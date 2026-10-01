Маркировка с 1 октября: как бухгалтеру не погореть на учете хозяйственных и гигиенических товаров

Четыре ловушки в учете, о которых не пишут в постановлениях

Пока руководство думает общих фразах, бухгалтер сталкивается с суровой практикой, где всё идет не по плану:

Ловушка № 1: Слепая приемка по УПД. Поставщик прислал электронный документ, в учете всё «красиво», а по факту на склад приехали другие коды или товар вовсе без них. Итог: вы приняли чужую или нелегальную продукцию, подставив компанию под штраф.

Ловушка № 2: Возвраты с маркетплейсов. Wildberries или Ozon вернули товар с поврежденным, перепутанным или полностью сорванным кодом. Как законно списать, перемаркировать или вернуть его в оборот? Четкого алгоритма в законе нет, и бухгалтер действует на свой страх и риск.

Ловушка № 3: Сбои синхронизации в 1С. Интеграция «Честного знака» с учетной системой часто «сыпется» на дублях номенклатуры и ошибках загрузки. Коды теряются при перемещениях между складами, двоятся при розничных продажах и намертво ломают отчетность.

Ловушка № 4: Игнорирование инвентаризации. Если остатки по новым группам товаров не посчитаны и номенклатура не описана строго по новым требованиям системы, корректно вывести товар из оборота без расхождений невозможно.

Разбираться с этими авралами в ручном режиме, когда сроки горят, прямой путь к кассовым сбоям и претензиям ФНС.