Оплата через Яндекс Сплит временно недоступна

Из-за технического сбоя в инфраструктуре сервисов Яндекса оплата заказов частями через Яндекс Сплит временно недоступна. Специалисты уже работают над устранением проблемы, но точное время восстановления сервиса пока неизвестно. А у Клерка есть и другие способы оплаты за курсы.

Как оплатить заказ прямо сейчас?

Если вы хотите оформить покупку всей суммой сразу, на нашем сайте доступны альтернативные варианты:

Банковской картой (ввод реквизитов вручную, без использования быстрых кнопок Яндекс Пэй);

Системой быстрых платежей (СБП) по QR-коду;

Электронными кошельками или через интернет-банкинг.

Появились вопросы или возникли сложности при оплате? Напишите в нашу службу поддержки на почту care@klerk.ru, и мы поможем вам оформить заказ вручную.

Хотите купить именно в рассрочку?

Вы по-прежнему можете разделить оплату на части с помощью наших надежных альтернативных инструментов от Т-Банка:

Сервис «Долями»: стоимость покупки делится на 4 равных платежа. Без комиссий, процентов и заключения кредитного договора. Первый взнос списывается сразу, оставшиеся три — автоматически каждые две недели. Рассрочка на 12 месяцев: идеальный способ снизить ежемесячный платеж до минимума. Первый взнос — 0 ₽, оформление занимает пару минут в режиме онлайн, а первый платеж нужно внести только в следующем месяце.

Возникли вопросы по оплате?

По работе сервисов «Долями» и рассрочки напишите на почту care@klerk.ru. Мы вам подберем удобную форму оплаты.

Благодарим вас за понимание и терпение!

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