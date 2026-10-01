Какие навыки помогут бухгалтеру расти в профессии: 5 курсов «Клерка» со скидками до 70%

Рассказываем, чем курсы отличаются друг от друга: один поможет разобраться в финансах, другой даст специализацию в строительстве, третий закроет управленческий учет. Ниже разобрали каждый вариант подробнее.
Курс
Кому подойдет
Чему научитесь
Стоимость со скидкой
Бухгалтерам и экономистам, которые хотят попробовать себя в финансах
Финансовый анализ, финмодели, юнит-экономика, оценка бизнеса, Power BI и нейросети
Бухгалтерам подрядчиков, застройщиков и заказчиков
Учёт капитальных вложений и долевого строительства, ФСБУ 26/2020 и работа в 1С:БСО
«Управленческий учёт: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах»
Бухгалтерам, которым нужно готовить данные для руководителя
Три формы управленческой отчётности, аналитика, KPI и ФОТ
Бухгалтерам малого бизнеса, ИП и аутсорсерам
Учёт на УСН, НДС-2026, работа в 1С и налоговая оптимизация
Бухгалтерам, которые заодно ведут кадровый участок, и тем, кто хочет освоить новую профессию
Приём и увольнение, воинский учёт, 1С:ЗУП и 150+ готовых документов
Если хочется выйти за рамки обычной бухгалтерии
Освоить финансы
Если вам уже мало просто собрать цифры за прошлый месяц и хочется понимать, что с ними будет дальше, можно посмотреть в сторону «Финансового менеджмента».
Здесь речь уже не только о бухгалтерских данных. В программе есть финансовый анализ, построение моделей, юнит-экономика, оценка бизнеса, Power BI и работа с нейросетями. Такой курс подойдёт тем, кто присматривается к финансовому менеджменту и хочет понять, как устроена работа с деньгами со стороны бизнеса.
Разобраться в строительстве
У строительного учёта свои правила и свои подводные камни. То, что привычно для обычной компании, здесь может работать совсем иначе.
«Учёт в строительстве» рассчитан на бухгалтеров подрядчиков, застройщиков и заказчиков. На курсе разбирают капитальные вложения, долевое строительство, ФСБУ 26/2020 и работу в 1С:БСО. Особенно полезно это тем, кто недавно пришёл в строительную компанию или хочет перестать каждый раз искать ответ на конкретный вопрос в разрозненных источниках.
Научиться объяснять руководителю, что происходит с деньгами
Бывает знакомая ситуация: бухгалтер знает цифры вдоль и поперёк, а директор спрашивает совсем о другом. Сколько заработали? Почему денег на счёте меньше? Какие расходы растут? Где просадка?
Курс по управленческому учёту как раз про эту часть работы. На нём учатся собирать управленческую отчётность, настраивать аналитику, считать KPI и ФОТ. Причём работать можно в привычных инструментах: 1С, Excel и Google-таблицах.
Углубиться в УСН
Для тех, кто работает с малым бизнесом и ИП, отдельная история. Вроде бы система знакомая, но после изменений вопросов становится только больше.
На курсе «Главный бухгалтер на УСН» разбирают учёт на упрощенке, НДС-2026, работу в 1С и вопросы налоговой оптимизации. Вариант особенно актуален для аутсорсеров, у которых несколько клиентов на УСН и нужно уверенно ориентироваться в нюансах каждого из них.
Забрать кадровый участок из категории «и это тоже теперь делаю я»
У бухгалтеров кадровые задачи нередко появляются внезапно. Сегодня попросили оформить одного сотрудника, завтра нужно разобраться с увольнением, а потом выясняется, что ещё есть воинский учёт и 1С:ЗУП.
«Кадровик с нуля до профи» поможет систематизировать всё это. В программе есть приём и увольнение сотрудников, воинский учёт, работа в 1С:ЗУП и больше 150 готовых документов. Курс также подойдёт тем, кто рассматривает кадровое делопроизводство как отдельную профессию.
Что ещё есть в Школе «Клерка»
У курсов есть несколько практических плюсов, которые могут пригодиться тем, кто не хочет просто посмотреть лекции и забыть материал.
Школа работает по государственной лицензии. После профпереподготовки выдают диплом на 256 академических часов, после повышения квалификации удостоверение на 120–140 часов. Сведения о документах вносятся в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Занятия ведут практикующие эксперты, среди них Надежда Камышева, Сергей Верещагин, Елена Ярушкина, Екатерина Барсукова, Елена Пономарева и другие специалисты с опытом работы от 15 до 30 лет.
Есть и практические задания. Их можно выполнять прямо на сайте и сразу видеть ошибки. В программах по строительству и УСН учтены изменения, связанные с налоговой реформой 2026 года.
После обучения можно воспользоваться карьерной поддержкой: консультанты помогут с резюме, а вакансии приходят через Клерк.Работу. Для некоторых курсов резюме лучших выпускников дополнительно отправляют компаниям-партнёрам.
Оплатить обучение можно не только сразу. Есть рассрочка на 12 месяцев без первого платежа, Яндекс Пэй со Сплитом и оплата по счёту от работодателя. Также за обучение можно оформить налоговый вычет 13%.
И перед покупкой не обязательно сразу решаться на весь курс. У каждого обучения есть бесплатный пробный урок. А если после начала занятий станет понятно, что формат не подходит, действует гарантия возврата денег в течение 14 дней.
Какой курс выбрать
Здесь всё зависит от того, какую задачу хочется решить.
Если хочется разобраться в финансах, стоит посмотреть «Финансовый менеджмент». Если работа связана со строительством, логичнее углубиться в отраслевой учёт. Нужно больше взаимодействовать с руководителем? Тогда пригодится управленческий учёт. Работаете с ИП и небольшими компаниями на УСН? Есть отдельная программа под эту задачу. А если на вас уже повесили кадры, можно наконец разобраться с ними системно.
Сейчас на курсы действуют скидки от 45% до 70%. Цены и размер скидок могут меняться, поэтому перед оплатой лучше проверить актуальную стоимость на странице выбранного курса.