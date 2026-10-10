Осенняя распродажа «Клерка»: зафиксируйте цены на обучение и сервисы

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Курсы Клерк.Школы
Тем, кто хочет освоить новое направление — например, ВЭД, маркетплейсы или управленческий учет, — систематизировать знания или подготовиться к карьерному росту.
Безлимитный доступ к более чем 80 онлайн-курсам, практические задания, встречи с экспертами и тесты для самопроверки. После обучения можно получить диплом или удостоверение с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Клерк.Система
Специалистам, которым нужны актуальные документы, рабочие инструменты и ответы на вопросы по текущим задачам.
Экспертные консультации, правовые материалы, формы и бланки, проверка контрагентов и записи вебинаров о законодательных изменениях. В подписку также входит Клерк.ИИ — помощник для поиска по базе знаний и данных.
Система + Школа
Опытным специалистам, руководителям и бухгалтерским командам, которым важно одновременно решать рабочие задачи и учиться.
Возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы в одной подписке. Содержание и стоимость зависят от срока подписки.
Почему стоит оформить подписку сейчас
Можно сохранить текущую стоимость. В октябре цены на обучающие продукты и сервисы планово повысятся. Оформление заказа во время распродажи позволит зафиксировать действующий тариф.
Программы ориентированы на практику. Курсы обновлены с учетом актуальных требований, налоговых изменений и правил отчетности 2025–2026 годов.
После обучения выдаются официальные документы. Успешное завершение курса подтверждается дипломом или удостоверением установленного образца с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Как участвовать в распродаже
Перейдите на страницу Осенней распродажи «Клерка».
Выберите направление: налоги, 1С, кадры, управленческий учет или другое.
Оформите заказ как физическое лицо или оплатите его от организации.
Акция ограничена по времени, а количество мест на курсах с поддержкой кураторов может быть ограничено.