Бухгалтеру важно учиться постоянно: «Клерк.Школа» предлагает 18 месяцев возможностей для развития

Онлайн-обучение позволяет развиваться без отрыва от работы и выбирать программы в соответствии с текущими задачами. А ко Дню рождения Клерка для вас приятный сюрприз.

Изменения налогового законодательства, новые требования к отчётности и развитие цифровых инструментов делают непрерывное обучение важной частью работы бухгалтера. Чтобы уверенно справляться с профессиональными задачами, специалистам необходимо регулярно обновлять знания и осваивать новые направления.

Для тех, кто планирует системно развивать профессиональные навыки, «Клерк.Школа» предлагает онлайн-обучение для бухгалтеров, кадровых специалистов и предпринимателей.

Ко дню рождения «Клерка» действует специальное предложение: при оформлении годовой подписки на «Клерк.Школу» предоставляются ещё 6 месяцев в подарок. Таким образом, общий период доступа составляет 18 месяцев при соблюдении условий акции.

Дополнительное время можно использовать для последовательного изучения новых тем и развития профессиональных компетенций.

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