточно просто найти отклонение. Нужно разобраться в его причинах, оценить последствия и понять, какую позицию сможет обосновать бизнес.