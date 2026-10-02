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От первички до баланса: 6 стыков учета, которые должен контролировать главбух

От первички до баланса: 6 стыков учета, которые должен контролировать главбух

Документ может быть правильно оформлен, проводка корректна, а отчетность все равно окажется с ошибкой: если операция потерялась между бухгалтерским и налоговым учетом, зарплатным участком и закрытием периода. Разберем шесть таких стыков и покажем, что главбуху проверять на каждом из них.

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Почему важно контролировать не только участки, но и переходы между ними

Бухгалтер на отдельном участке отвечает за конкретные операции: проводит накладные, начисляет зарплату, отражает банковские выписки. Главный бухгалтер должен видеть, как эти операции связаны между собой и влияют на налоги и отчётность.

Неотраженная накладная может повлиять на расчеты с поставщиком, расходы и показатели периода. Ошибка в учете имущества — вызвать расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. Непроверенные остатки при закрытии периода могут перейти в отчётность.

За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности предусмотрена административная ответственность по ст. 15.11 КоАП РФ. Кто именно отвечает, зависит от должностных обязанностей и обстоятельств нарушения, поэтому связывать ответственность только с названием должности некорректно.

Ниже — шесть переходов, на которых главбуху особенно важно проверять не только правильность отдельной операции, но и ее дальнейший путь.

1. Первичный документ → отражение операции в учете

Факт хозяйственной жизни должен быть оформлен первичным учетным документом с обязательными реквизитами — это предусмотрено ст. 9 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

Но получить документ не то же самое, что корректно отразить операцию. Нужно проверить, совпадают ли содержание документа, договор, дата операции, сумма и ее отражение в учете.

Что проверить:

  • есть ли документ по существенным операциям и заполнены ли обязательные реквизиты;

  • соответствует ли документ договору и фактической операции;

  • попала ли операция в нужный период и на правильный счет;

  • не отражена ли она повторно по другому документу.

Отсутствие или ошибки в документах могут создать налоговые риски, в том числе поставить под сомнение признание расходов или право на вычет по НДС. Последствия зависят от характера операции и совокупности подтверждений.

2. Бухгалтерский учет → налоговый учет

Бухгалтерские и налоговые правила по некоторым операциям различаются. Например, это может касаться учёта основных средств и запасов: различаются критерии признания, порядок определения сроков полезного использования и расчета амортизации.

Если расхождения не выявлять и не отражать, данные бухгалтерского учета могут некорректно перейти в расчет налоговой базы. Организации, применяющие ПБУ 18/02, также должны учитывать постоянные и временные разницы по установленным правилам.

Что проверить:

  • закреплен ли выбранный порядок в учетной политике;

  • отражены ли различия между бухгалтерским и налоговым учетом;

  • корректно ли рассчитаны амортизация и стоимость имущества для каждого вида учета;

  • учтены ли разницы по ПБУ 18/02, если организация применяет это положение.

Для проверки можно выбрать несколько значимых объектов или операций и проследить их по двум контурам: от первичного документа до бухгалтерского регистра и налогового расчета.

3. Кадровые данные → зарплата, налоги и взносы

Данные о приеме, переводе, увольнении, отпусках и больничных влияют на начисления сотрудникам, удержания и расчет страховых взносов. Если кадровые изменения не переданы в зарплатный учет вовремя, ошибка может попасть сразу в несколько расчётов.

При этом отчетные формы и бухгалтерские счета не всегда сопоставляются напрямую: могут различаться аналитика и даты отражения. Сверку нужно проводить с учетом правил расчета и периодов.

Что проверить:

  • отражены ли кадровые изменения в зарплатной системе;

  • совпадают ли данные о начислениях и выплатах с расчетными ведомостями;

  • согласуются ли сведения 6-НДФЛ и РСВ с бухгалтерскими регистрами;

  • проверены ли выплаты по отпускам, больничным и договорам ГПХ.

Для такой сверки используют данные по счетам 70, 68 и 69, но конкретный порядок сопоставления зависит от организации и ее аналитики.

4. Фактическое имущество и обязательства → остатки в учете

Учетные данные должны подтверждаться документами, сверками или результатами инвентаризации. Если проверять только цифры в программе, можно не заметить расхождения между фактическими остатками и регистрами.

Особого внимания требуют запасы, основные средства, наличные деньги и расчеты с контрагентами. Инвентаризация помогает выявить не только недостачи и излишки, но и ошибки, возникшие на предыдущих этапах.

Что проверить:

  • проведена ли инвентаризация в необходимых случаях и оформлены ли ее результаты;

  • совпадают ли остатки денег с кассовыми документами и банковскими выписками;

  • подтверждены ли остатки по расчетам с контрагентами;

  • есть ли объяснение по давним или необычным остаткам на счетах.

Например, задолженность с истекшим сроком исковой давности требует отдельной оценки. Её нельзя списывать автоматически только потому, что прошло три года: нужно установить срок с учетом обстоятельств и проверить документы. Для налогового учета также важно определить, есть ли основания и выполнены ли условия для признания дохода или расхода.

5. Закрытие периода → бухгалтерская отчетность

Перед подготовкой отчетности недостаточно закрыть счета в программе. Нужно убедиться, что отражены все существенные операции, проведены необходимые сверки, а остатки имеют подтверждение.

Бухгалтерская отчетность составляется с учетом применимых к организации требований, в том числе ФСБУ 4/2023.

Что проверить:

  • закрыты ли все участки и отражены ли операции за период;

  • устранены ли необъяснимые остатки и расхождения;

  • проверены ли результаты инвентаризации;

  • согласуются ли показатели регистров с показателями отчетности;

  • соответствует ли состав и порядок представления отчетности требованиям, применимым к организации.

Это не формальная финальная процедура, а контрольная точка: здесь становится видно, какие ошибки прошли через предыдущие этапы.

6. Выявленная ошибка → решение об исправлении

Найти ошибку только половина работы. Дальше нужно определить, на какие периоды и показатели она повлияла, как её исправить и требуется ли корректировать налоговую или бухгалтерскую отчётность.

Порядок исправления зависит от вида ошибки, периода ее обнаружения и существенности. Ошибки в бухгалтерской отчетности исправляют по правилам ПБУ 22/2010, а необходимость уточненной налоговой декларации оценивают с учетом требований НК РФ и влияния ошибки на сумму налога.

Что проверить:

  • какие операции и периоды затронуты;

  • повлияла ли ошибка на налоговую базу;

  • нужно ли исправить бухгалтерские регистры и отчетность;

  • требуется ли уточненная декларация или расчет;

  • согласованы ли с руководством сроки и порядок исправления.

Если ошибка влияет на налог к уплате, порядок действий важно оценить до подачи уточненной декларации: в частности, проверить расчёты, документы и состояние расчетов с бюджетом.

Краткий чек-лист главного бухгалтера

Переход

Контрольный вопрос

Первичный документ → учёт

Подтверждена ли операция и корректно ли она отражена в нужном периоде?

Бухгалтерский → налоговый учёт

Выявлены ли расхождения и учтены ли они при расчете налогов?

Кадровые данные → зарплата и налоги

Переданы ли изменения и согласуются ли расчеты с регистрами и отчетностью?

Фактические остатки → учёт

Подтверждены ли имущество, деньги и задолженность?

Закрытие периода → отчетность

Все ли существенные операции отражены, сверены и подтверждены?

Ошибка → исправление

Определены ли последствия и выбран ли корректный порядок исправления?

Как увидеть полный цикл на практике

Чтобы понять, как связаны участки учета, полезно проследить одну или несколько операций от начала до конца: проверить первичный документ, отразить операцию в учете, оценить ее налоговые последствия, сверить остатки и увидеть, как результат попадает в отчетность.

В программе курса «Профессия „Главный бухгалтер“», по представленному описанию, — 512 академических часов, в том числе более 100 часов практических заданий. В программе есть работа в 1С:Бухгалтерии 8.3 и отдельный модуль по 1С:ЗУП 8.3, а также темы по первичным документам, расчётам, налогам и бухгалтерской отчетности.

Такой набор тем помогает изучать отдельные участки в контексте работы бухгалтера в целом. Сведения о документе по итогам обучения и его регистрации в ФИС ФРДО стоит указывать в статье отдельно — после проверки официальных условий курса.

Полный цикл всегда система, а не сумма участков

Главбуху важно не только знать правила каждого участка, но и понимать, как операция проходит через всю систему: от документа до отчётности.

Проверка шести переходов помогает находить ошибки не только там, где они возникли, но и там, где они могут повлиять на налоги, остатки и решения руководства.

Именно это отличает контроль полного цикла от простого закрытия отдельных участков.

В программе курса «Профессия „Главный бухгалтер“» заявлены 512 академических часов, более 100 часов практических заданий, работа в 1С:Бухгалтерии 8.3 и отдельный модуль по 1С:ЗУП 8.3. Если вы хотите систематизировать знания по разным участкам учета и посмотреть, как устроено обучение, ознакомьтесь с программой курса. 

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