Срочно в номер: 4 главных изменения в кадрах в 2026 году, к которым вы не готовы

1. Контроль доходов иностранных работников: новые данные для МВД
С 1 октября 2026 года вступил в силу порядок проверки МВД сведений о доходах отдельных иностранных граждан. При этом применять его будут к сведениям о доходах за периоды начиная с 2027 года. ФНС и МВД получают больше возможностей для межведомственного сопоставления данных. Поэтому работодателям стоит особенно внимательно отнестись к документам по иностранным сотрудникам: сведениям в расчете по страховым взносам, трудовым договорам, табелям, кадровым приказам и миграционным документам.
Отдельно проверьте, нет ли расхождений между оформлением и фактическими условиями работы. Например, рискованной может быть ситуация, когда в документах указана неполная занятость, а сотрудник фактически работает полный день.
С 1 сентября 2026 года применяются и новые формы уведомлений МВД о заключении и прекращении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами. В уведомлении о заключении договора теперь нужно указывать срок его действия либо отмечать, что договор бессрочный. Новые формы утверждены приказом МВД России от 12.05.2026 № 290.
Что проверить работодателю
Сроки действия патентов, разрешений на работу, разрешений на временное проживание и других документов иностранного работника.
Корректность данных в трудовом договоре, приказе о приеме, табеле и РСВ.
Соблюдение сроков и порядка подачи уведомлений в МВД.
Использование актуальных форм уведомлений.
Договоры с самозанятыми: нет ли признаков подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.
Штрафы за незаконное привлечение к работе иностранного гражданина зависят от состава нарушения и региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях для организаций санкции по отдельным нарушениям могут достигать 1 млн рублей за каждого иностранного работника. Поэтому миграционные документы лучше проверять до подачи отчётности и направления уведомлений, а не после запроса из ведомства.
2. Сверхурочная работа по-новому: лимит можно увеличить до 240 часов
С 1 сентября 2026 года действуют изменения, внесенные Федеральным законом от 25.05.2026 № 144-ФЗ. Годовой лимит сверхурочной работы может быть увеличен со 120 до 240 часов. Но это правило не применяется автоматически ко всем работодателям.
Увеличенный лимит можно установить только при наличии соответствующего условия в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Если такого условия нет, ориентироваться нужно на прежний предел — не более 120 часов сверхурочной работы в год.
Для привлечения сотрудника к работе сверх 120 часов в год необходимо получить его письменное согласие. Часы переработки с 121-го по 240-й оплачиваются не менее чем в двойном размере.
Также работник, отработавший более 120 сверхурочных часов за год, получает право на ежегодное освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка.
Что делать кадровику и бухгалтеру
Проверить коллективный договор и отраслевые соглашения.
Решить, планирует ли компания применять лимит до 240 часов.
При необходимости внести изменения в коллективный договор.
Организовать получение письменных согласий работников на переработку свыше 120 часов.
Настроить контроль сверхурочных часов по каждому сотруднику.
Проверить алгоритмы расчета повышенной оплаты в 1С:ЗУП.
Сверить табели с фактическим временем работы.
Особое внимание стоит уделить суммированному учету рабочего времени. Ошибка в табеле или настройках программы может привести не только к недоплате сотруднику, но и к претензиям со стороны ГИТ.
С 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в статью 70 ТК РФ, внесенные Федеральным законом от 09.04.2026 № 91-ФЗ. Теперь испытательный срок нельзя устанавливать женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Раньше запрет распространялся на женщин с детьми до полутора лет.
Условие об испытании, включенное в трудовой договор с такой сотрудницей, не будет иметь юридической силы. Если работодатель затем попытается уволить её как не прошедшую испытание, риск трудового спора будет очень высоким.
Суд может восстановить работницу на работе и взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные расходы.
Обновить шаблоны трудовых договоров, приказов о приеме и кадровых чек-листов.
Добавить проверку ограничений на установление испытательного срока перед подписанием договора.
Провести инструктаж для HR-специалистов и руководителей подразделений.
Не использовать универсальные шаблоны договоров без проверки статуса кандидата.
Запрашивать документы, подтверждающие право на гарантию, только когда это необходимо для корректного оформления трудовых отношений и с соблюдением правил работы с персональными данными.
Важно: запрет действует независимо от того, согласна ли сотрудница на испытательный срок. Даже добровольное согласие не делает такое условие законным.
4. МСП получили больше возможностей для срочных трудовых договоров
С 1 сентября 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства могут заключать срочные трудовые договоры по соглашению сторон с работниками при численности до 70 человек. Ранее лимит составлял 35 работников.
Изменение даёт небольшим компаниям больше гибкости при найме. Например, это может быть удобно для бизнеса с сезонной нагрузкой, проектной работой или временным расширением команды.
Однако срочный договор не становится универсальной заменой бессрочному. Работодателю по-прежнему необходимо соблюдать требования статьи 59 ТК РФ, получать согласие работника и корректно оформлять документы.
Что делать работодателю из числа МСП
Убедиться, что организация или ИП включены в единый реестр субъектов МСП.
Проверить численность работников.
Уточнить, можно ли использовать срочный договор именно в вашей ситуации.
Зафиксировать в договоре срок его действия и обоснование срочности.
Получить добровольное согласие работника на заключение срочного договора.
Не использовать срочные договоры для маскировки постоянной работы без законных оснований.
Если работник оспорит срочный характер договора, а работодатель не сможет подтвердить законность оснований, суд может признать договор бессрочным.
Что проверить до конца года
Кадровые изменения 2026 года затрагивают сразу несколько процессов. Чтобы не исправлять ошибки в авральном режиме, проведите короткий аудит:
обновите шаблоны трудовых договоров и кадровых приказов;
проверьте, есть ли в коллективном договоре условие о лимите сверхурочной работы до 240 часов;
настройте учет переработок и повышенной оплаты;
проверьте применение новых форм уведомлений МВД;
сверьте документы, табели и отчётность по иностранным сотрудникам;
убедитесь, что основания для срочных договоров оформлены корректно;
обновите настройки кадрового учёта и расчёта зарплаты в 1С:ЗУП.
Как кадровику и бухгалтеру выжить в эпоху перемен?
Законодательство меняется быстрее, чем обновляются инструкции в интернете. Чтобы не допустить критических ошибок в расчетах, правильно заполнять новые формы документов и спасти компанию от штрафов, вам нужны актуальные прикладные навыки.
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