С 1 октября 2026 года Система и Школа «Клерка» подорожают: выберите свою подписку сейчас

Клерк.Система: инструменты для ежедневной работы
В работе бухгалтера постоянно приходится что-то проверять, искать и уточнять: норму в законодательстве, ответ на спорный вопрос, форму документа, расчет или информацию о контрагенте.
Клерк.Система объединяет такие инструменты в одном сервисе.
В подписке есть база профессиональных консультаций, правовая база, формы и бланки документов, калькуляторы и сервисы, вебинары и записи прошедших мероприятий. Можно найти уже разобранную экспертами ситуацию или посмотреть материалы по изменениям в законодательстве.
Для проверки контрагентов есть отдельный сервис: информация собирается из 40 источников и обновляется ежедневно.
В подписку также входит ИИ Клерк на GPT-5 — им можно пользоваться без VPN. А в Клерк.Консультациях можно задать до 60 вопросов в месяц и получить ответ со ссылками на нормативные документы.
При этом не обязательно подстраиваться под расписание вебинаров или искать время для отдельного обучения. Записи остаются доступными в подписке, поэтому к ним можно вернуться тогда, когда информация действительно понадобится.
Клерк.Система подойдет тем, кому нужны инструменты для текущей работы, консультации и быстрый доступ к профессиональной информации.
Приобрести Систему всего за 5 750 ₽ в год
Клерк.Школа: курсы и обучение по подписке
Клерк.Школа рассчитана на другую задачу, когда нужно не просто найти ответ на конкретный вопрос, а разобраться в теме глубже или получить новые профессиональные навыки.
По подписке можно проходить онлайн-курсы «Клерка» без ограничений в течение срока действия подписки. В каталоге есть программы по бухгалтерскому и налоговому учету, ФСБУ, 1С, ВЭД, маркетплейсам и другим профессиональным темам.
Можно выбрать один курс под текущую задачу или последовательно изучать несколько направлений. После обучения выдается сертификат.
Кроме курсов, в подписку входят закрытые онлайн-встречи с экспертами и преподавателями. Есть и персональный учебный трек: если сложно определить, с чего начать или какие знания стоит подтянуть, команда «Клерка» поможет подобрать подходящие курсы под конкретную цель.
Клерк.Школа подойдет тем, кто хочет систематизировать знания, освоить новый участок работы или продолжить профессиональное развитие.
Приобрести Школу всего за 19 900 ₽ в год
Если нужны и работа, и обучение
Не обязательно выбирать что-то одно. Клерк.Систему и Клерк.Школу можно оформить вместе.
В таком комплекте остаются все возможности Системы для ежедневной работы — база знаний и консультаций, разборы изменений, сервисы, проверка контрагентов, ИИ Клерк и вебинары. Плюс открывается полный доступ к курсам Школы, закрытым встречам с экспертами и персональному учебному треку.
Комплект подойдет тем, кому нужны и рабочие инструменты, и обучение. При покупке двух подписок сразу действует скидка.
Получить все сразу всего за 25 650 ₽ в год
Как выбрать
Ориентируйтесь на задачи, которые стоят перед вами сейчас.
Выбирайте Клерк.Система, если чаще нужны консультации, нормативная база, проверка контрагентов, готовые формы, калькуляторы и другие рабочие инструменты.
Выбирайте Клерк.Школа, если актуальнее обучение: нужно подтянуть знания, освоить новое направление или пройти несколько курсов по одной теме.
Система + Школа, если нужны оба варианта сразу. В этом случае все рабочие инструменты и обучение будут доступны в одной подписке, причем комплект стоит дешевле, чем две подписки по отдельности.
Что изменится с 1 октября
Планировали оформить Клерк.Систему или Клерк.Школу этой осенью? Тогда лучше сделать это до 1 октября, дальше подписки будут стоить дороже.
Уже с 1 октября 2026 года стоимость подписок изменится.