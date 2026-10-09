10 ФСБУ к 2027 году: как бухгалтеру подготовиться к изменениям и не запутаться в учете

В 2027 году бухгалтеров ждут новые правила учета. Как применять ФСБУ, учитывать доходы, расходы и активы, не запутаться в требованиях к отчетности? Клерк подготовил новый курс «Десять новых ФСБУ 2027»: практика, разбор рабочих ситуаций и примеры в 1С. Узнайте, что изменится и как подготовиться заранее без авралов и поиска ответов в последний момент!

Можно читать новости об изменениях, сохранять полезные статьи и надеяться, что нужная информация вспомнится в подходящий момент. Но когда приходит время закрывать период, выясняется: разобраться в одном стандарте недостаточно. Нужно понимать, как разные ФСБУ работают вместе.

Чтобы не собирать знания по частям в самый напряженный момент, пройдите курс повышения квалификации «Десять новых ФСБУ 2027» от Клерк.Школы. Сейчас курс доступен по цене предпродажи 12 821 ₽ вместо 25 900 ₽. Старт обучения — 1 ноября 2026 года.

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Почему в 2027 году недостаточно просто знать проводки

Представьте обычную рабочую ситуацию.

Компания приобрела оборудование, заключила договор аренды, понесла дополнительные расходы и получила выручку по договору с заказчиком. Каждая операция сама по себе кажется понятной. Но бухгалтеру важно не только правильно отразить ее в учете — нужно определить момент признания, оценить последствия для отчетности и убедиться, что учетная политика соответствует действующим требованиям.

Теперь добавьте к этому новые правила признания доходов и расходов, требования к бухгалтерской отчетности и необходимость корректно применять стандарты в 1С.

Получается, что изменения затрагивают не отдельные проводки, а всю систему учета.

Главный риск не в том, что бухгалтер не слышал о новом ФСБУ, а в том, что он знает отдельные правила, но не всегда понимает, как применить их в конкретной ситуации.

Поэтому подготовка к 2027 году — это возможность систематизировать знания заранее, проверить спорные участки учета и снизить вероятность ошибок при подготовке отчетности.

Какие вопросы нужно закрыть бухгалтеру

На курсе собраны десять ФСБУ, которые рассматриваются во взаимосвязи. Это помогает не ограничиваться чтением нормативных документов, а разбираться в практическом применении требований.

Вот какие задачи вы сможете проработать.

1. Доходы и расходы: когда признавать и как отражать

Разберетесь в требованиях ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы», критериях признания и оценке операций. Научитесь анализировать, как новые правила влияют на учетную политику и бухгалтерскую отчетность.

2. Основные средства, запасы и капитальные вложения

Научитесь разбирать ситуации, в которых важно определить, что именно отражать в учете, как оценивать активы и какие затраты включать в их стоимость.

3. Аренда: один из самых непростых участков учета

Изучите учет аренды у арендатора и арендодателя, право пользования активом, арендные обязательства и особенности отражения операций в 1С.

4. Документы и инвентаризация

Разберетесь в требованиях к оформлению документов, электронному документообороту, проведению инвентаризации и отражению ее результатов.

5. Бухгалтерская отчетность

Изучите требования ФСБУ 4/2023 к составу и содержанию отчетности, ее оформлению и отражению данных в 1С.

6. Нематериальные активы

Научитесь разбираться в признании, оценке, амортизации и списании НМА — в том числе в ситуациях, когда нужно определить, относится ли затрата к нематериальному активу или расходам.

В итоге вы будете рассматривать учет как единую систему, а не как набор несвязанных правил.

Не просто лекции: практика на рабочих ситуациях

Можно прослушать десятки часов теории и все равно сомневаться, как поступить в конкретной ситуации. Поэтому в программе предусмотрены практические задания и интерактивные тренажеры.

Вы будете решать задачи вроде:

принять ли документ к учету;

как провести инвентаризацию и отразить ее результаты;

как рассчитать себестоимость и обесценение запасов;

что отнести к капитальным вложениям, а что — к расходам;

как отразить основные средства и нематериальные активы;

как рассчитать обязательство по аренде;

где найти ошибку в отчетности;

как признать выручку по договору.

Отдельное внимание уделяется работе в 1С:Бухгалтерии 8.3.

Это особенно важно, если вы хотите не просто запомнить формулировки стандартов, а понимать, как применять их в повседневной работе.

Кому стоит пройти обучение

Главным бухгалтерам. Чтобы оценить влияние изменений на учетную политику, организовать подготовку отчетности и увереннее отвечать на вопросы руководства, аудиторов и коллег.

Бухгалтерам на отдельных участках. Чтобы разобраться в смежных процессах и понимать, как ваши решения отражаются на итоговых показателях учета.

Бухгалтерам, которые хотят профессионально расти. Систематизированные знания, актуальная квалификация и уверенное применение ФСБУ помогают чувствовать себя увереннее при смене работы и расширении зоны ответственности.

Как проходит обучение

Курс полностью дистанционный. Не нужно подстраивать рабочий график под ежедневные занятия в определенное время.

В программе предусмотрены:

видеолекции и конспекты;

тесты после изучения тем;

интерактивные тренажеры и практические задания;

дополнительные материалы для работы;

чат и онлайн-встречи с преподавателями;

возможность задавать вопросы экспертам.

На обучение отводится три месяца, ориентировочно по 1–2 часа в день. При этом график занятий свободный: можно проходить материалы в удобное время.

Преподаватели курса — Вера Сокуренко, кандидат экономических наук, доцент и аттестованный преподаватель ИПБР России, и Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель по 1С с опытом работы более 15 лет.

По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 170 академических часов с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Дополнительно Клерк.Школа предлагает карьерную поддержку: разбор резюме, мастер-класс и консультации по профессиональному развитию.

Почему выгоднее записаться на предпродаже

Профессиональное обучение — это инвестиция не только в знания, но и в собственную уверенность.

Сейчас стоимость курса составляет 12 821 ₽ вместо 25 900 ₽. Это цена предпродажи, действующая до начала продаж по полной стоимости.

Можно отложить подготовку на потом и разбираться с изменениями по мере возникновения вопросов. А можно заранее выделить время на обучение, последовательно пройти все темы и подойти к новым рабочим задачам с более системным пониманием требований.

Чем раньше вы начнете, тем больше времени останется на то, чтобы изучить сложные темы, задать вопросы преподавателям и применить знания на практике.

Подготовьтесь к 2027 году уже сейчас

Необязательно ждать, пока изменения превратятся в срочные задачи, а вопросы по учету в аврал перед отчетностью.

Пройдите десять ФСБУ в одной программе, отработайте практические ситуации, разберитесь с учетом в 1С и получите документ о повышении квалификации.

Курс «Десять новых ФСБУ 2027» стартует 1 ноября 2026 года. Цена предпродажи — 12 821 ₽ вместо 25 900 ₽.

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Начните подготовку заранее, чтобы в 2027 году тратить меньше времени на поиск ответов и больше уверенности вкладывать в свою работу.