Маркировка товаров и новые правила для маркетплейсов с октября 2026 года: что проверить бизнесу
С 1 октября 2026 года бизнесу необходимо учитывать новые требования к маркировке отдельных товаров и работе с цифровыми платформами. Изменения затрагивают производителей, импортеров, продавцов на маркетплейсах и исполнителей. Разбираемся, что проверить в 1С, договорах и учете, чтобы избежать ошибок, а заодно рассказываем, как упростить рабочие задачи.
Маркировка с 1 октября: что проверить продавцам и производителям
С октября расширяются требования к обязательной маркировке отдельных хозяйственных, санитарно-гигиенических товаров и туалетных принадлежностей. Конкретные требования зависят от категории продукции и ее кодов.
Компаниям, которые работают с такими товарами, важно проверить регистрацию в системе «Честный знак», порядок нанесения и приемки кодов, передачу сведений об обороте и выводе продукции из оборота.
Чек-лист по маркировке
Перед началом работы с маркируемыми товарами проверьте:
Ассортимент: входят ли ваши товары в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке.
«Честный знак»: зарегистрирована ли компания и настроены ли необходимые процессы.
1С и ЭДО: корректно ли передаются сведения и обрабатываются электронные документы.
Приемку и продажи: правильно ли учитываются коды маркировки при поступлении и реализации товаров.
Остатки: соблюдаются ли установленные сроки и правила маркировки остатков, если они применимы к вашей категории продукции.
Не стоит ориентироваться только на название товара: для определения требований необходимо проверить его код и соответствие действующему перечню.
Маркетплейсы с октября: что меняется для продавцов и исполнителей
С 1 октября 2026 года действует Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Он устанавливает правила взаимодействия цифровых платформ с продавцами, исполнителями и другими участниками рынка, а также предусматривает информационный обмен между платформами и ФНС.
Для бизнеса это повод проверить не только договоры с площадками, но и то, как отражаются продажи, комиссии, возвраты и выплаты.
Что проверить селлерам и заказчикам услуг
Условия договоров с маркетплейсами и цифровыми платформами.
Отчеты о продажах, возвратах, удержаниях и выплатах.
Правильность учета комиссий и других расходов.
Соответствие данных площадки бухгалтерскому и налоговому учету.
Оформление чеков и первичных документов.
Порядок отражения доходов исполнителей, включая самозанятых, с учетом применимых правил.
Важно: сумма, поступившая на расчетный счет после удержания комиссии, не всегда равна доходу, который нужно отражать в учете. Порядок зависит от условий договора, характера операции и применяемого налогового режима.
Как подготовиться к новым требованиям без лишней работы
Чтобы изменения не привели к ошибкам в учете, проведите короткую внутреннюю проверку:
Определите, распространяются ли новые требования на ваши товары и операции.
Проверьте договоры, первичные документы и отчеты маркетплейсов.
Сверьте данные площадок с бухгалтерским и налоговым учетом.
Проверьте настройки 1С, ЭДО и обмена с системой маркировки.
Назначьте ответственных за маркировку, сверки и контроль изменений законодательства.
Чем раньше выявлены проблемы, тем проще устранить их без срочных доработок и лишних затрат.
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