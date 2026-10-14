Начните учиться уже 15 октября: 5 курсов «Клерка» по бухгалтерии под вашу систему налогообложения

Оплатите любой курс до пятницы, и уже 15 октября приступайте к учебе. А чтобы выбрать курс осознанно, не наугад, сначала определите, чего вам не хватает: базы с нуля, уверенного владения конкретным режимом, отраслевой специализации или новой услуги для клиентов. Сравнение ниже поможет сориентироваться за пару минут, а подробный разбор ждёт сразу после таблицы.
Курс
Кому подойдёт
Чему научитесь
Стоимость со скидкой
Бухгалтерам и главбухам компаний, которые торгуют с Китаем, ЕАЭС и другими странами
Вести учет импорта и экспорта, валютный контроль, таможенные платежи, работу в 1С по ВЭД
Бухгалтерам, которые хотят перейти в IT-сектор с зарплатами на 30–50% выше рынка
Оформлять аккредитацию IT-компании, применять налоговые льготы, вести учет НМА и разработки ПО
Начинающим и опытным бухгалтерам, аутсорсерам, которые хотят вести продавцов Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет
Проводить операции маркетплейсов в 1С, отражать баллы, декомпенсации и выкупы, проходить проверки ФНС по дроблению
Бухгалтерам и главбухам торговых компаний, включая интернет-магазины и маркетплейсы
Работать с ЭДО, маркировкой, ЕГАИС и Меркурием, вести полный налоговый учет торговой организации
Тем, кто хочет вести учет целиком от первички до отчетности и дорасти до главбуха
Весь цикл учета в 1С на примере трёх организаций, управленческий учет, работу с маркетплейсами и защиту при проверках
Чем различаются эти курсы
Узкая специализация. Программы «Бухгалтер ВЭД», «Бухгалтер IT-компании» и «Бухгалтер маркетплейса» созданы для работы в конкретных нишах. В каждой из них есть свои налоговые льготы, формы отчетности и скрытые нюансы, о которых не рассказывают на базовых курсах. Освоив это направление, вы станете дефицитным экспертом, которого ищут целевые работодатели.
Рост до главного бухгалтера. Курсы «Главный бухгалтер в торговле» и «Профессия Главный бухгалтер» дают комплексные знания: от первичной первички до налогового планирования и управленческого учета. Разница в масштабе: курс по торговле глубоко погружает в одну отрасль, а «Профессия Главный бухгалтер» — это 512 часов обучения и практика на примере трех компаний с разными налоговыми режимами.
Почему стоит учиться в Школе «Клерка»
Официальный диплом, а не просто сертификат. Школа имеет государственную лицензию и передает данные о документах в ФИС ФРДО Рособрнадзора. После профпереподготовки вы получаете диплом (256–512 часов), а после курсов повышения квалификации — удостоверение (72–120 часов). Оригинал бесплатно вышлют Почтой России.
Преподаватели-практики. Программы ведут действующие аудиторы, налоговые консультанты и главбухи с опытом от 15 до 30 лет (среди них Надежда Камышева, Сергей Верещагин, Елена Шедис). Они ежедневно сталкиваются на практике с тем, чему учат.
Максимум практики. Большинство курсов включают интерактивные тренажеры для решения реальных задач прямо на сайте с моментальной проверкой ошибок. А на курсе «Профессия Главный бухгалтер» вы полгода практикуетесь в настоящей базе 1С на примере трех разных организаций.
Поддержка после выпуска. Карьерные консультанты помогут скорректировать резюме и подготовиться к интервью. Для студентов курса «Профессия Главный бухгалтер» предусмотрен подбор вакансий и размещение резюме в базе Клерк.Работа.
Гибкая оплата и вычет. Доступна беспроцентная рассрочка на 12 месяцев без первого взноса, оплата частями через Яндекс Пэй (Сплит) или по счету от компании. За обучение можно вернуть 13% в виде налогового вычета.
Тест-драйв перед стартом. У каждой программы есть бесплатный демо-урок. Если после начала учебы вы поймете, что курс вам не подходит, школа гарантирует возврат денег в течение 14 дней.
Выберите нишу и начните уже 15 октября
Курсы повышения квалификации сейчас продаются со скидкой от 47% до 69%, а курсы профессиональной переподготовки от 57% до 63%. Цены и размер скидки могут меняться, поэтому актуальную стоимость лучше проверить на странице выбранного курса.