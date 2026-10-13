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Клерк
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Онлайн-курсы «Клерка» без подписки: до 19.10.2026 года покупайте отдельно

Онлайн-курсы «Клерка» без подписки: до 19.10.2026 года покупайте отдельно

Покупайте онлайн-курсы «Клерка» по отдельности под конкретную задачу бухгалтера, кадровика или руководителя! Вам больше не нужно переплачивать за большую подписку ради одной темы.

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До 19 октября 2026 года включительно

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Категория

Название онлайн-курса

Налоговая реформа и общие налоги

Налоговая реформа-2026

Квартальная налоговая отчетность

Отчетность за I квартал 2026

Декларация 3-НДФЛ

Учет НДС и ОСНО

НДС: расчет, декларация, 1С

Учет НДС в программе 1С

ОСНО: отчетность

Специальные режимы (УСН, СМЗ, ИП)

Главбух на УСН

НДС на УСН - 2026

Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов

Работа бизнеса с СМЗ

Кадры, зарплата и воинский учет

Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С

Зарплата 1С:ЗУП

Кадровый учет в 1С:ЗУП

Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С

Воинский учет - 2026: электронный реестр и новые требования для работодателей

Воинский учет в 1С:ЗУП

Новая форма ЕФС-1 в 2026

Суммированный учет рабочего времени

Расчет среднего заработка-2026

Отраслевой учет и маркетплейсы

Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С

Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса

ВЭД: учет и налогообложение

Учет и налогообложение в строительстве

Госзакупки по 44-ФЗ и 223 ФЗ для поставщика

Бухгалтерская отчетность и стандарты

Бухгалтерская отчетность организации

Бухгалтерская отчетность за 2025 год в 1С

Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять СБУ

Безопасность бизнеса и аудит

Проверки бизнеса-2026: налоговая безопасность и тактика защиты

Дробление бизнеса-2026

Ответственность главбуха коммерческого предприятия

Ликвидация ООО/ ИП: как закрыть бизнес без штрафов

Новые правила персональных данных-2026

Маркировка, ЭДО и кассы

Маркировка товара, ЭДО и прослеживаемость — 2026

Работа с ЭДО

Кассы, учет денежных средств и расчетных операций

Управленческий учет и аналитика

Управленческий учет для бухгалтера

Финмоделирование и финанализ для бизнеса

IT-инструменты и софт-скиллы

Нейросети и Power BI для бухгалтера

Excel и Google таблицы для бухгалтера

Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом

Базовое обучение

Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Как проходит обучение

  • Удобный формат: видеоуроки в записи по 10–20 минут, текстовые конспекты и практические тренажеры.

  • Гибкий график: рекомендуемый темп — 1–2 часа в день, учиться можно в любое удобное время.

  • Поддержка: кураторы и эксперты оперативно отвечают на все вопросы по материалам в чате.

  • Проверка знаний: онлайн-тесты после каждого урока можно проходить неограниченное количество раз.

  • Документ: по окончании обучения вы получаете именной сертификат.

Варианты оплаты

  1. Прямая покупка: оплата картой на сайте или скачивание счета для организации.

  2. Яндекс Пэй со Сплитом: 0 ₽ первый платеж, сумма покупки делится на комфортные части.

  3. «Долями» от Т-Банка: стоимость разбивается на 4 платежа по 1 225 ₽, списываются автоматически каждые две недели.

  4. В рассрочку на 12 месяцев: долгосрочный вариант от Т-Банка с 0 ₽ первым платежом для минимальной ежемесячной нагрузки на бюджет.

С чего начать?

Определите задачу, которая горит в работе прямо сейчас: новая форма отчета, проверка или изменения в правилах работы на УСН. Переходите по ссылке в таблице, изучайте программу и приступайте к обучению сразу после оплаты.

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Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

139 771 подписчик2 222 поста1 442 мероприятия

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