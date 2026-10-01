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Маркировка с 1 октября: как бухгалтеру не погореть на учете хозяйственных и гигиенических товаров

Маркировка с 1 октября: как бухгалтеру не погореть на учете хозяйственных и гигиенических товаров

С 1 октября обязательная маркировка в системе «Честный знак» распространяется на новые масштабные группы товаров. Под тотальный контроль попали хозяйственные, санитарно-гигиенические товары и туалетные принадлежности.

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Для главного бухгалтера это не просто «еще одна галочка в настройках», а полноценная и срочная перестройка участка. Разрешительный режим на кассах и автоматическая фиксация нарушений не прощают ошибок: любая путаница с кодами приведет к блокировкам продаж, аресту партий и мгновенным штрафам со стороны проверяющих органов.

Четыре ловушки в учете, о которых не пишут в постановлениях

Пока руководство думает общих фразах, бухгалтер сталкивается с суровой практикой, где всё идет не по плану:

  • Ловушка № 1: Слепая приемка по УПД. Поставщик прислал электронный документ, в учете всё «красиво», а по факту на склад приехали другие коды или товар вовсе без них. Итог: вы приняли чужую или нелегальную продукцию, подставив компанию под штраф.

  • Ловушка № 2: Возвраты с маркетплейсов. Wildberries или Ozon вернули товар с поврежденным, перепутанным или полностью сорванным кодом. Как законно списать, перемаркировать или вернуть его в оборот? Четкого алгоритма в законе нет, и бухгалтер действует на свой страх и риск.

  • Ловушка № 3: Сбои синхронизации в 1С. Интеграция «Честного знака» с учетной системой часто «сыпется» на дублях номенклатуры и ошибках загрузки. Коды теряются при перемещениях между складами, двоятся при розничных продажах и намертво ломают отчетность.

  • Ловушка № 4: Игнорирование инвентаризации. Если остатки по новым группам товаров не посчитаны и номенклатура не описана строго по новым требованиям системы, корректно вывести товар из оборота без расхождений невозможно.

Разбираться с этими авралами в ручном режиме, когда сроки горят, прямой путь к кассовым сбоям и претензиям ФНС.

Чек-лист экспресс-проверки: готов ли ваш участок к новым правилам?

Прямо сейчас проверьте готовность вашей бухгалтерии по 7 ключевым точкам:

  1. Статус в ЦРПТ: проверена ли регистрация и настроены ли права доступа для бухгалтеров и сотрудников склада?

  2. Регламент приемки: знает ли склад, как сверять фактические коды с УПД в ЭДО, и что делать при расхождениях?

  3. Настройки вывода: утверждены и настроены ли в 1С причины вывода кодов из оборота под все ваши каналы (розница, опт, маркетплейсы)?

  4. Номенклатура: описаны ли новые товарные группы по правилам «Честного знака»?

  5. Тест интеграции: проведена ли тестовая выгрузка/загрузка кодов в 1С:Бухгалтерия 8.3?

  6. Шаблоны документов: подготовлены ли внутренние акты о расхождениях для работы с поставщиками?

  7. График сверок: установлены ли точки еженедельной сверки остатков на складе со статусами кодов в системе маркировки?

Если хотя бы один пункт вызывает у вас сомнения, закрывать этот пробел нужно системно.

Как закрыть риски по маркировке и торговле раз и навсегда

Сухие законы не дают практических инструкций, но они есть на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле».

Это не просто лекции, а пошаговый разбор всех участков торгового учета (от опта до маркетплейсов) с упором на изменения 2026 года.

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Чему вы научитесь на курсе, чтобы спасти компанию от авралов:

  • Без ошибок работать с маркировкой и ЭДО: Пошагово настроите интеграцию «Честного знака» с 1С:Бухгалтерия 8.3, разберетесь с карточками номенклатуры и обменом данными.

  • Щелкать кейсы с маркетплейсами: Узнаете правильные проводки, правила документооборота, схемы работы и специфику учета возвратов, штрафов и услуг на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете под УСН и ОСНО.

  • Управлять розницей и онлайн-продажами: Научитесь без штрафов работать с онлайн-кассами, эквайрингом и интернет-магазинами.

  • Защищать бизнес: Разберете с налоговым юристом методы безопасной налоговой оптимизации и маркеры, по которым ФНС вычисляет дробление бизнеса.

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  1. Интерактивные тренажеры: вы не просто слушаете спикеров-практиков, а закрепляете навыки прямо на сайте — решаете реальные сквозные задачи по проводкам и формулам чистой выручки, а система мгновенно проверяет результаты.

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