Найдите свою нишу в бухгалтерии: 6 курсов «Клерка», которые открывают доступ к более высокооплачиваемым клиентам и вакансиям

Почему стоит учиться в Школе «Клерка»

Диплом, а не просто сертификат. Школа работает по государственной лицензии. Сведения о документах вносятся в ФИС ФРДО Рособрнадзора. После профпереподготовки вы получаете диплом на 256–512 академических часов, после курса повышения квалификации — удостоверение на 72–120 часов. Документ бесплатно отправят Почтой России.

Преподаватели-практики. Курсы ведут действующие аудиторы, налоговые консультанты и бухгалтеры с опытом 15–30 лет, среди них Надежда Камышева, Сергей Верещагин, Елена Шедис и другие эксперты, которые сами ежедневно работают с темами, которые преподают.

Практика, а не только теория. В большинстве курсов есть интерактивные тренажёры — вы решаете реальные задачи прямо на сайте, а система сразу подсвечивает ошибки. В «Профессии Главный бухгалтер» вы полгода работаете в реальной базе 1С на примере трёх организаций.

Поддержка и после диплома. Карьерные консультанты помогут обновить резюме и подготовиться к собеседованию, а на «Профессии Главный бухгалтер» в тариф уже входит подборка вакансий и публикация резюме в базе Клерк.Работа.

Не нужно платить всей суммой сразу. Курс можно оплатить в рассрочку на 12 месяцев без первого платежа, через Яндекс Пэй со Сплитом или по счету от работодателя. За обучение можно оформить налоговый вычет 13%.

Сначала можно присмотреться. У каждого курса есть бесплатный пробный урок. Если после начала обучения поймёте, что курс не подходит, действует гарантия возврата денег в течение 14 дней.