Налоговый консультант-2026: как научиться находить скрытые риски бизнеса, законно оптимизировать налоги и уверенно отвечать на требования ФНС

Налоговая реформа 2025–2026 изменила правила игры: прогрессивный НДФЛ, налог на прибыль 25% и НДС на УСН требуют от бизнеса новых решений. На курсе «Налоговый консультант» вы научитесь находить риски сделок, легально оптимизировать налоги и отвечать на требования ФНС. Начните обучение на тренажерах и реальных кейсах сразу после оплаты!

Если вы хотите получить системные знания в области налогового права и комплаенса, Центр обучения «Клерка» приглашает на курс профессиональной переподготовки «Налоговый консультант». Официальный старт потока — 1 ноября 2026 года, но начать учиться по видеолекциям и конспектам можно сразу после оплаты, не теряя оставшиеся недели октября.

Мир налогов кардинально изменился. Курс «Налоговый консультант» — это ваша пошаговая инструкция по управлению рисками, прохождению проверок ФНС и выстраиванию безопасности компании.

Выбирайте поток от 1 ноября 2026 года, но получите все учебные материалы мгновенно после оплаты.

Используйте вторую половину октября, чтобы спокойно влиться в процесс, изучить первые модули по видеолекциям и опередить коллег на рынке. По окончании — официальный диплом, признанный работодателями по всей России. Начните инвестировать в себя, не теряя ни дня!

Зачем этот курс именно вам? Разбор программы под ваши задачи

Курс построен на стыке трех дисциплин: бухгалтерии, права и комплаенса. Программа разработана в соответствии с профстандартом «Консультант по налогам и сборам» (7-й уровень квалификации) и нацелена на подготовку специалистов к самостоятельному ведению сложных внутренних и клиентских запросов.

Бухгалтерам. Вы сможете выйти за рамки привычного расчета налогов и заполнения первички. Курс научит вас глубже оценивать финансовые риски компаний и давать бизнесу обоснованные стратегические рекомендации, подкрепленные нормами права.

Главным бухгалтерам. Если вы уже консультируете руководство, этот курс поможет систематизировать знания с учетом всех изменений 2025–2026 годов (реформе посвящена отдельная подробная глава 49). Вы станете увереннее взаимодействовать с ФНС, освоите методологию предпроверочного анализа (ППА) и сможете подтвердить квалификацию официальным дипломом.

Юристам. Вы сможете дополнить свою юридическую экспертизу глубоким пониманием тонкостей бухгалтерского учета (этому посвящен блок с 6 по 17 главу). Это позволит вам оценивать реальные налоговые последствия сделок, понимать внутреннюю логику расчетов и выстраивать более сильную позицию в суде.

Аутсорсерам и владельцам бухгалтерских фирм. Программа даст инструменты для расширения спектра услуг вашей компании. Вы научитесь работать со сложными и дорогими запросами крупных клиентов, оценивать бизнес-модели на риски и сможете запустить налоговое консультирование как отдельное прибыльное бизнес-направление.

Попробуйте обучение бесплатно Вы можете оценить качество подачи материала до покупки курса. Центр обучения открыл бесплатный доступ к уроку из программы. Центр обучения открыл бесплатный доступ к уроку из программы.

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Кто будет вас учить и как проходят занятия

Программа составлена ведущими практиками в области налогового права, среди которых адвокаты, аудиторы, преподаватели профильных вузов и эксперты с многолетним опытом на финансовом рынке.

Обучение проходит дистанционно в гибком темпе. Участники получают официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов с внесением в реестр ФИС ФРДО, а также возможность оформить налоговый вычет. Доступны различные варианты оплаты и беспроцентная рассрочка. Полный список преподавателей, подробные отзывы выпускников и условия приобретения курса можно найти на странице программы.

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Условия обучения, стоимость и гарантии

Стоимость: 70 000 ₽ (доступна беспроцентная рассрочка).

Гарантия возврата: средства можно вернуть в течение 14 дней с начала обучения.

Налоговый вычет: предоставляется помощь в сборе документов.

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