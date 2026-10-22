Маркировка товаров и новые правила для маркетплейсов с октября 2026 года: что проверить бизнесу

С 1 октября 2026 года бизнесу необходимо учитывать новые требования к маркировке отдельных товаров и работе с цифровыми платформами. Изменения затрагивают производителей, импортеров, продавцов на маркетплейсах и исполнителей. Разбираемся, что проверить в 1С, договорах и учете, чтобы избежать ошибок, а заодно рассказываем, как упростить рабочие задачи.

Маркировка с 1 октября: что проверить продавцам и производителям

С октября расширяются требования к обязательной маркировке отдельных хозяйственных, санитарно-гигиенических товаров и туалетных принадлежностей. Конкретные требования зависят от категории продукции и ее кодов.

Компаниям, которые работают с такими товарами, важно проверить регистрацию в системе «Честный знак», порядок нанесения и приемки кодов, передачу сведений об обороте и выводе продукции из оборота.

Чек-лист по маркировке

Перед началом работы с маркируемыми товарами проверьте:

Ассортимент: входят ли ваши товары в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке.

«Честный знак»: зарегистрирована ли компания и настроены ли необходимые процессы.

1С и ЭДО: корректно ли передаются сведения и обрабатываются электронные документы.

Приемку и продажи: правильно ли учитываются коды маркировки при поступлении и реализации товаров.

Остатки: соблюдаются ли установленные сроки и правила маркировки остатков, если они применимы к вашей категории продукции.

Не стоит ориентироваться только на название товара: для определения требований необходимо проверить его код и соответствие действующему перечню.

Маркетплейсы с октября: что меняется для продавцов и исполнителей

С 1 октября 2026 года действует Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Он устанавливает правила взаимодействия цифровых платформ с продавцами, исполнителями и другими участниками рынка, а также предусматривает информационный обмен между платформами и ФНС.

Для бизнеса это повод проверить не только договоры с площадками, но и то, как отражаются продажи, комиссии, возвраты и выплаты.

Что проверить селлерам и заказчикам услуг

Условия договоров с маркетплейсами и цифровыми платформами.

Отчеты о продажах, возвратах, удержаниях и выплатах.

Правильность учета комиссий и других расходов.

Соответствие данных площадки бухгалтерскому и налоговому учету.

Оформление чеков и первичных документов.

Порядок отражения доходов исполнителей, включая самозанятых, с учетом применимых правил.

Важно: сумма, поступившая на расчетный счет после удержания комиссии, не всегда равна доходу, который нужно отражать в учете. Порядок зависит от условий договора, характера операции и применяемого налогового режима.

Как подготовиться к новым требованиям без лишней работы

Чтобы изменения не привели к ошибкам в учете, проведите короткую внутреннюю проверку:

Определите, распространяются ли новые требования на ваши товары и операции. Проверьте договоры, первичные документы и отчеты маркетплейсов. Сверьте данные площадок с бухгалтерским и налоговым учетом. Проверьте настройки 1С, ЭДО и обмена с системой маркировки. Назначьте ответственных за маркировку, сверки и контроль изменений законодательства.

Чем раньше выявлены проблемы, тем проще устранить их без срочных доработок и лишних затрат.

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