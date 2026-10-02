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Срочно в номер: 4 главных изменения в кадрах в 2026 году, к которым вы не готовы

Срочно в номер: 4 главных изменения в кадрах в 2026 году, к которым вы не готовы

Осень 2026 года принесла работодателям, кадровикам и бухгалтерам по зарплате сразу несколько значимых изменений. Новые правила затрагивают сверхурочную работу, испытательный срок, срочные трудовые договоры в МСП и оформление иностранных сотрудников. Разберем 4 главных риска и шаги, которые спасут работодателей, бухгалтеров и кадровиков от штрафов и судов.

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1. Контроль доходов иностранных работников: новые данные для МВД

С 1 октября 2026 года вступил в силу порядок проверки МВД сведений о доходах отдельных иностранных граждан. При этом применять его будут к сведениям о доходах за периоды начиная с 2027 года. ФНС и МВД получают больше возможностей для межведомственного сопоставления данных. Поэтому работодателям стоит особенно внимательно отнестись к документам по иностранным сотрудникам: сведениям в расчете по страховым взносам, трудовым договорам, табелям, кадровым приказам и миграционным документам.

Отдельно проверьте, нет ли расхождений между оформлением и фактическими условиями работы. Например, рискованной может быть ситуация, когда в документах указана неполная занятость, а сотрудник фактически работает полный день.

С 1 сентября 2026 года применяются и новые формы уведомлений МВД о заключении и прекращении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами. В уведомлении о заключении договора теперь нужно указывать срок его действия либо отмечать, что договор бессрочный. Новые формы утверждены приказом МВД России от 12.05.2026 № 290.

Что проверить работодателю

  • Сроки действия патентов, разрешений на работу, разрешений на временное проживание и других документов иностранного работника.

  • Корректность данных в трудовом договоре, приказе о приеме, табеле и РСВ.

  • Соблюдение сроков и порядка подачи уведомлений в МВД.

  • Использование актуальных форм уведомлений.

  • Договоры с самозанятыми: нет ли признаков подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Штрафы за незаконное привлечение к работе иностранного гражданина зависят от состава нарушения и региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях для организаций санкции по отдельным нарушениям могут достигать 1 млн рублей за каждого иностранного работника. Поэтому миграционные документы лучше проверять до подачи отчётности и направления уведомлений, а не после запроса из ведомства.

2. Сверхурочная работа по-новому: лимит можно увеличить до 240 часов

С 1 сентября 2026 года действуют изменения, внесенные Федеральным законом от 25.05.2026 № 144-ФЗ. Годовой лимит сверхурочной работы может быть увеличен со 120 до 240 часов. Но это правило не применяется автоматически ко всем работодателям.

Увеличенный лимит можно установить только при наличии соответствующего условия в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Если такого условия нет, ориентироваться нужно на прежний предел — не более 120 часов сверхурочной работы в год.

Для привлечения сотрудника к работе сверх 120 часов в год необходимо получить его письменное согласие. Часы переработки с 121-го по 240-й оплачиваются не менее чем в двойном размере.

Также работник, отработавший более 120 сверхурочных часов за год, получает право на ежегодное освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка.

Что делать кадровику и бухгалтеру

  • Проверить коллективный договор и отраслевые соглашения.

  • Решить, планирует ли компания применять лимит до 240 часов.

  • При необходимости внести изменения в коллективный договор.

  • Организовать получение письменных согласий работников на переработку свыше 120 часов.

  • Настроить контроль сверхурочных часов по каждому сотруднику.

  • Проверить алгоритмы расчета повышенной оплаты в 1С:ЗУП.

  • Сверить табели с фактическим временем работы.

Особое внимание стоит уделить суммированному учету рабочего времени. Ошибка в табеле или настройках программы может привести не только к недоплате сотруднику, но и к претензиям со стороны ГИТ.

3. Испытательный срок нельзя устанавливать женщинам с детьми до трех лет

С 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в статью 70 ТК РФ, внесенные Федеральным законом от 09.04.2026 № 91-ФЗ. Теперь испытательный срок нельзя устанавливать женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Раньше запрет распространялся на женщин с детьми до полутора лет.

Условие об испытании, включенное в трудовой договор с такой сотрудницей, не будет иметь юридической силы. Если работодатель затем попытается уволить её как не прошедшую испытание, риск трудового спора будет очень высоким.

Суд может восстановить работницу на работе и взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Что проверить кадровой службе

  • Обновить шаблоны трудовых договоров, приказов о приеме и кадровых чек-листов.

  • Добавить проверку ограничений на установление испытательного срока перед подписанием договора.

  • Провести инструктаж для HR-специалистов и руководителей подразделений.

  • Не использовать универсальные шаблоны договоров без проверки статуса кандидата.

  • Запрашивать документы, подтверждающие право на гарантию, только когда это необходимо для корректного оформления трудовых отношений и с соблюдением правил работы с персональными данными.

Важно: запрет действует независимо от того, согласна ли сотрудница на испытательный срок. Даже добровольное согласие не делает такое условие законным.

4. МСП получили больше возможностей для срочных трудовых договоров

С 1 сентября 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства могут заключать срочные трудовые договоры по соглашению сторон с работниками при численности до 70 человек. Ранее лимит составлял 35 работников.

Изменение даёт небольшим компаниям больше гибкости при найме. Например, это может быть удобно для бизнеса с сезонной нагрузкой, проектной работой или временным расширением команды.

Однако срочный договор не становится универсальной заменой бессрочному. Работодателю по-прежнему необходимо соблюдать требования статьи 59 ТК РФ, получать согласие работника и корректно оформлять документы.

Что делать работодателю из числа МСП

  • Убедиться, что организация или ИП включены в единый реестр субъектов МСП.

  • Проверить численность работников.

  • Уточнить, можно ли использовать срочный договор именно в вашей ситуации.

  • Зафиксировать в договоре срок его действия и обоснование срочности.

  • Получить добровольное согласие работника на заключение срочного договора.

  • Не использовать срочные договоры для маскировки постоянной работы без законных оснований.

Если работник оспорит срочный характер договора, а работодатель не сможет подтвердить законность оснований, суд может признать договор бессрочным.

Что проверить до конца года

Кадровые изменения 2026 года затрагивают сразу несколько процессов. Чтобы не исправлять ошибки в авральном режиме, проведите короткий аудит:

  • обновите шаблоны трудовых договоров и кадровых приказов;

  • проверьте, есть ли в коллективном договоре условие о лимите сверхурочной работы до 240 часов;

  • настройте учет переработок и повышенной оплаты;

  • проверьте применение новых форм уведомлений МВД;

  • сверьте документы, табели и отчётность по иностранным сотрудникам;

  • убедитесь, что основания для срочных договоров оформлены корректно;

  • обновите настройки кадрового учёта и расчёта зарплаты в 1С:ЗУП.

Как кадровику и бухгалтеру выжить в эпоху перемен?

Законодательство меняется быстрее, чем обновляются инструкции в интернете. Чтобы не допустить критических ошибок в расчетах, правильно заполнять новые формы документов и спасти компанию от штрафов, вам нужны актуальные прикладные навыки.

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