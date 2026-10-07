Бизнес под прицелом: октябрьские зоны риска и как защитить компанию от штрафов

Октябрь 2026 принес бизнесу новые радикальные изменения. Пока бухгалтеры сдают отчеты за 9 месяцев, кадровикам приходится на ходу перестраивать работу. Под тотальный контроль государства попали воинский учет, маркировка и иностранные сотрудники. Разбираем три главных вызова месяца и даем готовые решения, которые защитят компанию от миллионных штрафов.

Риск №1. Новые кадровые правила и тотальный контроль за иностранцами

С 1 октября ФНС автоматически передает в МВД сведения о доходах иностранных сотрудников (на основе РСВ и выплат самозанятым). Скрывать серые схемы или нелегальную занятость теперь технически невозможно.

Параллельно вступили в силу жесткие поправки в ТК РФ:

Лимит сверхурочной работы можно увеличить до 240 часов в год, но только при наличии коллективного договора или отраслевого соглашения и письменного согласия работника сверх 120 часов.

Введён запрет на испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет.

Изменилась схема оплаты переработок: в пределах 120 часов первые 2 часа оплачиваются не менее чем в 1,5-кратном размере, последующие — не менее чем в 2-кратном; начиная с 121-го часа все часы — не менее чем в двойном размере.

Что это значит для бизнеса?

Даже одна ошибка в уведомлении МВД, неправильный расчёт сверхурочных или незаконно установленный испытательный срок могут привести к штрафам и претензиям со стороны проверяющих.

Как защитить бизнес?

Чтобы перестроить кадровые процессы под жесткий контроль ведомств без ошибок и простоев, стоит опереться на отработанные алгоритмы. В этом помогут практические онлайн-курсы, где разбирают реальные кейсы и дают готовые шаблоны документов:

Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП — комплексный курс для внедрения новых лимитов сверхурочной работы, правил для МСП и актуальных норм ТК РФ.

Бухгалтер по зарплате — практикум по расчёту новых выплат и оформлению кадровых операций в 1С.

Риск №2. Осенний призыв и цифровой реестр воинского учета

С 1 января 2026 года воинский учёт переведен в цифровой формат: работает единый ГИС «Реестр воинского учёта» и реестр повесток. Повестки теперь приходят в электронном виде, а сроки реакции на запросы военкоматов сократились до минимума.

Одновременно стартовал осенний призыв. Ошибки в учете, несвоевременное представление сведений или неоповещение сотрудника о повестке грозят организации штрафами до 400 000–500 000 рублей, а должностным лицам — до 80 000 рублей.

Что это значит для бизнеса?

Проверять сведения о военнообязанных, сверяться с реестром и отвечать на запросы нужно практически мгновенно. Цена ошибки — сотни тысяч рублей и внеплановые проверки.

Как защитить бизнес?

Новые правила работы с электронным реестром требуют чёткого алгоритма. Чтобы не действовать наугад, стоит освоить проверенные схемы ведения воинского учета в цифровом формате:

Воинский учёт в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С — пошаговый алгоритм защиты компании от штрафов, разбор типичных ошибок и работа с реестром повесток.

Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП — автоматизация воинского учета в 1С:ЗУП от А до Я: от приказов до отчётности и сверки с военкоматами.

Риск №3. Волна обязательной маркировки новых товаров

С 1 октября расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный ЗНАК». В него вошли новые группы хозяйственных, санитарно-гигиенических товаров и туалетных принадлежностей: туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, зубные щётки, расчёски и др.

Если ваша компания производит, импортирует или продает эту продукцию, нужно экстренно настроить приемку кодов, инвентаризировать остатки и наладить обмен данными с 1С. Работа без кодов — это административная ответственность, штрафы и возможная конфискация товара.

Что это значит для бизнеса?

Торговля или производство без правильной маркировки фактически останавливаются: товар нельзя легально ввести в оборот, а склады рискуют стать зоной для внеплановых проверок.

Как защитить бизнес?

Правила маркировки меняются быстро, но логика системы остается единой. Чтобы не терять время на поиск разрозненной информации, стоит пройти специализированный курс, где всё собрано в одну систему:

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