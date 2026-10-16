С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снизился до 20 млн рублей: как выбрать ставку и не потерять деньги

С 1 января 2026 года организации и ИП на УСН, чей доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, стали плательщиками НДС. Порог освобождения снизился с 60 до 20 млн рублей, а базовая ставка НДС выросла до 22%.

Если доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей, освобождение от НДС применяется автоматически — уведомление в ФНС подавать не нужно. Но если лимит будет превышен в течение 2026 года, обязанность платить НДС возникнет с первого числа следующего месяца.

Какие ставки доступны упрощенцам

Плательщик УСН может выбрать специальную ставку НДС — 5% или 7% — либо применять общие ставки 22%, 10% или 0% с правом на вычет входного налога.

Доход за 2025 год Ставка НДС с 2026 года До 20 млн руб. Освобождение от НДС, кроме обязанностей налогового агента и импорта От 20 до 250 млн руб. 5% без вычетов либо 22%, 10%, 0% с вычетами От 250 до 450 млн руб. 7% без вычетов либо 22%, 10%, 0% с вычетами

В течение 2026 года действуют отдельные потолки по текущему доходу:

при превышении 272,5 млн рублей право на ставку 5% утрачивается с 1-го числа следующего месяца;

при превышении 490,5 млн рублей налогоплательщик утрачивает право на УСН и спецставки с начала месяца превышения.

Выбранную ставку указывают в счетах-фактурах, первичных документах, УПД и декларации по НДС. Отдельное уведомление в ФНС не требуется.

Почему ставка 5% — не всегда выгода

Спецставки 5% и 7% не дают права на вычет входного НДС. Поэтому для бизнеса с дорогими закупками, производством или оптовой торговлей общая ставка 22% с вычетами может оказаться выгоднее.

Выбранную спецставку нужно применять не менее 12 последовательных кварталов. Исключение — для тех, кто впервые стал плательщиком НДС в 2026 году: они могут отказаться от ставки 5% или 7% в течение первых четырех кварталов.

Что проверить бухгалтеру

Рассчитать доход за 2025 год и контролировать лимит с начала 2026 года.

Смоделировать выгоду между ставками 5%, 7% и 22% с учетом входного НДС.

Проверить договоры, счета и порядок формирования цен с НДС.

Настроить 1С, счета-фактуры, УПД, книги покупок и продаж.

Проверить зачет авансов, переходящие договоры и возвраты.

Декларацию по НДС за III квартал 2026 года нужно сдать в электронном виде не позднее 26 октября: 25 октября — воскресенье.

Как разобраться в новых правилах

Практические алгоритмы расчета НДС, работу с авансами и переходящими договорами, настройку 1С и заполнение декларации разбирают на онлайн-курсе «НДС на УСН — 2026».

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А если нужно перестроить учет компании на УСН в целом — от налогов и отчетности до договоров, кадрового учета и 1С, — подойдет программа «Главбух на УСН — 2026».

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