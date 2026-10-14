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Обучение и карьера
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Онлайн-курсы «Клерка» теперь доступны без подписки: покупайте только то, что нужно для конкретных задач

Онлайн-курсы «Клерка» теперь доступны без подписки: покупайте только то, что нужно для конкретных задач

У «Клерка» отличные новости: теперь онлайн-курсы можно покупать по отдельности, без оформления общей подписки! Появилась новая рабочая задача? Просто выберите нужный курс за 4 900 ₽. Вас ждут детальный разбор темы, практические примеры и поддержка экспертов.

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Категория

Название онлайн-курса

Налоговая реформа и общие налоги

Налоговая реформа-2026

Квартальная налоговая отчетность

Отчетность за I квартал 2026

Декларация 3-НДФЛ

Учет НДС и ОСНО

НДС: расчет, декларация, 1С

Учет НДС в программе 1С

ОСНО: отчетность

Специальные режимы (УСН, СМЗ, ИП)

Главбух на УСН

НДС на УСН - 2026

Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов

Работа бизнеса с СМЗ

Кадры, зарплата и воинский учет

Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С

Зарплата 1С:ЗУП

Кадровый учет в 1С:ЗУП

Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С

Воинский учет - 2026: электронный реестр и новые требования для работодателей

Воинский учет в 1С:ЗУП

Новая форма ЕФС-1 в 2026

Суммированный учет рабочего времени

Расчет среднего заработка-2026

Отраслевой учет и маркетплейсы

Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С

Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса

ВЭД: учет и налогообложение

Учет и налогообложение в строительстве

Госзакупки по 44-ФЗ и 223 ФЗ для поставщика

Бухгалтерская отчетность и стандарты

Бухгалтерская отчетность организации

Бухгалтерская отчетность за 2025 год в 1С

Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять СБУ

Безопасность бизнеса и аудит

Проверки бизнеса-2026: налоговая безопасность и тактика защиты

Дробление бизнеса-2026

Ответственность главбуха коммерческого предприятия

Ликвидация ООО/ ИП: как закрыть бизнес без штрафов

Новые правила персональных данных-2026

Маркировка, ЭДО и кассы

Маркировка товара, ЭДО и прослеживаемость — 2026

Работа с ЭДО

Кассы, учет денежных средств и расчетных операций

Управленческий учет и аналитика

Управленческий учет для бухгалтера

Финмоделирование и финанализ для бизнеса

IT-инструменты и софт-скиллы

Нейросети и Power BI для бухгалтера

Excel и Google таблицы для бухгалтера

Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом

Базовое обучение

Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Как устроено обучение

  • Удобный формат: смотрите короткие видеоуроки по 10–20 минут в записи, читайте текстовые конспекты и тренируйтесь на практических тренажерах.

  • Свободный график: занимайтесь в комфортное время, рекомендуемый темп — всего 1–2 часа в день.

  • Поддержка экспертов: кураторы и специалисты быстро ответят на любые вопросы по теме в чате.

  • Контроль знаний: онлайн-тесты после каждой темы можно сдавать без ограничений по количеству попыток.

  • Финальный документ: после завершения курса вам выдается именной сертификат.

Способы оплаты

  • Обычная покупка: быстрая оплата картой на сайте или выставление счета для юридических лиц.

  • Яндекс Пэй со Сплитом: начните учиться за 0 ₽, разделив всю сумму на удобные части.

  • «Долями» от Т-Банка: платеж делится на 4 равные части по 1 225 ₽, которые списываются раз в две недели.

  • Рассрочка на 12 месяцев: долгосрочная рассрочка от Т-Банка с первым взносом 0 ₽ для минимальной нагрузки на ваш бюджет.

С чего начать?

Выберите рабочую проблему, которую нужно решить прямо сейчас: от новой формы отчетности до проверок или свежих правил работы на УСН. Кликайте по ссылке в таблице, знакомьтесь с программой и начинайте обучение сразу после оплаты!

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Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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