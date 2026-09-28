Сезон найма 2027 открыт: зачем бухгалтеру навыки работы с ИИ и с чего начать

Осенью компании возвращаются к активному найму и планируют штат на 2027 год. Для бухгалтера это хороший момент проверить не только резюме, но и набор рабочих навыков. Разбираемся, зачем бухгалтеру осваивать ИИ, какие задачи можно передать нейросетям уже сейчас и какое обучение выбрать под свою цель.

Нейросети уже можно использовать для вполне привычных задач: анализировать данные, готовить черновики документов, искать ошибки и аномалии, помогать с формулами и отчетами. При этом бухгалтеру не нужно становиться программистом или разбираться в машинном обучении.

ИИ становится частью обычной работы

ИИ постепенно выходит за пределы ИТ и становится рабочим инструментом для специалистов разных профессий. По данным hh.ru, в январе–феврале 2026 года на платформе было 10 777 вакансий с требованием владеть ИИ — на 15% больше, чем годом ранее. Доля таких вакансий тоже выросла.

Для бухгалтера это не означает, что в каждой вакансии появится обязательное требование «знать Chat GPT». Скорее меняется сам набор навыков, который делает специалиста более универсальным. Раньше от бухгалтера ждали прежде всего грамотного учета, знания налогов, 1С и Excel. Теперь к этому набору постепенно добавляются:

работа с большими массивами данных;

автоматизация повторяющихся операций;

визуализация показателей;

финансовая аналитика;

использование нейросетей для подготовки и проверки рабочих материалов.

То есть вопрос уже не только в том, умеет ли бухгалтер вести учет, а в том, сколько полезной работы он может сделать с помощью современных инструментов.

Что бухгалтер может поручить нейросети уже сегодня

Начинать с абстрактного «изучения искусственного интеллекта» необязательно. Проще взять несколько задач из собственной работы и попробовать решить их с помощью ИИ.

Например, нейросеть может помочь: 1. Разобраться с таблицей.

Попросить найти аномальные значения, сгруппировать данные, предложить способ анализа или объяснить формулу Excel. 2. Подготовить черновик документа.

Например, письма контрагенту, пояснительной записки или структуры ответа на рабочий запрос. 3. Проанализировать финансовые данные.

ИИ может помочь сформулировать вопросы к отчетности, найти закономерности и подготовить предварительные выводы. 4. Ускорить работу с Excel.

Нейросеть может объяснить формулу, помочь написать ее с нуля или найти причину ошибки. 5. Подготовить отчет для руководителя.

Из таблицы можно перейти к понятным выводам, графикам и дашбордам. 6. Сэкономить время на рутинных операциях.

Не обязательно автоматизировать весь бухгалтерский участок: даже несколько регулярно повторяющихся задач могут освободить время для более сложной работы.

Именно здесь появляется практическая ценность ИИ для бухгалтера: не «знать нейросети», а уметь с их помощью быстрее решать рабочие задачи.

Но нейросеть может ошибаться, и это преимущество опытного бухгалтера

Есть важная причина, почему ИИ не отменяет профессиональный опыт. Нейросеть может написать убедительный текст, привести несуществующую норму закона или сделать ошибочный вывод и при этом звучать абсолютно уверенно.

Например, на «Клерке» уже разбирали случай, когда ИИ привел несуществующие документы и вымышленные цитаты из актов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, что было обнаружено окружным судом при проверке. Ошибку удалось обнаружить только благодаря проверке текста человеком. Поэтому навык работы с ИИ состоит не только в том, чтобы правильно написать запрос.

Нужно уметь: поставить задачу;

дать нейросети необходимый контекст;

проверить полученный результат;

заметить ошибку;

перепроверить важную информацию по первоисточнику;

понимать, какие данные нельзя передавать сторонним сервисам.

И здесь у бухгалтера есть важное преимущество перед человеком без профессионального опыта: он понимает предметную область и может критически оценить ответ нейросети.

Получается сильная связка:

профессиональный опыт + ИИ = возможность делать привычную работу быстрее и брать на себя более сложные задачи.

Как выбрать обучение по своей задаче

Необязательно сразу изучать всё: Excel, Power BI, нейросети и финансовый менеджмент. Сначала определите, какой результат вам нужен.

Если нужно закрыть сразу весь цифровой набор

«Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи» подойдет тем, кто понимает, что одного ИИ недостаточно.

Курс начинается с базовой работы в Excel и Google Таблицах, затем переходит к формулам, сводным таблицам и дашбордам, Power BI и применению нейросетей в финансовом анализе и моделировании. В программе есть и связка 1С → Power BI → ИИ-аналитика. Это особенно актуально, если Excel пока используется на уровне простых таблиц и формул.

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Если вы хотите не просто освоить ИИ, а перейти в финансы

Тогда логичнее смотреть в сторону «Финансового менеджмента: курс для бухгалтера и руководителя».

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ИИ в этом случае становится не отдельной профессией, а одним из инструментов финансового специалиста.

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Что написать в резюме после обучения

Точно не «я умею пользоваться нейросетями». Гораздо сильнее описать конкретные навыки:

«Использую ИИ для анализа финансовых данных, подготовки рабочих материалов и проверки информации; работаю с Excel, Power BI и инструментами ИИ».

Или еще лучше указать конкретные задачи, которые вы умеете решать.

Например: анализировать данные и находить аномалии;

создавать отчеты и дашборды;

использовать ИИ для финансового анализа;

автоматизировать часть рутинных операций;

проверять и редактировать результаты, полученные нейросетью. Так строка в резюме превращается из формального «знаком с ИИ» в понятный работодателю набор навыков.

Не обязательно становиться экспертом по ИИ, достаточно начать применять его в своей работе

Бухгалтерия не превращается в ИТ-профессию. У бухгалтера просто появляется еще один инструмент рядом с 1С, Excel и Power BI, но при этом знание учетов, налогов и финансов остается основой. Поэтому для начала разберите, какие 2-3 свои задачи вы можете поручить нейросетям. Например, черновики отчетов, пояснительных записок, сверки документов.

Если пока непонятно, с чего начать, выберите курс под свою задачу:

системно разобраться с Excel, Google Таблицами, Power BI и ИИ — курс «Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи»;

перейти от учета к управлению финансами — курс «Финансовый менеджмент».

Ближайшие потоки стартуют 1 октября, а учиться можно начать сразу после оплаты. Если сомневаетесь, сначала посмотрите бесплатный пробный урок на каждом курсе: он ничего не стоит и покажет, подходит ли вам формат.

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