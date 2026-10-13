Теперь онлайн-курсы «Клерка» без подписки: покупайте отдельно под конкретные задачи

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Как проходит обучение

Удобный формат: видеоуроки в записи по 10–20 минут, текстовые конспекты и практические тренажеры.

Гибкий график: рекомендуемый темп — 1–2 часа в день, учиться можно в любое удобное время.

Поддержка: кураторы и эксперты оперативно отвечают на все вопросы по материалам в чате.

Проверка знаний: онлайн-тесты после каждого урока можно проходить неограниченное количество раз.

Документ: по окончании обучения вы получаете именной сертификат.

Варианты оплаты

Прямая покупка: оплата картой на сайте или скачивание счета для организации. Яндекс Пэй со Сплитом: 0 ₽ первый платеж, сумма покупки делится на комфортные части. «Долями» от Т-Банка: стоимость разбивается на 4 платежа по 1 225 ₽, списываются автоматически каждые две недели. В рассрочку на 12 месяцев: долгосрочный вариант от Т-Банка с 0 ₽ первым платежом для минимальной ежемесячной нагрузки на бюджет.

С чего начать?

Определите задачу, которая горит в работе прямо сейчас: новая форма отчета, проверка или изменения в правилах работы на УСН. Переходите по ссылке в таблице, изучайте программу и приступайте к обучению сразу после оплаты.

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