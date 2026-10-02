От первички до баланса: 6 стыков учета, которые должен контролировать главбух

Почему важно контролировать не только участки, но и переходы между ними
Бухгалтер на отдельном участке отвечает за конкретные операции: проводит накладные, начисляет зарплату, отражает банковские выписки. Главный бухгалтер должен видеть, как эти операции связаны между собой и влияют на налоги и отчётность.
Неотраженная накладная может повлиять на расчеты с поставщиком, расходы и показатели периода. Ошибка в учете имущества — вызвать расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. Непроверенные остатки при закрытии периода могут перейти в отчётность.
За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности предусмотрена административная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ. Кто именно отвечает, зависит от должностных обязанностей и обстоятельств нарушения, поэтому связывать ответственность только с названием должности некорректно.
Ниже — шесть переходов, на которых главбуху особенно важно проверять не только правильность отдельной операции, но и ее дальнейший путь.
1. Первичный документ → отражение операции в учете
Факт хозяйственной жизни должен быть оформлен первичным учетным документом с обязательными реквизитами — это предусмотрено ст. 9 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
Но получить документ не то же самое, что корректно отразить операцию. Нужно проверить, совпадают ли содержание документа, договор, дата операции, сумма и ее отражение в учете.
Что проверить:
есть ли документ по существенным операциям и заполнены ли обязательные реквизиты;
соответствует ли документ договору и фактической операции;
попала ли операция в нужный период и на правильный счет;
не отражена ли она повторно по другому документу.
Отсутствие или ошибки в документах могут создать налоговые риски, в том числе поставить под сомнение признание расходов или право на вычет по НДС. Последствия зависят от характера операции и совокупности подтверждений.
2. Бухгалтерский учет → налоговый учет
Бухгалтерские и налоговые правила по некоторым операциям различаются. Например, это может касаться учёта основных средств и запасов: различаются критерии признания, порядок определения сроков полезного использования и расчета амортизации.
Если расхождения не выявлять и не отражать, данные бухгалтерского учета могут некорректно перейти в расчет налоговой базы. Организации, применяющие ПБУ 18/02, также должны учитывать постоянные и временные разницы по установленным правилам.
Что проверить:
закреплен ли выбранный порядок в учетной политике;
отражены ли различия между бухгалтерским и налоговым учетом;
корректно ли рассчитаны амортизация и стоимость имущества для каждого вида учета;
учтены ли разницы по ПБУ 18/02, если организация применяет это положение.
Для проверки можно выбрать несколько значимых объектов или операций и проследить их по двум контурам: от первичного документа до бухгалтерского регистра и налогового расчета.
3. Кадровые данные → зарплата, налоги и взносы
Данные о приеме, переводе, увольнении, отпусках и больничных влияют на начисления сотрудникам, удержания и расчет страховых взносов. Если кадровые изменения не переданы в зарплатный учет вовремя, ошибка может попасть сразу в несколько расчётов.
При этом отчетные формы и бухгалтерские счета не всегда сопоставляются напрямую: могут различаться аналитика и даты отражения. Сверку нужно проводить с учетом правил расчета и периодов.
Что проверить:
отражены ли кадровые изменения в зарплатной системе;
совпадают ли данные о начислениях и выплатах с расчетными ведомостями;
согласуются ли сведения 6-НДФЛ и РСВ с бухгалтерскими регистрами;
проверены ли выплаты по отпускам, больничным и договорам ГПХ.
Для такой сверки используют данные по счетам 70, 68 и 69, но конкретный порядок сопоставления зависит от организации и ее аналитики.
4. Фактическое имущество и обязательства → остатки в учете
Учетные данные должны подтверждаться документами, сверками или результатами инвентаризации. Если проверять только цифры в программе, можно не заметить расхождения между фактическими остатками и регистрами.
Особого внимания требуют запасы, основные средства, наличные деньги и расчеты с контрагентами. Инвентаризация помогает выявить не только недостачи и излишки, но и ошибки, возникшие на предыдущих этапах.
Что проверить:
проведена ли инвентаризация в необходимых случаях и оформлены ли ее результаты;
совпадают ли остатки денег с кассовыми документами и банковскими выписками;
подтверждены ли остатки по расчетам с контрагентами;
есть ли объяснение по давним или необычным остаткам на счетах.
Например, задолженность с истекшим сроком исковой давности требует отдельной оценки. Её нельзя списывать автоматически только потому, что прошло три года: нужно установить срок с учетом обстоятельств и проверить документы. Для налогового учета также важно определить, есть ли основания и выполнены ли условия для признания дохода или расхода.
5. Закрытие периода → бухгалтерская отчетность
Перед подготовкой отчетности недостаточно закрыть счета в программе. Нужно убедиться, что отражены все существенные операции, проведены необходимые сверки, а остатки имеют подтверждение.
Бухгалтерская отчетность составляется с учетом применимых к организации требований, в том числе ФСБУ 4/2023.
Что проверить:
закрыты ли все участки и отражены ли операции за период;
устранены ли необъяснимые остатки и расхождения;
проверены ли результаты инвентаризации;
согласуются ли показатели регистров с показателями отчетности;
соответствует ли состав и порядок представления отчетности требованиям, применимым к организации.
Это не формальная финальная процедура, а контрольная точка: здесь становится видно, какие ошибки прошли через предыдущие этапы.
6. Выявленная ошибка → решение об исправлении
Найти ошибку только половина работы. Дальше нужно определить, на какие периоды и показатели она повлияла, как её исправить и требуется ли корректировать налоговую или бухгалтерскую отчётность.
Порядок исправления зависит от вида ошибки, периода ее обнаружения и существенности. Ошибки в бухгалтерской отчетности исправляют по правилам ПБУ 22/2010, а необходимость уточненной налоговой декларации оценивают с учетом требований НК РФ и влияния ошибки на сумму налога.
Что проверить:
какие операции и периоды затронуты;
повлияла ли ошибка на налоговую базу;
нужно ли исправить бухгалтерские регистры и отчетность;
требуется ли уточненная декларация или расчет;
согласованы ли с руководством сроки и порядок исправления.
Если ошибка влияет на налог к уплате, порядок действий важно оценить до подачи уточненной декларации: в частности, проверить расчёты, документы и состояние расчетов с бюджетом.
Краткий чек-лист главного бухгалтера
Переход
Контрольный вопрос
Первичный документ → учёт
Подтверждена ли операция и корректно ли она отражена в нужном периоде?
Бухгалтерский → налоговый учёт
Выявлены ли расхождения и учтены ли они при расчете налогов?
Кадровые данные → зарплата и налоги
Переданы ли изменения и согласуются ли расчеты с регистрами и отчетностью?
Фактические остатки → учёт
Подтверждены ли имущество, деньги и задолженность?
Закрытие периода → отчетность
Все ли существенные операции отражены, сверены и подтверждены?
Ошибка → исправление
Определены ли последствия и выбран ли корректный порядок исправления?
Как увидеть полный цикл на практике
Чтобы понять, как связаны участки учета, полезно проследить одну или несколько операций от начала до конца: проверить первичный документ, отразить операцию в учете, оценить ее налоговые последствия, сверить остатки и увидеть, как результат попадает в отчетность.
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Такой набор тем помогает изучать отдельные участки в контексте работы бухгалтера в целом. Сведения о документе по итогам обучения и его регистрации в ФИС ФРДО стоит указывать в статье отдельно — после проверки официальных условий курса.
Полный цикл всегда система, а не сумма участков
Главбуху важно не только знать правила каждого участка, но и понимать, как операция проходит через всю систему: от документа до отчётности.
Проверка шести переходов помогает находить ошибки не только там, где они возникли, но и там, где они могут повлиять на налоги, остатки и решения руководства.
Именно это отличает контроль полного цикла от простого закрытия отдельных участков.
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