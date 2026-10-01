Маркировка с 1 октября: как бухгалтеру не погореть на учете хозяйственных и гигиенических товаров

Для главного бухгалтера это не просто «еще одна галочка в настройках», а полноценная и срочная перестройка участка. Разрешительный режим на кассах и автоматическая фиксация нарушений не прощают ошибок: любая путаница с кодами приведет к блокировкам продаж, аресту партий и мгновенным штрафам со стороны проверяющих органов.
Четыре ловушки в учете, о которых не пишут в постановлениях
Пока руководство думает общих фразах, бухгалтер сталкивается с суровой практикой, где всё идет не по плану:
Ловушка № 1: Слепая приемка по УПД. Поставщик прислал электронный документ, в учете всё «красиво», а по факту на склад приехали другие коды или товар вовсе без них. Итог: вы приняли чужую или нелегальную продукцию, подставив компанию под штраф.
Ловушка № 2: Возвраты с маркетплейсов. Wildberries или Ozon вернули товар с поврежденным, перепутанным или полностью сорванным кодом. Как законно списать, перемаркировать или вернуть его в оборот? Четкого алгоритма в законе нет, и бухгалтер действует на свой страх и риск.
Ловушка № 3: Сбои синхронизации в 1С. Интеграция «Честного знака» с учетной системой часто «сыпется» на дублях номенклатуры и ошибках загрузки. Коды теряются при перемещениях между складами, двоятся при розничных продажах и намертво ломают отчетность.
Ловушка № 4: Игнорирование инвентаризации. Если остатки по новым группам товаров не посчитаны и номенклатура не описана строго по новым требованиям системы, корректно вывести товар из оборота без расхождений невозможно.
Разбираться с этими авралами в ручном режиме, когда сроки горят, прямой путь к кассовым сбоям и претензиям ФНС.
Чек-лист экспресс-проверки: готов ли ваш участок к новым правилам?
Прямо сейчас проверьте готовность вашей бухгалтерии по 7 ключевым точкам:
Статус в ЦРПТ: проверена ли регистрация и настроены ли права доступа для бухгалтеров и сотрудников склада?
Регламент приемки: знает ли склад, как сверять фактические коды с УПД в ЭДО, и что делать при расхождениях?
Настройки вывода: утверждены и настроены ли в 1С причины вывода кодов из оборота под все ваши каналы (розница, опт, маркетплейсы)?
Номенклатура: описаны ли новые товарные группы по правилам «Честного знака»?
Тест интеграции: проведена ли тестовая выгрузка/загрузка кодов в 1С:Бухгалтерия 8.3?
Шаблоны документов: подготовлены ли внутренние акты о расхождениях для работы с поставщиками?
График сверок: установлены ли точки еженедельной сверки остатков на складе со статусами кодов в системе маркировки?
Если хотя бы один пункт вызывает у вас сомнения, закрывать этот пробел нужно системно.
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