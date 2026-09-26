С 1 октября 2026 года Система и Школа «Клерка» подорожают: выберите свою подписку сейчас

В работе бухгалтера постоянно приходится что-то проверять, искать и уточнять: норму в законодательстве, ответ на спорный вопрос, форму документа, расчет или информацию о контрагенте.

Клерк.Система объединяет такие инструменты в одном сервисе.

В подписке есть база профессиональных консультаций, правовая база, формы и бланки документов, калькуляторы и сервисы, вебинары и записи прошедших мероприятий. Можно найти уже разобранную экспертами ситуацию или посмотреть материалы по изменениям в законодательстве.

Для проверки контрагентов есть отдельный сервис: информация собирается из 40 источников и обновляется ежедневно.

В подписку также входит ИИ Клерк на GPT-5 — им можно пользоваться без VPN. А в Клерк.Консультациях можно задать до 60 вопросов в месяц и получить ответ со ссылками на нормативные документы.

При этом не обязательно подстраиваться под расписание вебинаров или искать время для отдельного обучения. Записи остаются доступными в подписке, поэтому к ним можно вернуться тогда, когда информация действительно понадобится.

Клерк.Система подойдет тем, кому нужны инструменты для текущей работы, консультации и быстрый доступ к профессиональной информации.