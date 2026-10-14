Начните учиться уже 15 октября: 5 курсов «Клерка» по бухгалтерии под вашу систему налогообложения

Официальный диплом, а не просто сертификат. Школа имеет государственную лицензию и передает данные о документах в ФИС ФРДО Рособрнадзора. После профпереподготовки вы получаете диплом (256–512 часов), а после курсов повышения квалификации — удостоверение (72–120 часов). Оригинал бесплатно вышлют Почтой России.

Преподаватели-практики. Программы ведут действующие аудиторы, налоговые консультанты и главбухи с опытом от 15 до 30 лет (среди них Надежда Камышева, Сергей Верещагин, Елена Шедис). Они ежедневно сталкиваются на практике с тем, чему учат.

Максимум практики. Большинство курсов включают интерактивные тренажеры для решения реальных задач прямо на сайте с моментальной проверкой ошибок. А на курсе «Профессия Главный бухгалтер» вы полгода практикуетесь в настоящей базе 1С на примере трех разных организаций.

Поддержка после выпуска. Карьерные консультанты помогут скорректировать резюме и подготовиться к интервью. Для студентов курса «Профессия Главный бухгалтер» предусмотрен подбор вакансий и размещение резюме в базе Клерк.Работа.

Гибкая оплата и вычет. Доступна беспроцентная рассрочка на 12 месяцев без первого взноса, оплата частями через Яндекс Пэй (Сплит) или по счету от компании. За обучение можно вернуть 13% в виде налогового вычета.