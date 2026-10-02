От первички до баланса: 6 стыков учета, которые должен контролировать главбух

Почему важно контролировать не только участки, но и переходы между ними

Бухгалтер на отдельном участке отвечает за конкретные операции: проводит накладные, начисляет зарплату, отражает банковские выписки. Главный бухгалтер должен видеть, как эти операции связаны между собой и влияют на налоги и отчётность.

Неотраженная накладная может повлиять на расчеты с поставщиком, расходы и показатели периода. Ошибка в учете имущества — вызвать расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. Непроверенные остатки при закрытии периода могут перейти в отчётность.

За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности предусмотрена административная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ. Кто именно отвечает, зависит от должностных обязанностей и обстоятельств нарушения, поэтому связывать ответственность только с названием должности некорректно.

Ниже — шесть переходов, на которых главбуху особенно важно проверять не только правильность отдельной операции, но и ее дальнейший путь.