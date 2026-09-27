Нейронки идут за бухгалтерами, аналитиками и кадровиками: что делать специалистам уже сейчас

Первой уходит рутина

Профессии редко исчезают за один день. Обычно сначала автоматизируется одна операция, потом другая. Несколько операций объединяются в один процесс — и компании требуется меньше времени человека на тот же объем работы.

В бухгалтерии это происходит давно: Excel забрал часть ручных расчетов, учетные системы — часть обработки данных, ЭДО — работу с бумажными документами. ИИ продолжает этот процесс, только теперь он работает уже не с одной операцией, а с целой последовательностью действий.

Поэтому особенно уязвима работа, где много повторяющихся задач по понятному алгоритму: собрать данные, сверить, найти отклонение, сформировать таблицу, подготовить отчет. Все это постепенно становится автоматизированным.

Но есть другая часть работы.