Как повысить свою профессиональную ценность в 2026 году: 5 направлений обучения для бухгалтеров, менеджеров и предпринимателей

Новые задачи, меняющиеся требования к учету и налогообложению, развитие электронной торговли и конкуренция за клиентов заставляют специалистов постоянно расширять свои компетенции. Но учить все подряд не нужно. Гораздо эффективнее выбрать направление, которое поможет справляться с текущими рабочими задачами, освоить новую специализацию.

Подобрали пять курсов «Клерка» для тех, кто хочет разобраться в сложных профессиональных вопросах и увереннее применять знания на практике.

1. Бухгалтерия маркетплейсов: разобраться в учете и налогах

Маркетплейсы открывают продавцам новые возможности, но для бухгалтеров такая работа означает необходимость учитывать специфику расчетов с площадками, комиссий, логистики, возвратов и отчетов о продажах.

Если вы ведете продавцов маркетплейсов или только планируете осваивать это направление, важно понимать не только общие принципы бухгалтерского учета, но и особенности операций, характерных для электронной торговли.

Курс «Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С» стоит рассмотреть бухгалтерам на аутсорсе, штатным специалистам компаний-продавцов и предпринимателям, которым важно лучше понимать финансовую сторону работы на маркетплейсах.

Кому особенно актуально: тем, кто хочет освоить учет продавцов маркетплейсов, разобраться в профильных вопросах налогообложения и работе с 1С.

2. Менеджер маркетплейса: освоить новое направление в электронной коммерции

Работа с маркетплейсами — это гораздо больше, чем создание карточек товаров и оформление заказов. Менеджеру необходимо понимать, как устроена работа магазина, какие факторы влияют на продажи и расходы и как связаны между собой операционные процессы.

Если вы хотите войти в сферу электронной коммерции или уже работаете с маркетплейсами, но хотите систематизировать знания, присмотритесь к курсу «Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса».

Он может быть интересен начинающим менеджерам, сотрудникам интернет-магазинов, предпринимателям и специалистам, которые хотят развиваться в e-commerce.

Кому особенно актуально: тем, кто ищет новое профессиональное направление, хочет расширить круг задач или лучше понимать процессы управления магазином на маркетплейсе.

3. ВЭД: разобраться в учете международных операций

Работа с иностранными контрагентами требует внимания к договорам, первичным документам, валютным операциям и налоговым последствиям сделок. При этом привычных знаний бухгалтерского учета может оказаться недостаточно для решения специфических задач ВЭД.

Ошибки в документах и учете способны привести к дополнительным затратам, расхождениям в отчетности и налоговым рискам. Поэтому специалистам важно понимать особенности внешнеторговых операций и порядок их отражения.

Курс «ВЭД: учет и налогообложение» подойдет бухгалтерам импортеров и экспортеров, главным бухгалтерам, специалистам по внешнеэкономической деятельности и предпринимателям, работающим с зарубежными партнерами.

Кому особенно актуально: тем, кто ведет или контролирует международные сделки и хочет увереннее ориентироваться в вопросах их учета и налогообложения.

4. Учет и налогообложение в строительстве: освоить отраслевую специфику

В строительстве бухгалтер сталкивается с особенностями учета затрат, расчетов с заказчиками и подрядчиками, оформления выполненных работ и определения финансового результата.

Здесь важно понимать, как связаны договорные условия, документы, расходы по объектам и бухгалтерский учет. Без знания отраслевой специфики специалисту сложнее контролировать корректность отражения операций и оценивать финансовые показатели.

Курс «Учет и налогообложение в строительстве» стоит рассмотреть бухгалтерам строительных компаний, главным бухгалтерам, финансовым специалистам и тем, кто планирует работать с клиентами из строительной отрасли.

Кому особенно актуально: тем, кому нужно разобраться в особенностях строительного учета или расширить профессиональную специализацию.

5. Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: разобраться в работе с тендерами

Государственные и корпоративные закупки могут стать дополнительным каналом продаж для бизнеса. Но для участия в них необходимо разбираться в закупочных процедурах, требованиях документации и правилах, применимых к конкретной закупке.

Поставщику важно не только найти подходящий тендер, но и оценить условия контракта, подготовить заявку, учесть возможные риски и понимать обязательства при исполнении договора.

Курс «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ для поставщика» подойдет предпринимателям, действующим поставщикам, начинающим тендерным специалистам и сотрудникам, которые отвечают за закупочное направление в компании.

Кому особенно актуально: тем, кто хочет освоить работу с закупками, систематизировать знания о процедурах и рассматривать тендеры как дополнительный инструмент развития бизнеса.

Как выбрать подходящий курс?

Ориентируйтесь на задачу, которую хотите решить в первую очередь.

Хотите вести продавцов маркетплейсов и разобраться в профильном учете? Выбирайте курс по бухгалтерии маркетплейсов.

Хотите освоить работу менеджера маркетплейса? Присмотритесь к курсу по управлению магазином и бизнес-процессами.

Работаете с импортом или экспортом? Изучите курс по учету и налогообложению ВЭД.

Ведете строительную компанию или хотите работать с такими клиентами? Обратите внимание на отраслевой курс по строительству.

Хотите работать с тендерами или расширить возможности продаж компании? Рассмотрите обучение госзакупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Инвестируйте в знания, которые нужны именно вам

Профессиональное развитие начинается с понимания собственных задач. Необязательно менять профессию или осваивать десятки направлений одновременно. Иногда достаточно углубиться в одну востребованную область, чтобы увереннее справляться с работой, расширить круг профессиональных возможностей и подготовиться к новым задачам.

Выберите курс «Клерка», который соответствует вашим целям, изучите программу и определите, какие знания пригодятся вам в работе уже сейчас.

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