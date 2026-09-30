Найдите свою нишу в бухгалтерии: 6 курсов «Клерка», которые открывают доступ к более высокооплачиваемым клиентам и вакансиям

Чтобы выбрать курс осознанно, а не наугад, сначала определите, какую нишу хотите закрыть: работать с конкретной отраслью бизнеса, вырасти до полноценного главного бухгалтера или прокачать дефицитный участок учета. Сравнение ниже поможет сориентироваться за пару минут, а подробный разбор каждого курса ждет сразу после таблицы.
Курс
Кому подойдёт
Чему научитесь
Стоимость со скидкой
Бухгалтерам и главбухам компаний, которые торгуют с Китаем, ЕАЭС и другими странами
Вести учет импорта и экспорта, валютный контроль, таможенные платежи, работу в 1С по ВЭД
Бухгалтерам, которые хотят перейти в IT-сектор с зарплатами на 30–50% выше рынка
Оформлять аккредитацию IT-компании, применять налоговые льготы, вести учет НМА и разработки ПО
Начинающим и опытным бухгалтерам, аутсорсерам, которые хотят вести продавцов Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет
Проводить операции маркетплейсов в 1С, отражать баллы, декомпенсации и выкупы, проходить проверки ФНС по дроблению
Бухгалтерам и главбухам торговых компаний, включая интернет-магазины и маркетплейсы
Работать с ЭДО, маркировкой, ЕГАИС и Меркурием, вести полный налоговый учет торговой организации
Бухгалтерам и кадровикам, которые хотят закрыть самый дефицитный участок учета
Рассчитывать зарплату, пособия и НДФЛ по прогрессивной шкале, работать в 1С:ЗУП, оформлять кадровые документы
Тем, кто хочет вести учет целиком от первички до отчетности и дорасти до главбуха
Весь цикл учета в 1С на примере трёх организаций, управленческий учет, работу с маркетплейсами и защиту при проверках
от 55 250 ₽ (три тарифа на выбор)
Чем различаются эти курсы
Узкая специализация. «Бухгалтер ВЭД», «Бухгалтер IT-компании» и «Бухгалтер маркетплейса» закрывают конкретную нишу: у каждой свои налоговые льготы, формы отчетности и подводные камни, которые не разбирают на общих курсах. Освоив нишу, вы становитесь тем специалистом, которого ищут именно такие компании, а таких на рынке меньше, чем «бухгалтеров вообще».
Рост до главного бухгалтера. «Главный бухгалтер в торговле» и «Профессия Главный бухгалтер» дают более широкий охват: от первичных документов до отчетности, налогового планирования и управленческого учета. Разница между ними глубина: курс по торговле сфокусирован на одной отрасли, а «Профессия Главный бухгалтер» — это 512 часов и практика на трёх организациях с разными системами налогообложения.
Дефицитный участок. «Бухгалтер по зарплате» стоит особняком: этот участок учета не автоматизируется до конца, а специалистов, которые уверенно считают зарплату по всем правилам, стабильно не хватает.
Почему стоит учиться в Школе «Клерка»
Диплом, а не просто сертификат. Школа работает по государственной лицензии. Сведения о документах вносятся в ФИС ФРДО Рособрнадзора. После профпереподготовки вы получаете диплом на 256–512 академических часов, после курса повышения квалификации — удостоверение на 72–120 часов. Документ бесплатно отправят Почтой России.
Преподаватели-практики. Курсы ведут действующие аудиторы, налоговые консультанты и бухгалтеры с опытом 15–30 лет, среди них Надежда Камышева, Сергей Верещагин, Елена Шедис и другие эксперты, которые сами ежедневно работают с темами, которые преподают.
Практика, а не только теория. В большинстве курсов есть интерактивные тренажёры — вы решаете реальные задачи прямо на сайте, а система сразу подсвечивает ошибки. В «Профессии Главный бухгалтер» вы полгода работаете в реальной базе 1С на примере трёх организаций.
Поддержка и после диплома. Карьерные консультанты помогут обновить резюме и подготовиться к собеседованию, а на «Профессии Главный бухгалтер» в тариф уже входит подборка вакансий и публикация резюме в базе Клерк.Работа.
Не нужно платить всей суммой сразу. Курс можно оплатить в рассрочку на 12 месяцев без первого платежа, через Яндекс Пэй со Сплитом или по счету от работодателя. За обучение можно оформить налоговый вычет 13%.
Сначала можно присмотреться. У каждого курса есть бесплатный пробный урок. Если после начала обучения поймёте, что курс не подходит, действует гарантия возврата денег в течение 14 дней.
Выберите нишу и начните уже 1 октября
Курсы повышения квалификации сейчас продаются со скидкой от 47% до 69%, а курсы профессиональной переподготовки от 57% до 63%. Цены и размер скидки могут меняться, поэтому актуальную стоимость лучше проверить на странице выбранного курса.
Не обязательно сразу выбирать курс, который закроет всю карьеру на годы вперёд. Достаточно понять, какая ниша ближе именно сейчас: работа с определённой отраслью, полный цикл главного бухгалтера или зарплатный участок.
Выберите нужную нишу и найдите под неё подходящую программу.