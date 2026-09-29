Как бухгалтеру подготовиться к тотальной цифровизации 2027 без затрат? Регистрируйтесь на бесплатную конференцию БУХ.СОВЕТ

Зачем участвовать в онлайн-конференции
Самостоятельно отслеживать изменения законов, обновлять формы документов и одновременно закрывать текущий период — задача, на которую в конце года физически нет времени. Разбираться со всеми новшествами (от цифровой логистики до налоговых реформ) в последнюю неделю декабря, значит рисковать ошибками, крупными штрафами и испорченными новогодними праздниками.
На конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» ведущие практикующие эксперты уже собрали все ключевые изменения 2027 года в одну емкую программу. Без «воды» и сложных формулировок вам объяснят, как именно новые правила повлияют на вашу повседневную работу, и дадут готовый пошаговый план действий.
Что вы получите за 2 дня
Организаторы подготовили 16 часов чистой практики: разборы реальных кейсов и возможность задать вопросы экспертам напрямую в чате.
После конференции вы будете точно знать:
как адаптировать учет под обязательные ЭТрН и ЭПЛ;
что изменится в расчете налогов и сдаче отчетности с 2027 года;
какие пункты проверить в первичных документах и договорах прямо сейчас;
как скорректировать учетную политику компании;
как безболезненно проходить проверки контролирующих органов.
Кому необходимо быть
Главным бухгалтерам: чтобы заранее оценить масштаб реформ и выстроить рабочие процессы до наступления аврала.
Финансовым директорам: чтобы просчитать влияние цифровизации и налоговых изменений на бюджет компании.
Бухгалтерам: чтобы изучить все требования в одном месте, а не искать обрывки информации на форумах и в Telegram-каналах.
Аутсорсерам: чтобы подготовить к новым правилам сразу всех своих клиентов и сэкономить время.
Варианты участия
Бесплатный прямой эфир (0 ₽): доступ к онлайн-трансляции (ориентировочно 10–12 декабря), возможность писать в чат и участие в розыгрыше призов. Регистрация обязательна.
Прямой эфир + запись (1499 ₽): все опции эфира плюс полный доступ к видеозаписям и презентациям спикеров на 12 месяцев, чтобы вы могли вернуться к материалам в любой момент перед сдачей годовой отчетности.
Не откладывайте знакомство с новыми правилами на последний момент, свободные места на трансляцию быстро заканчиваются. Переходите по ссылке и занимайте свое место на «БУХ.СОВЕТ 2027» уже сейчас!
Странная реклама, может конференция и нужна, но заголовок точно дурацкий "без затрат" - не бывает