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Как бухгалтеру подготовиться к тотальной цифровизации 2027 без затрат? Регистрируйтесь на бесплатную конференцию БУХ.СОВЕТ

Как бухгалтеру подготовиться к тотальной цифровизации 2027 без затрат? Регистрируйтесь на бесплатную конференцию БУХ.СОВЕТ

Тотальная цифровизация логистики: ЭТрН и ЭПЛ изменят работу бухгалтера с 2027 года. Пока бизнес готовится к переходу на электронные накладные и путевые листы, на горизонте уже маячит закрытие года и налоговые реформы. Чтобы перестроить процессы без штрафов, регистрируйтесь на бесплатную онлайн-конференцию «БУХ.СОВЕТ 2027» в середине декабря!

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Зачем участвовать в онлайн-конференции

Самостоятельно отслеживать изменения законов, обновлять формы документов и одновременно закрывать текущий период — задача, на которую в конце года физически нет времени. Разбираться со всеми новшествами (от цифровой логистики до налоговых реформ) в последнюю неделю декабря, значит рисковать ошибками, крупными штрафами и испорченными новогодними праздниками.

На конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» ведущие практикующие эксперты уже собрали все ключевые изменения 2027 года в одну емкую программу. Без «воды» и сложных формулировок вам объяснят, как именно новые правила повлияют на вашу повседневную работу, и дадут готовый пошаговый план действий.

Что вы получите за 2 дня

Организаторы подготовили 16 часов чистой практики: разборы реальных кейсов и возможность задать вопросы экспертам напрямую в чате.

После конференции вы будете точно знать:

  • как адаптировать учет под обязательные ЭТрН и ЭПЛ;

  • что изменится в расчете налогов и сдаче отчетности с 2027 года;

  • какие пункты проверить в первичных документах и договорах прямо сейчас;

  • как скорректировать учетную политику компании;

  • как безболезненно проходить проверки контролирующих органов.

Кому необходимо быть

  • Главным бухгалтерам: чтобы заранее оценить масштаб реформ и выстроить рабочие процессы до наступления аврала.

  • Финансовым директорам: чтобы просчитать влияние цифровизации и налоговых изменений на бюджет компании.

  • Бухгалтерам: чтобы изучить все требования в одном месте, а не искать обрывки информации на форумах и в Telegram-каналах.

  • Аутсорсерам: чтобы подготовить к новым правилам сразу всех своих клиентов и сэкономить время.

Варианты участия

  • Бесплатный прямой эфир (0 ₽): доступ к онлайн-трансляции (ориентировочно 10–12 декабря), возможность писать в чат и участие в розыгрыше призов. Регистрация обязательна.

  • Прямой эфир + запись (1499 ₽): все опции эфира плюс полный доступ к видеозаписям и презентациям спикеров на 12 месяцев, чтобы вы могли вернуться к материалам в любой момент перед сдачей годовой отчетности.

Не откладывайте знакомство с новыми правилами на последний момент, свободные места на трансляцию быстро заканчиваются. Переходите по ссылке и занимайте свое место на «БУХ.СОВЕТ 2027» уже сейчас!

Идем на конфу

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