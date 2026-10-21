Подписка для бухгалтера: как подготовиться к закрытию 2026 года и получить 6 месяцев в подарок

Что нужно бухгалтеру в октябре 2026 года
В период сдачи отчетности важно не только соблюдать сроки, но и проверять правильность расчетов, документов и налоговых регистров. Ошибки, обнаруженные перед годовым закрытием, могут потребовать дополнительных пояснений и корректировок.
В первую очередь бухгалтеру стоит проверить:
Налоговую отчетность: НДС, налог на прибыль, РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1 — с учетом обязанностей конкретной организации.
Единый налоговый счет: начисленные обязательства, уведомления, перечисления и сальдо ЕНС.
Зарплату и страховые взносы: корректность начислений, удержаний НДФЛ и отражения выплат сотрудникам.
Кадровые документы: оформление отпусков, увольнений, трудовых отношений и документов по воинскому учету.
Подготовку к закрытию года: первичные документы, расчеты с контрагентами и налоговые регистры.
При высокой нагрузке особенно важен быстрый доступ к проверенным инструкциям, актуальным правилам и практическим рекомендациям.
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