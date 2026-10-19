Отчетность-2026 без ошибок: как бухгалтеру закрыть год спокойно

Почему эти курсы работают

Курсы построены не вокруг теории, а вокруг рабочих задач бухгалтера: посмотреть урок, скачать материалы, пройти тест, применить шаблон в своей компании. Обучение дистанционное, в записи, с конспектами и тестами; начать можно сразу после оплаты, а заниматься — в свободном графике, по 1–2 часа в день.

Преподаватели — практики: среди авторов эксперты по отчетности, аудиту, налогообложению и 1С, включая Веру Сокуренко, Надежду Камышеву, Сергея Верещагина и Наталию Макошь.

После обучения вы получаете персональный сертификат — его можно добавить в резюме и использовать как подтверждение актуальных компетенций.