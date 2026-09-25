ФНС видит бизнес целиком. А вы умеете увидеть налоговый риск до проверки?

ФНС тоже смотрит на бизнес целиком
Налоговый контроль строится не только на проверке отдельных документов и деклараций. ФНС сопоставляет разные показатели и обстоятельства деятельности компании.
Например, при администрировании НДФЛ и страховых взносов используется риск-ориентированный подход: среди прочего анализируются численность работников, уровень зарплат, среднеотраслевые показатели и соотношение количества работников с объектами применения ККТ.
Для бизнеса это означает простую вещь: отдельно каждая цифра может выглядеть объяснимо, но в совокупности показатели могут вызвать дополнительные вопросы.
Само по себе отклонение от среднего показателя не означает нарушения. Важно другое: сможет ли компания объяснить, почему ее показатели выглядят именно так, и подтвердить это документами и фактическими обстоятельствами.
Поэтому специалисту недостаточно просто найти отклонение. Нужно разобраться в его причинах, оценить последствия и понять, какую позицию сможет обосновать бизнес.
Бухгалтер знает, правильно ли рассчитан налог. А что видит налоговый консультант?
Для бухгалтера привычный вопрос:
Правильно ли мы рассчитали налог и сдали отчетность?
Для налогового консультанта вопрос шире:
Как выглядит деятельность компании в совокупности, какие налоговые риски из неё видны и что можно сделать до того, как эти вопросы задаст ФНС?
Это принципиальная разница.
Можно правильно провести все операции, вовремя сдать декларации и при этом не заметить риск, который становится очевидным, если посмотреть на бизнес целиком.
4 ситуации, в которых бухгалтеру приходится становиться консультантом
«У нас несколько компаний. ФНС увидит здесь дробление?»
Недостаточно знать признаки дробления из разъяснений ФНС. Нужно разобрать конкретный бизнес: кто принимает решения, где работают сотрудники, кто использует имущество, как распределены функции и клиенты, как организованы расчёты.
Важно объяснить руководителю, какие обстоятельства могут вызвать вопросы и что стоит проверить заранее.
«Пришло требование ФНС. Просто отправить документы?»
Можно собрать документы по списку и отправить.
Но сначала стоит понять, что именно заинтересовало инспекцию, какой участок деятельности анализируется и есть ли противоречия в данных.
На требование важно отвечать не максимальным количеством файлов, а понятной позицией компании, которую можно подтвердить документами.
«Хотим провести крупную сделку. Как лучше оформить?»
Здесь недостаточно знать, как отразить операцию в учете.
Нужно сравнить варианты, посмотреть на налоговые последствия каждого, определить необходимые документы и заранее понять, какие вопросы может вызвать выбранная модель.
Тогда вместо:
«Провести можно».
руководитель получает:
«Есть несколько вариантов. Вот налоговые последствия каждого. Здесь понадобятся такие документы. А вот здесь возникает дополнительный риск — его можно снизить таким способом».
Это уже консультация.
«Почему у нас налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой?»
Можно просто показать показатель и сказать, что он отличается от среднего.
Но руководителю от этого мало пользы.
Нужно посмотреть, что произошло с бизнесом: изменилась маржинальность, выросли инвестиции, изменилась структура расходов, появились крупные разовые операции?
В этом и состоит разница между расчетом показателя и налоговым анализом.
Найти риск не самое сложное
Самое сложное начинается после того, как риск найден.
Можно написать:
«Нагрузка ниже среднеотраслевой, есть риск».
А можно разобраться:
почему показатель изменился;
какие операции на него повлияли;
есть ли экономическая причина;
какими документами ее подтвердить;
нужно ли что-то менять;
что отвечать, если у компании возникнут вопросы.
Налоговый консультант не просто указывает на проблему. Он помогает бизнесу понять, что она означает и какие есть варианты действий.
Именно поэтому налоговое консультирование нельзя свести к знанию списка критериев риска.
Три зоны, которые стоит проверять заранее
Чтобы видеть налоговые риски до того, как ими заинтересуется налоговый орган, полезно начинать не с вопроса «есть ли здесь нарушение?», а с трёх более практичных вопросов.
1. Налоговая нагрузка: почему показатель выглядит именно так?
Сравнить показатель с отраслевым уровнем — только первый шаг.
Нужно посмотреть:
как нагрузка менялась за последние годы;
какие налоги и операции повлияли на показатель;
не изменились ли маржинальность, структура расходов или объём инвестиций;
есть ли экономическая причина отклонения;
чем её можно подтвердить.
Например, снижение нагрузки после крупных инвестиций и снижение нагрузки из-за изменения структуры операций — разные ситуации.
Поэтому задача консультанта не в том, чтобы сказать: «Показатель ниже среднего — это риск», а в том, чтобы разобраться, почему он ниже и как это объяснить.
2. Структура бизнеса: как компании связаны между собой на практике?
Если у собственника несколько компаний или ИП, недостаточно посмотреть на каждую организацию отдельно.
Нужно проверить:
кто принимает решения;
где работают сотрудники;
кому принадлежат помещения и оборудование;
как распределены клиенты и функции;
какие ресурсы используются совместно;
как распределяются доходы и расходы;
зачем бизнесу нужна именно такая структура.
Главный вопрос здесь не «похоже ли это на дробление?», а «есть ли понятное экономическое объяснение тому, как устроен бизнес?»
3. Контрагенты и сделки: достаточно ли формальной проверки?
Контрагент существует юридически, у него есть реквизиты и документы. Но этого может быть недостаточно для оценки конкретной сделки.
Стоит проверить:
способен ли контрагент реально выполнить договор;
есть ли необходимые сотрудники, оборудование и другие ресурсы;
кто фактически будет выполнять работу;
соответствует ли цена характеру сделки;
чем будет подтверждаться фактическое исполнение.
Проверить, существует ли контрагент, не то же самое, что оценить налоговый риск конкретной сделки.
А если я уже опытный бухгалтер?
Это один из главных вопросов для специалиста, который несколько лет работает в профессии.
Курс не про то, чтобы заново учить вас бухгалтерии.
Если вы уже умеете работать с отчетностью, документами и налогами, начинать с нуля не нужно.
Задача обучения — научиться собирать эти знания в единый анализ. Представьте обычную рабочую ситуацию: новый контрагент, крупный договор, нестандартная цена, несколько связанных компаний, а руководитель хочет закрыть сделку до конца месяца.
Бухгалтерский подход:
«Документы есть, контрагент существует, сделку проведем».
Консультационный подход:
«Документы есть, но перед сделкой нужно проверить, способен ли контрагент выполнить договор, кто будет выполнять работу, как сформирована цена и чем подтвердить фактическое исполнение».
Разница не в том, что первый подход неправильный.
Просто у консультанта другая задача: не только правильно оформить операцию, но и заранее оценить её последствия для бизнеса.
Поэтому опытному бухгалтеру здесь не столько нужны новые знания, сколько практика разбора рабочих ситуаций: что проверить первым, какие вопросы задать, какие документы запросить и как сформулировать рекомендацию руководителю.
Что изменится в вашей работе
Разница между бухгалтерской и консультационной задачей хорошо видна на обычных рабочих ситуациях:
Бухгалтерская задача
Консультационная задача
Отразить сделку
Оценить налоговые последствия до её заключения
Проверить документы
Понять, достаточно ли их для подтверждения позиции
Сдать декларацию
Проанализировать налоговые риски
Ответить на требование
Подготовить обоснованную позицию компании
Проверить контрагента
Оценить риски конкретной сделки
Объяснить налог
Предложить руководителю варианты действий
Бухгалтерские знания при этом никуда не исчезают — наоборот, они становятся основой консультационной работы.
То есть речь не о смене профессии и не о том, чтобы отказаться от бухгалтерии. Речь о расширении той же профессиональной роли: от правильного отражения операции — к оценке решения до того, как его примет бизнес.
Этому посвящен курс «Налоговый консультант» от «Клерка»
На курсе профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» вы систематизируете налоговые знания и будете разбирать рабочие задачи налогового консультанта: анализировать налоговые риски и сделки, проверять контрагентов, работать с требованиями ФНС, разбирать налоговое планирование, подготовку к проверкам, возражения и обжалование решений.
Программа построена не только на теории. В неё входят практикумы, деловые игры, интерактивные тренажёры, чек-листы и шаблоны документов. Есть отдельные практические задания по налоговым рискам и тренажёр по проверке контрагента.
Программу ведут практикующие эксперты, в том числе налоговый адвокат Екатерина Болдинова, Оксана Попова, Мария Антонова, Сусанна Колесникова, Вячеслав Исмайлов и Сергей Верещагин.
То есть задача курса не в том, чтобы просто добавить к вашим знаниям ещё несколько десятков налоговых норм.
Смысл в другом: научиться применять уже известные нормы к конкретной ситуации:
увидеть риск → разобраться в причинах → оценить последствия → предложить варианты → обосновать рекомендацию.
Кому подойдет курс
Бухгалтерам, если хочется заниматься не только учетом и отчетностью, но и разбором налоговых вопросов бизнеса.
Главным бухгалтерам, если руководитель уже регулярно обращается с вопросами о рисках, сделках и налогах.
Юристам, если нужно лучше понимать налоговые последствия договоров и хозяйственных операций.
Аутсорсерам и владельцам бухгалтерских компаний, если хотите предлагать налоговое консультирование как отдельную услугу.
Что вы получите
диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов с внесением сведений в ФИС ФРДО;
программу, соответствующую профстандарту «Консультант по налогам и сборам», 7-й уровень квалификации;
дистанционное обучение в течение 4 месяцев, по 1–2 часа в день;
программу, обновлённую с учётом налоговой реформы 2026 года;
практические задания, тесты, материалы и взаимодействие с преподавателями;
возможность получить налоговый вычет 13%.
Стоимость на странице курса сейчас указана 70 000 ₽ вместо 90 000 ₽, также доступна рассрочка на 18 месяцев от 3 889 ₽ в месяц с нулевым первым платежом.
Если вы уже уверенно работаете с учётом и хотите разобраться именно в налоговом консультировании, посмотрите программу курса и сопоставьте ее со своими рабочими задачами.
Ближайший старт 1 октября 2026 года.