Премия бухгалтеров Клерк — 2026: как подать заявку и попасть в число лучших специалистов

Стартовал прием заявок на Премию бухгалтеров Клерк — 2026
Открыт прием заявок на «Премию бухгалтеров Клерк — 2026». До 31 октября бухгалтеры, кадровые специалисты, юристы и представители аутсорсинговых компаний подают анкеты, чтобы побороться за звание лучших профессионалов отрасли. Имена победителей станут известны уже в декабре — в ходе в ходе конференции «Клерка».
Специалисты по учету, налогам, кадрам и праву ежедневно помогают бизнесу работать стабильно, следят за изменениями в законах и находят эффективные решения в сложных ситуациях. Именно таким профессионалам посвящена ежегодная Премия бухгалтеров «Клерка», которая отмечает достижения экспертов и помогает рассказать о них широкой аудитории.
Имена победителей назовут 10-11 декабря — на онлайн-конференции «Бух.Совет 2027». Подать заявку на «Премию бухгалтеров Клерк — 2026»:
Для кого премия «Клерка»
Мы приглашаем бухгалтеров, кадровых специалистов, юристов, представителей аутсорсинговых компаний и активных авторов сообщества «Клерка».
Заполнить анкету могут сотрудники организаций, предприниматели, самозанятые и руководители профильных команд. Главное условие — наличие аккаунта на площадке.
Цель проекта — отметить профессионалов, которые успешно выполняют свою работу, помогают развивать отрасль, делятся знаниями и поддерживают коллег.
В каких номинациях выбирают лучших
В этом году предусмотрено 11 категорий. Среди ключевых направлений:
«Бухгалтер года»,
«Кадровик года»,
«Юрист года»,
«Аутсорсер года».
Также отметят тех, кто активно участвует в жизни площадки:
«Комментатор года»,
«Почетный пользователь “Клерка”»,
«Амбассадор года»,
«Народный выбор»,
«Мастер Трибуны»,
«Корпоративный блог года»,
«Компания-аутсорсер года».
Один участник может претендовать сразу на несколько наград.
Как подать анкету
Чтобы принять участие, выберите подходящую категорию и заполните форму на странице проекта. В ней расскажите о своем опыте, реализованных задачах и результатах работы. Также опишите, как вы используете «Клерк.ру» для решения своих профессиональных задач.
Чем подробнее расскажете о себе и своих достижениях, тем проще экспертному совету оценить вклад кандидата.
Условия участия, требования к кандидатам и порядок определения победителей опубликованы на странице проекта.
Кто определяет лучших
Работы рассматривает экспертный совет, в который вошли руководители, редакторы и практикующие специалисты «Клерка».
В составе жюри:
Борис Мальцев, основатель Клерк.ру;
Карина Хапиште, CEO Клерк.ру;
Елена Ярушкина, продюсер-методолог Клерк.ру, кандидат экономических наук;
Ирина Доценко, главный бухгалтер «Клерка»;
Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка»;
Наталья Петрова, эксперт консультаций и главный бухгалтер с более чем 30-летним опытом;
Мария Северина, ведущий редактор Клерк.ру и практикующий бухгалтер;
Светлана Сатина, главный редактор Клерк.Система;
Евгения Шестакова, исполняющая обязанности главного редактора медиа Клерк.ру;
Анастасия Ковалева, руководитель юридического отдела «Клерка»;
Наталья Лукина, шеф-редактор Трибуны на Клерк.ру.
Состав жюри гарантирует объективную и профессиональную оценку всех участников премии на каждом этапе конкурса.
По каким критериям проходит отбор
При рассмотрении анкет жюри учитывают достижения кандидатов, экспертную деятельность, публикации, участие в профессиональных дискуссиях и вклад в развитие сообщества.
Для отдельных категорий дополнительно оценивают активность на площадке, качество материалов, работу с аудиторией и другие показатели, предусмотренные условиями конкурса.
Каждую заявку рассматривают индивидуально, поэтому шансы есть как у известных экспертов, так и у специалистов, которые предпочитают оставаться вне публичного поля.
Что получают победители премии «Клерка»
Призеров ждут фирменные статуэтки, дипломы и подарки от организаторов.
Но главное — признание коллег и возможность заявить о себе на всю профессиональную аудиторию «Клерка». Для специалистов это станет заметной строчкой в профессиональной биографии, а для компаний — еще одним подтверждением экспертизы команды.
Зачем бухгалтерам участвовать в премии
Хорошая репутация помогает находить клиентов, развивать карьеру и укреплять доверие коллег.
Участие в отраслевой награде — это шанс заявить о своих достижениях, повысить профессиональную узнаваемость и получить независимую оценку от экспертов рынка.
Прием анкет продлится до 31 октября. Возможно, именно вы окажетесь в числе победителей, которых назовут на онлайн-конференции «Бух.Совет 2027».