Премия бухгалтеров Клерк — 2026: как подать заявку и попасть в число лучших специалистов

Стартовал прием заявок на Премию бухгалтеров Клерк — 2026

Открыт прием заявок на «Премию бухгалтеров Клерк — 2026». До 31 октября бухгалтеры, кадровые специалисты, юристы и представители аутсорсинговых компаний подают анкеты, чтобы побороться за звание лучших профессионалов отрасли. Имена победителей станут известны уже в декабре — в ходе в ходе конференции «Клерка».

Специалисты по учету, налогам, кадрам и праву ежедневно помогают бизнесу работать стабильно, следят за изменениями в законах и находят эффективные решения в сложных ситуациях. Именно таким профессионалам посвящена ежегодная Премия бухгалтеров «Клерка», которая отмечает достижения экспертов и помогает рассказать о них широкой аудитории.

Имена победителей назовут 10-11 декабря — на онлайн-конференции «Бух.Совет 2027». Подать заявку на «Премию бухгалтеров Клерк — 2026»:

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