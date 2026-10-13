Оплата через Яндекс Сплит временно недоступна
Из-за технического сбоя в инфраструктуре сервисов Яндекса оплата заказов частями через Яндекс Сплит временно недоступна. Специалисты уже работают над устранением проблемы, но точное время восстановления сервиса пока неизвестно. А у Клерка есть и другие способы оплаты за курсы.
Как оплатить заказ прямо сейчас?
Если вы хотите оформить покупку всей суммой сразу, на нашем сайте доступны альтернативные варианты:
Банковской картой (ввод реквизитов вручную, без использования быстрых кнопок Яндекс Пэй);
Системой быстрых платежей (СБП) по QR-коду;
Электронными кошельками или через интернет-банкинг.
Появились вопросы или возникли сложности при оплате? Напишите в нашу службу поддержки на почту care@klerk.ru, и мы поможем вам оформить заказ вручную.
Хотите купить именно в рассрочку?
Вы по-прежнему можете разделить оплату на части с помощью наших надежных альтернативных инструментов от Т-Банка:
Сервис «Долями»: стоимость покупки делится на 4 равных платежа. Без комиссий, процентов и заключения кредитного договора. Первый взнос списывается сразу, оставшиеся три — автоматически каждые две недели.
Рассрочка на 12 месяцев: идеальный способ снизить ежемесячный платеж до минимума. Первый взнос — 0 ₽, оформление занимает пару минут в режиме онлайн, а первый платеж нужно внести только в следующем месяце.
Возникли вопросы по оплате?
По работе сервисов «Долями» и рассрочки напишите на почту care@klerk.ru. Мы вам подберем удобную форму оплаты.
Благодарим вас за понимание и терпение!