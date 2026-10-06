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Премия бухгалтеров Клерк — 2026: как подать заявку и попасть в число лучших специалистов

Премия бухгалтеров Клерк — 2026: как подать заявку и попасть в число лучших специалистов

Открыт прием заявок на Премию бухгалтеров Клерк — 2026. Кто может участвовать, какие номинации предусмотрены, как проходит отбор и что получат лауреаты.

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Стартовал прием заявок на Премию бухгалтеров Клерк — 2026 

Открыт прием заявок на «Премию бухгалтеров Клерк — 2026». До 31 октября бухгалтеры, кадровые специалисты, юристы и представители аутсорсинговых компаний подают анкеты, чтобы побороться за звание лучших профессионалов отрасли. Имена победителей станут известны уже в декабре — в ходе в ходе конференции «Клерка».  

Специалисты по учету, налогам, кадрам и праву ежедневно помогают бизнесу работать стабильно, следят за изменениями в законах и находят эффективные решения в сложных ситуациях. Именно таким профессионалам посвящена ежегодная Премия бухгалтеров «Клерка», которая отмечает достижения экспертов и помогает рассказать о них широкой аудитории. 

Имена победителей назовут 10-11 декабря — на онлайн-конференции «Бух.Совет 2027». Подать заявку на «Премию бухгалтеров Клерк — 2026»:

Подать заявку

Для кого премия «Клерка»

Мы приглашаем бухгалтеров, кадровых специалистов, юристов, представителей аутсорсинговых компаний и активных авторов сообщества «Клерка».

Заполнить анкету могут сотрудники организаций, предприниматели, самозанятые и руководители профильных команд. Главное условие — наличие аккаунта на площадке.

Цель проекта — отметить профессионалов, которые успешно выполняют свою работу, помогают развивать отрасль, делятся знаниями и поддерживают коллег.

В каких номинациях выбирают лучших

В этом году предусмотрено 11 категорий. Среди ключевых направлений:

  • «Бухгалтер года»,

  • «Кадровик года»,

  • «Юрист года»,

  • «Аутсорсер года».

Также отметят тех, кто активно участвует в жизни площадки:

  • «Комментатор года»,

  • «Почетный пользователь “Клерка”»,

  • «Амбассадор года»,

  • «Народный выбор»,

  • «Мастер Трибуны»,

  • «Корпоративный блог года»,

  • «Компания-аутсорсер года».

Один участник может претендовать сразу на несколько наград.

Как подать анкету

Чтобы принять участие, выберите подходящую категорию и заполните форму на странице проекта. В ней расскажите о своем опыте, реализованных задачах и результатах работы. Также опишите, как вы используете «Клерк.ру» для решения своих профессиональных задач. 

Чем подробнее расскажете о себе и своих достижениях, тем проще экспертному совету оценить вклад кандидата.

Условия участия, требования к кандидатам и порядок определения победителей опубликованы на странице проекта

Кто определяет лучших

Работы рассматривает экспертный совет, в который вошли руководители, редакторы и практикующие специалисты «Клерка».

В составе жюри:

  • Борис Мальцев, основатель Клерк.ру;

  • Карина Хапиште, CEO Клерк.ру;

  • Елена Ярушкина, продюсер-методолог Клерк.ру, кандидат экономических наук;

  • Ирина Доценко, главный бухгалтер «Клерка»;

  • Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка»;

  • Наталья Петрова, эксперт консультаций и главный бухгалтер с более чем 30-летним опытом;

  • Мария Северина, ведущий редактор Клерк.ру и практикующий бухгалтер;

  • Светлана Сатина, главный редактор Клерк.Система;

  • Евгения Шестакова, исполняющая обязанности главного редактора медиа Клерк.ру;

  • Анастасия Ковалева, руководитель юридического отдела «Клерка»;

  • Наталья Лукина, шеф-редактор Трибуны на Клерк.ру.

Состав жюри гарантирует объективную и профессиональную оценку всех участников премии на каждом этапе конкурса. 

По каким критериям проходит отбор

При рассмотрении анкет жюри учитывают достижения кандидатов, экспертную деятельность, публикации, участие в профессиональных дискуссиях и вклад в развитие сообщества.

Для отдельных категорий дополнительно оценивают активность на площадке, качество материалов, работу с аудиторией и другие показатели, предусмотренные условиями конкурса.

Каждую заявку рассматривают индивидуально, поэтому шансы есть как у известных экспертов, так и у специалистов, которые предпочитают оставаться вне публичного поля.

Что получают победители премии «Клерка»

Призеров ждут фирменные статуэтки, дипломы и подарки от организаторов.

Но главное — признание коллег и возможность заявить о себе на всю профессиональную аудиторию «Клерка». Для специалистов это станет заметной строчкой в профессиональной биографии, а для компаний — еще одним подтверждением экспертизы команды. 

Зачем бухгалтерам участвовать в премии

Хорошая репутация помогает находить клиентов, развивать карьеру и укреплять доверие коллег. 

Участие в отраслевой награде — это шанс заявить о своих достижениях, повысить профессиональную узнаваемость и получить независимую оценку от экспертов рынка.

Прием анкет продлится до 31 октября. Возможно, именно вы окажетесь в числе победителей, которых назовут на онлайн-конференции «Бух.Совет 2027». 

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