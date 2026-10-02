Срочно в номер: 4 главных изменения в кадрах в 2026 году, к которым вы не готовы

1. Контроль доходов иностранных работников: новые данные для МВД

С 1 октября 2026 года вступил в силу порядок проверки МВД сведений о доходах отдельных иностранных граждан. При этом применять его будут к сведениям о доходах за периоды начиная с 2027 года. ФНС и МВД получают больше возможностей для межведомственного сопоставления данных. Поэтому работодателям стоит особенно внимательно отнестись к документам по иностранным сотрудникам: сведениям в расчете по страховым взносам, трудовым договорам, табелям, кадровым приказам и миграционным документам.

Отдельно проверьте, нет ли расхождений между оформлением и фактическими условиями работы. Например, рискованной может быть ситуация, когда в документах указана неполная занятость, а сотрудник фактически работает полный день.

С 1 сентября 2026 года применяются и новые формы уведомлений МВД о заключении и прекращении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами. В уведомлении о заключении договора теперь нужно указывать срок его действия либо отмечать, что договор бессрочный. Новые формы утверждены приказом МВД России от 12.05.2026 № 290.