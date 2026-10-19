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Отчетность-2026 без ошибок: как бухгалтеру закрыть год спокойно

Отчетность-2026 без ошибок: как бухгалтеру закрыть год спокойно

Годовая отчетность больше не «привычный процесс по старым формам»: с 2025 года она формируется по ФСБУ 4/2023, а в 1С изменились не только бланки, но и алгоритмы расшифровок. Если не разобраться заранее, есть риск сдать отчет с ошибкой, исправлять его после сдачи и объяснять руководителю, почему возникли вопросы к цифрам.

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Бухгалтеры и главные бухгалтеры, которые отвечают за закрытие периода, отчетность и последствия ошибок перед руководством, контрагентами и контролирующими органами, могут выбрать онлайн-курс «Клерк» под свои задачи.

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Что предлагает Клерк

Начинающий бухгалтер

«Я умею вести учет, но не уверена, что правильно заполню новые формы»

Пошаговый алгоритм, примеры, навык работы в 1С и аргумент для роста в должности и зарплате

Бухгалтерская отчетность организации-

разберетесь в правилах составления годовой отчетности по ФСБУ 4/2023

Главбух

«ФСБУ меняются, а ответственность за итоговую отчетность — на мне»

Понятные правила по всем стандартам, готовые инструменты и уверенность перед сдачей

Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять ФСБУ-

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Бухгалтер

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пошаговое заполнение баланса, ОФР, отчетов и пояснений №3–11 без типичных технических расхождений

Почему эти курсы работают

Курсы построены не вокруг теории, а вокруг рабочих задач бухгалтера: посмотреть урок, скачать материалы, пройти тест, применить шаблон в своей компании. Обучение дистанционное, в записи, с конспектами и тестами; начать можно сразу после оплаты, а заниматься — в свободном графике, по 1–2 часа в день.

Преподаватели — практики: среди авторов эксперты по отчетности, аудиту, налогообложению и 1С, включая Веру Сокуренко, Надежду Камышеву, Сергея Верещагина и Наталию Макошь.

После обучения вы получаете персональный сертификат — его можно добавить в резюме и использовать как подтверждение актуальных компетенций.

Как проходит обучение

  • Удобный формат: видеоуроки в записи по 10–20 минут, текстовые конспекты и практические тренажеры.

  • Гибкий график: рекомендуемый темп — 1–2 часа в день, учиться можно в любое удобное время.

  • Поддержка: кураторы и эксперты оперативно отвечают на все вопросы по материалам в чате.

  • Проверка знаний: онлайн-тесты после каждого урока можно проходить неограниченное количество раз.

  • Документ: по окончании обучения вы получаете именной сертификат.

Варианты оплаты

  1. Прямая покупка: оплата картой на сайте или скачивание счета для организации.

  2. Яндекс Пэй со Сплитом: 0 ₽ первый платеж, сумма покупки делится на комфортные части.

  3. «Долями» от Т-Банка: стоимость разбивается на 4 платежа по 1 225 ₽, списываются автоматически каждые две недели.

  4. В рассрочку на 12 месяцев: долгосрочный вариант от Т-Банка с 0 ₽ первым платежом для минимальной ежемесячной нагрузки на бюджет.

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