Кадровая безопасность в 2026 году: 5 зон риска для бухгалтера и кадровика

Воинский учёт, ЕФС-1, рабочее время и расчёт зарплаты требуют особого внимания: ошибки грозят штрафами и дополнительной работой. Особенно сложно малому бизнесу, где главбух совмещает несколько функций. Разбираем 5 зон кадрового риска в 2026 году и рассказываем, что проверить, чтобы снизить вероятность ошибок и наладить рабочие процессы.

Зона риска № 1. Воинский учёт: актуальные требования и работа с электронным реестром

Воинский учёт требует системного подхода: работодателю необходимо своевременно передавать предусмотренные сведения, вести учётные документы и выполнять обязанности по взаимодействию с военными комиссариатами.

При этом работа с электронным реестром повесток не отменяет остальных обязанностей работодателя. Важно понимать, какие действия требуются в конкретной ситуации, кто отвечает за их выполнение и как подтвердить соблюдение установленных процедур.

Ошибки могут возникать не только из-за незнания законодательства, но и из-за отсутствия ответственного, несогласованности действий кадровой службы и бухгалтерии или пропущенных сроков.

Что проверить в компании:

Назначен ли ответственный за ведение воинского учёта?

Установлен ли порядок передачи сведений о приёме и увольнении работников и других предусмотренных законом кадровых изменениях?

Актуальны ли учётные документы и организовано ли взаимодействие с военным комиссариатом?

Определён ли порядок действий при получении информации о повестке или необходимости оповещения работника?

Знают ли ответственные сотрудники, какие сроки и требования применяются к каждой процедуре?

Отдельное внимание стоит уделить ответственности за нарушения. Размер санкции зависит от конкретного состава правонарушения, поэтому важно проверять не только общие суммы штрафов, но и основания их применения.

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Зона риска № 2. Воинский учёт в 1С:ЗУП: как сократить ручную работу

Даже если специалист хорошо знает законодательство, ведение воинского учёта в таблицах и бумажных документах увеличивает объём ручной работы. Чем больше сотрудников и кадровых изменений, тем сложнее поддерживать актуальность данных, контролировать сроки и готовить необходимые документы.

Часть операций можно упростить с помощью 1С:ЗУП. Однако сама по себе установленная программа не гарантирует корректность учёта: многое зависит от версии конфигурации, настроек, полноты исходных данных и действий пользователя.

Поэтому задача не просто в том, чтобы перенести документы в программу, а в том, чтобы правильно настроить рабочий процесс и понимать возможности системы.

Что проверить в компании:

Ведутся ли сведения о военнообязанных в актуальной конфигурации программы?

Используются ли предусмотренные программой возможности формирования документов и отчётных сведений?

Сверяются ли данные программы с кадровыми документами?

Есть ли порядок проверки сформированных документов перед отправкой?

Понимает ли ответственный сотрудник, какие действия программа выполняет автоматически, а какие требуют ручной проверки?

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Это особенно актуально для бухгалтеров и кадровиков, которые хотят сократить рутинные действия и уменьшить вероятность ошибок при обработке данных.

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Зона риска № 3. ЕФС-1: новые требования к заполнению и сроки сдачи

Форма ЕФС-1 остаётся одним из важных участков кадровой отчётности. Здесь недостаточно помнить общий порядок заполнения: нужно понимать, какие сведения отражаются в конкретном подразделе, когда возникает обязанность представить данные и какой срок применяется к определённому кадровому событию.

С 30 декабря 2025 года применяется форма ЕФС-1, утверждённая приказом СФР от 17.11.2025 № 1462. Поэтому в 2026 году специалистам важно ориентироваться в актуальной редакции формы и проверять требования к заполнению соответствующих подразделов.

При этом сроки сдачи различаются в зависимости от вида сведений. Например, для подраздела 1.1 раздела 1 предусмотрены отдельные сроки представления информации о трудовой деятельности, в том числе при приёме на работу и увольнении. Для других сведений действуют свои правила.

Что проверить в компании:

Используется ли актуальная форма ЕФС-1?

Разграничены ли сроки сдачи сведений о трудовой деятельности и остальных данных?

Проверяются ли кадровые мероприятия и соответствующие им коды?

Сверяются ли сведения отчёта с приказами, трудовыми договорами и кадровыми данными?

Организован ли контроль отправки отчётов и обработки уведомлений об ошибках?

Не стоит ориентироваться только на привычный порядок заполнения: перед сдачей отчётности важно проверять актуальные требования СФР и применимые сроки.

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Зона риска № 4. Суммированный учёт рабочего времени: графики, переработки и оплата труда

Если организация использует сменные графики, вахтовый метод или другие режимы, при которых невозможно соблюдать установленную ежедневную или еженедельную продолжительность рабочего времени, может потребоваться суммированный учёт рабочего времени.

Здесь важно правильно организовать учётный период, вести табель, учитывать фактически отработанное время и корректно определять сверхурочную работу.

Ошибки могут привести к неправильному расчёту заработной платы, спорам с сотрудниками и претензиям со стороны трудовой инспекции.

Особенно внимательно следует проверять ситуации, в которых график сменности, фактические часы работы и расчётные данные не совпадают.

Что проверить в компании:

Правильно ли установлен порядок введения суммированного учёта рабочего времени?

Определён ли учётный период с учётом требований законодательства?

Соответствуют ли графики сменности установленным правилам?

Фиксируются ли фактически отработанные часы и отклонения от графика?

Правильно ли определяется количество сверхурочных часов и рассчитывается оплата?

При проверке необходимо учитывать не только график, но и фактически отработанное время, применимые нормы рабочего времени и правила оплаты сверхурочной работы.

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Это направление особенно полезно специалистам, которые рассчитывают зарплату сотрудникам со сменным режимом работы или проверяют корректность начислений.

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Зона риска № 5. Средний заработок: отпускные, командировки и сложные расчёты

Расчёт среднего заработка требует внимательного отношения к составу выплат, расчётному периоду и правилам учёта отдельных ситуаций. Ошибка может повлиять на сумму отпускных, командировочных и других выплат, для которых применяется средний заработок.

С 1 сентября 2025 года действуют обновлённые правила исчисления среднего заработка, утверждённые постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 № 540. Поэтому в 2026 году важно не только знать общие принципы расчёта, но и правильно применять действующие положения к конкретным ситуациям.

На практике больше всего вопросов вызывают премии, повышение окладов, исключаемые периоды, неполностью отработанное время и расчёты при суммированном учёте рабочего времени.

Что проверить в компании:

Используются ли актуальные правила исчисления среднего заработка?

Правильно ли определяется расчётный период?

Корректно ли учитываются премии и другие выплаты?

Проверяется ли влияние повышения заработной платы на расчёт?

Учитываются ли особенности расчёта при суммированном учёте рабочего времени?

Сверяются ли результаты расчёта с первичными документами и настройками расчётной системы?

Полезно периодически проверять не только отдельные начисления, но и сам алгоритм расчёта. Это помогает находить системные ошибки, которые могут повторяться в нескольких выплатах.

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Он подойдёт бухгалтерам и расчётчикам зарплаты, которым важно уверенно применять действующие правила при расчёте отпускных, командировочных и других выплат.

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Как выстроить кадровую безопасность компании в 2026 году

Кадровая безопасность складывается из нескольких процессов: корректного воинского учёта, своевременной отчётности, правильного оформления рабочего времени и точного расчёта выплат.

Необязательно решать все задачи одновременно. Начните с участков, на которых больше всего ручной работы, повторяющихся ошибок или вопросов к действующим требованиям.

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