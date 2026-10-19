Отчетность-2026 без ошибок: как бухгалтеру закрыть год спокойно

Бухгалтеры и главные бухгалтеры, которые отвечают за закрытие периода, отчетность и последствия ошибок перед руководством, контрагентами и контролирующими органами, могут выбрать онлайн-курс «Клерк» под свои задачи.
Онлайн - курсы для бухгалтера разного уровня
Сегмент ЦА
Что тревожит
Что нужно получить
Что предлагает Клерк
Начинающий бухгалтер
«Я умею вести учет, но не уверена, что правильно заполню новые формы»
Пошаговый алгоритм, примеры, навык работы в 1С и аргумент для роста в должности и зарплате
Бухгалтерская отчетность организации-
разберетесь в правилах составления годовой отчетности по ФСБУ 4/2023
Главбух
«ФСБУ меняются, а ответственность за итоговую отчетность — на мне»
Понятные правила по всем стандартам, готовые инструменты и уверенность перед сдачей
Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять ФСБУ-
понимание девяти стандартов, 20+ инструкций, 15+ шаблонов и форм, 11 тестов для закрепления
Бухгалтер
«У меня несколько компаний, времени разбираться в сотнях страниц стандартов нет»
Практика без воды, шаблоны и инструкции, которые можно сразу применить
Бухгалтерская отчетность за 2025 год в 1С-
пошаговое заполнение баланса, ОФР, отчетов и пояснений №3–11 без типичных технических расхождений
Почему эти курсы работают
Курсы построены не вокруг теории, а вокруг рабочих задач бухгалтера: посмотреть урок, скачать материалы, пройти тест, применить шаблон в своей компании. Обучение дистанционное, в записи, с конспектами и тестами; начать можно сразу после оплаты, а заниматься — в свободном графике, по 1–2 часа в день.
Преподаватели — практики: среди авторов эксперты по отчетности, аудиту, налогообложению и 1С, включая Веру Сокуренко, Надежду Камышеву, Сергея Верещагина и Наталию Макошь.
После обучения вы получаете персональный сертификат — его можно добавить в резюме и использовать как подтверждение актуальных компетенций.
Как проходит обучение
Удобный формат: видеоуроки в записи по 10–20 минут, текстовые конспекты и практические тренажеры.
Гибкий график: рекомендуемый темп — 1–2 часа в день, учиться можно в любое удобное время.
Поддержка: кураторы и эксперты оперативно отвечают на все вопросы по материалам в чате.
Проверка знаний: онлайн-тесты после каждого урока можно проходить неограниченное количество раз.
Документ: по окончании обучения вы получаете именной сертификат.
Варианты оплаты
Прямая покупка: оплата картой на сайте или скачивание счета для организации.
Яндекс Пэй со Сплитом: 0 ₽ первый платеж, сумма покупки делится на комфортные части.
«Долями» от Т-Банка: стоимость разбивается на 4 платежа по 1 225 ₽, списываются автоматически каждые две недели.
В рассрочку на 12 месяцев: долгосрочный вариант от Т-Банка с 0 ₽ первым платежом для минимальной ежемесячной нагрузки на бюджет.