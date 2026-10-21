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Подписка для бухгалтера: как подготовиться к закрытию 2026 года и получить 6 месяцев в подарок

Отчетность за 9 месяцев, проверка ЕНС, кадровые документы и подготовка к годовому закрытию: чтобы не тратить время на поиск инструкций и разъяснений, можно воспользоваться профессиональными материалами и обучением «Клерка». В честь дня рождения проекта 25 октября действует праздничная акция на подписки: 12 месяцев доступа + 6 месяцев в подарок.

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Что нужно бухгалтеру в октябре 2026 года

В период сдачи отчетности важно не только соблюдать сроки, но и проверять правильность расчетов, документов и налоговых регистров. Ошибки, обнаруженные перед годовым закрытием, могут потребовать дополнительных пояснений и корректировок.

В первую очередь бухгалтеру стоит проверить:

  • Налоговую отчетность: НДС, налог на прибыль, РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1 — с учетом обязанностей конкретной организации.

  • Единый налоговый счет: начисленные обязательства, уведомления, перечисления и сальдо ЕНС.

  • Зарплату и страховые взносы: корректность начислений, удержаний НДФЛ и отражения выплат сотрудникам.

  • Кадровые документы: оформление отпусков, увольнений, трудовых отношений и документов по воинскому учету.

  • Подготовку к закрытию года: первичные документы, расчеты с контрагентами и налоговые регистры.

При высокой нагрузке особенно важен быстрый доступ к проверенным инструкциям, актуальным правилам и практическим рекомендациям.

«Клерк.Система»: инструкции, шаблоны и ответы на рабочие вопросы

В «Клерк.Системе» собраны профессиональные материалы для решения повседневных бухгалтерских и налоговых задач.

Подписчикам доступны:

  • календарь бухгалтера с контрольными сроками;

  • инструкции по НДС, налогу на прибыль, РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1;

  • готовые формы и шаблоны документов;

  • разборы требований ФНС;

  • судебная практика по самозанятым и договорам ГПХ;

  • материалы по воинскому учету и кадровому делопроизводству;

  • экспертные консультации;

  • вебинары и практические чек-листы.

Такая база помогает быстрее находить нужную информацию, проверять спорные ситуации и готовить документы для работы.

Курсы для бухгалтеров: практические знания вместо долгого поиска решений

Если необходимо освоить новые правила, разобраться в 1С или подготовиться к закрытию года, можно выбрать подходящую программу на «Клерк.Школе».

Практические курсы ориентированы на реальные рабочие задачи и в зависимости от программы включают:

  • актуальные правила 2026 года;

  • разбор типичных ситуаций из бухгалтерской практики;

  • документы и чек-листы;

  • задания по работе в 1С;

  • интерактивные тренажеры;

  • ответы экспертов;

  • документ о повышении квалификации или сертификат, если это предусмотрено программой.

Можно подобрать обучение по налогам, зарплате, кадровому делопроизводству, бухгалтерскому учету и другим направлениям, необходимым для текущей работы.

Акция «Клерка» 12 + 6 месяцев: больше времени для профессионального развития

В честь дня рождения «Клерка» 25 октября 2026 года действует праздничное предложение на подписки.

При покупке годовой подписки вы можете получить 6 дополнительных месяцев доступа в подарок — 18 месяцев вместо 12.

Выбирайте подходящий формат:

  • «Клерк.Система» — профессиональные материалы, инструкции, шаблоны и экспертные разборы;

  • «Клерк.Школа» — обучение и развитие практических навыков;

  • объединенный тариф — доступ к профессиональным материалам и обучению в рамках выбранного предложения.

Подписка пригодится не только в октябре, но и в последующие месяцы: при подготовке годовой отчетности, закрытии года и решении текущих бухгалтерских задач.

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Не откладывайте подготовку к закрытию года. Выберите подходящую подписку, изучите условия праздничного предложения и используйте профессиональные материалы «Клерка» в ежедневной работе.

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