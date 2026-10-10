Осенняя распродажа
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Обучение и карьера
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Осенняя распродажа «Клерка»: зафиксируйте цены на обучение и сервисы

Осенняя распродажа «Клерка»: зафиксируйте цены на обучение и сервисы

На осенней распродаже «Клерка» можно оформить курсы и подписки со скидкой до 80%, получить доступ к экспертным материалам и подготовиться к работе с отчетностью и законодательством 2026–2027 годов.

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Что входит

Курсы Клерк.Школы

Тем, кто хочет освоить новое направление — например, ВЭД, маркетплейсы или управленческий учет, — систематизировать знания или подготовиться к карьерному росту.

Безлимитный доступ к более чем 80 онлайн-курсам, практические задания, встречи с экспертами и тесты для самопроверки. После обучения можно получить диплом или удостоверение с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Клерк.Система

Специалистам, которым нужны актуальные документы, рабочие инструменты и ответы на вопросы по текущим задачам.

Экспертные консультации, правовые материалы, формы и бланки, проверка контрагентов и записи вебинаров о законодательных изменениях. В подписку также входит Клерк.ИИ — помощник для поиска по базе знаний и данных.

Система + Школа

Опытным специалистам, руководителям и бухгалтерским командам, которым важно одновременно решать рабочие задачи и учиться.

Возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы в одной подписке. Содержание и стоимость зависят от срока подписки.

Почему стоит оформить подписку сейчас

  • Можно сохранить текущую стоимость. В октябре цены на обучающие продукты и сервисы планово повысятся. Оформление заказа во время распродажи позволит зафиксировать действующий тариф.

  • Программы ориентированы на практику. Курсы обновлены с учетом актуальных требований, налоговых изменений и правил отчетности 2025–2026 годов.

  • После обучения выдаются официальные документы. Успешное завершение курса подтверждается дипломом или удостоверением установленного образца с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Как участвовать в распродаже

  1. Перейдите на страницу Осенней распродажи «Клерка».

  2. Выберите направление: налоги, 1С, кадры, управленческий учет или другое.

  3. Оформите заказ как физическое лицо или оплатите его от организации.

Акция ограничена по времени, а количество мест на курсах с поддержкой кураторов может быть ограничено.

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