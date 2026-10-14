Онлайн-курсы «Клерка» теперь доступны без подписки: покупайте только то, что нужно для конкретных задач

Выберите курс под свою задачу
Как устроено обучение
Удобный формат: смотрите короткие видеоуроки по 10–20 минут в записи, читайте текстовые конспекты и тренируйтесь на практических тренажерах.
Свободный график: занимайтесь в комфортное время, рекомендуемый темп — всего 1–2 часа в день.
Поддержка экспертов: кураторы и специалисты быстро ответят на любые вопросы по теме в чате.
Контроль знаний: онлайн-тесты после каждой темы можно сдавать без ограничений по количеству попыток.
Финальный документ: после завершения курса вам выдается именной сертификат.
Способы оплаты
Обычная покупка: быстрая оплата картой на сайте или выставление счета для юридических лиц.
Яндекс Пэй со Сплитом: начните учиться за 0 ₽, разделив всю сумму на удобные части.
«Долями» от Т-Банка: платеж делится на 4 равные части по 1 225 ₽, которые списываются раз в две недели.
Рассрочка на 12 месяцев: долгосрочная рассрочка от Т-Банка с первым взносом 0 ₽ для минимальной нагрузки на ваш бюджет.
С чего начать?
Выберите рабочую проблему, которую нужно решить прямо сейчас: от новой формы отчетности до проверок или свежих правил работы на УСН. Кликайте по ссылке в таблице, знакомьтесь с программой и начинайте обучение сразу после оплаты!