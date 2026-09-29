Как бухгалтеру подготовиться к тотальной цифровизации 2027 без затрат? Регистрируйтесь на бесплатную конференцию БУХ.СОВЕТ

Зачем участвовать в онлайн-конференции

Самостоятельно отслеживать изменения законов, обновлять формы документов и одновременно закрывать текущий период — задача, на которую в конце года физически нет времени. Разбираться со всеми новшествами (от цифровой логистики до налоговых реформ) в последнюю неделю декабря, значит рисковать ошибками, крупными штрафами и испорченными новогодними праздниками.

На конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» ведущие практикующие эксперты уже собрали все ключевые изменения 2027 года в одну емкую программу. Без «воды» и сложных формулировок вам объяснят, как именно новые правила повлияют на вашу повседневную работу, и дадут готовый пошаговый план действий.