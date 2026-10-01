Какие навыки помогут бухгалтеру расти в профессии: 5 курсов «Клерка» со скидками до 70%

Бухгалтерам, которые заодно ведут кадровый участок, и тем, кто хочет освоить новую профессию

Бухгалтерам и экономистам, которые хотят попробовать себя в финансах

Рассказываем, чем курсы отличаются друг от друга: один поможет разобраться в финансах, другой даст специализацию в строительстве, третий закроет управленческий учет. Ниже разобрали каждый вариант подробнее.

Если хочется выйти за рамки обычной бухгалтерии

Освоить финансы

Если вам уже мало просто собрать цифры за прошлый месяц и хочется понимать, что с ними будет дальше, можно посмотреть в сторону «Финансового менеджмента». Здесь речь уже не только о бухгалтерских данных. В программе есть финансовый анализ, построение моделей, юнит-экономика, оценка бизнеса, Power BI и работа с нейросетями. Такой курс подойдёт тем, кто присматривается к финансовому менеджменту и хочет понять, как устроена работа с деньгами со стороны бизнеса.

Разобраться в строительстве

У строительного учёта свои правила и свои подводные камни. То, что привычно для обычной компании, здесь может работать совсем иначе. «Учёт в строительстве» рассчитан на бухгалтеров подрядчиков, застройщиков и заказчиков. На курсе разбирают капитальные вложения, долевое строительство, ФСБУ 26/2020 и работу в 1С:БСО. Особенно полезно это тем, кто недавно пришёл в строительную компанию или хочет перестать каждый раз искать ответ на конкретный вопрос в разрозненных источниках.

Научиться объяснять руководителю, что происходит с деньгами

Бывает знакомая ситуация: бухгалтер знает цифры вдоль и поперёк, а директор спрашивает совсем о другом. Сколько заработали? Почему денег на счёте меньше? Какие расходы растут? Где просадка? Курс по управленческому учёту как раз про эту часть работы. На нём учатся собирать управленческую отчётность, настраивать аналитику, считать KPI и ФОТ. Причём работать можно в привычных инструментах: 1С, Excel и Google-таблицах.

Углубиться в УСН

Для тех, кто работает с малым бизнесом и ИП, отдельная история. Вроде бы система знакомая, но после изменений вопросов становится только больше. На курсе «Главный бухгалтер на УСН» разбирают учёт на упрощенке, НДС-2026, работу в 1С и вопросы налоговой оптимизации. Вариант особенно актуален для аутсорсеров, у которых несколько клиентов на УСН и нужно уверенно ориентироваться в нюансах каждого из них.

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