28 октября 2026 года: какие налоги и взносы заплатить, чтобы не попасть на пени

В этот день организациям и ИП важно проверить начисления, остаток на едином налоговом счете (ЕНС) и своевременно перечислить обязательные платежи. Разбираем, какие налоги и взносы нужно заплатить, кому это необходимо сделать и что проверить перед оплатой.

Что платят 28 октября 2026 года

Основные платежи на 28 октября перечислены в налоговом календаре ФНС. Конкретный набор обязательств зависит от системы налогообложения, вида деятельности и статуса плательщика.

Налог или взнос Кто платит 28.10.2026 Что перечисляют УСН Организации и ИП на УСН Авансовый платеж за 9 месяцев 2026 года НДФЛ ИП на общей системе налогообложения, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой Авансовый платеж за 9 месяцев 2026 года НДФЛ Налоговые агенты Налог, удержанный с выплат за период с 1 по 22 октября 2026 года Налог на прибыль Организации, уплачивающие ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли Авансовый платеж за сентябрь 2026 года Налог на прибыль Организации с отчетными периодами I квартал, полугодие и 9 месяцев Аванс за 9 месяцев и первый ежемесячный аванс IV квартала НДС Плательщики НДС и соответствующие налоговые агенты 1/3 суммы налога за III квартал НДС Организации и ИП, не являющиеся плательщиками НДС, но выставившие счет-фактуру с выделенным налогом Полная сумма НДС за III квартал Налог на имущество организаций Организации, для которых предусмотрены авансовые платежи Аванс за III квартал Транспортный налог Организации — владельцы транспортных средств Аванс за III квартал Земельный налог Организации — владельцы земельных участков Аванс за III квартал Страховые взносы Работодатели и другие плательщики страховых взносов Взносы за сентябрь 2026 года Водный налог Организации и ИП, являющиеся плательщиками налога Налог за III квартал 2026 года Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Плательщики НДПИ Налог за сентябрь 2026 года Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) Плательщики НДД Налог за 9 месяцев 2026 года Налог на профессиональный доход (НПД) Самозанятые, которым начислен налог за сентябрь Налог за сентябрь 2026 года

УСН: аванс за 9 месяцев

Организации и ИП на упрощенной системе налогообложения должны уплатить авансовый платеж за 9 месяцев 2026 года не позднее 28 октября.

Аванс рассчитывают нарастающим итогом с начала года с учетом ранее исчисленных авансов. Сумма зависит от объекта налогообложения, налоговой базы, применяемой ставки и предусмотренных законом уменьшений.

Перед расчетом проверьте:

доходы и расходы за девять месяцев;

данные КУДиР и первичных документов;

применяемую налоговую ставку и региональные льготы;

право на уменьшение налога на страховые взносы;

ранее исчисленные авансовые платежи.

Не забудьте об уведомлении: его необходимо представить не позднее 26 октября 2026 года. Сам авансовый платеж нужно перечислить до 28 октября включительно.

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НДФЛ: платежи для налоговых агентов и ИП

28 октября НДФЛ перечисляют разные категории плательщиков. Важно не путать налог, удержанный работодателем, и авансовый платеж физического лица, которое самостоятельно рассчитывает НДФЛ.

ИП и частнопрактикующие специалисты на общей системе налогообложения уплачивают авансовый платеж по НДФЛ за девять месяцев 2026 года в установленном для них порядке.

Налоговые агенты перечисляют НДФЛ, удержанный с выплат физическим лицам за период с 1 по 22 октября 2026 года.

Перед уплатой проверьте:

даты фактических выплат доходов;

суммы исчисленного и удержанного НДФЛ;

соответствие данных расчетам и уведомлению;

наличие средств на ЕНС.

Уведомление по НДФЛ за период с 1 по 22 октября нужно представить не позднее 26 октября. Налог перечисляют не позднее 28 октября.

Налог на прибыль: несколько платежей в один день

Для организаций на общей системе налогообложения 28 октября может быть сроком сразу нескольких платежей по налогу на прибыль. Обязанности зависят от выбранного порядка исчисления авансов и отчетного периода.

В этот день необходимо уплатить:

Авансовый платеж за сентябрь — организациям, которые рассчитывают ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Авансовый платеж за 9 месяцев — организациям, для которых отчетными периодами являются I квартал, полугодие и девять месяцев.

Первый ежемесячный авансовый платеж IV квартала — организациям, которые уплачивают ежемесячные авансы в течение отчетного периода.

Перед перечислением проверьте расчет налога, отчетный период, сумму авансов и данные декларации. Если организация применяет несколько оснований для расчета авансов, важно учесть каждое из них.

НДС: одна треть или полная сумма

Срок и сумма уплаты НДС за III квартал зависят от статуса плательщика и обстоятельств, при которых возникла обязанность уплатить налог.

Одна треть суммы НДС за III квартал. Плательщики НДС и соответствующие налоговые агенты перечисляют налог равными долями в течение трех месяцев после окончания квартала. Первый платеж необходимо внести не позднее 28 октября.

Полная сумма НДС за III квартал. Организации и ИП, которые не являются плательщиками НДС, но выставили в III квартале счет-фактуру с выделенным налогом, уплачивают всю сумму в установленный срок.

Для отдельных налоговых агентов действуют специальные правила. Поэтому перед оплатой следует проверить основание возникновения обязанности и порядок расчета именно для вашей операции.

Перед перечислением сверьте сумму к уплате с декларацией по НДС и проверьте состояние ЕНС.

Имущественные налоги организаций

28 октября организации уплачивают авансовые платежи за III квартал по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, если такие платежи предусмотрены для соответствующего налога и региона.

Перед оплатой проверьте:

наличие объектов налогообложения;

налоговую базу и применяемые ставки;

региональные правила и льготы;

правильность расчета авансов;

своевременность представления уведомлений.

Уведомления по соответствующим авансовым платежам необходимо представить не позднее 26 октября 2026 года.

Страховые взносы за сентябрь

Работодатели и другие плательщики страховых взносов перечисляют взносы с выплат физическим лицам за сентябрь 2026 года не позднее 28 октября.

Перед расчетом проверьте:

базу для начисления взносов;

выплаты работникам и исполнителям по договорам ГПХ, если они облагаются взносами;

право на применение пониженных тарифов;

корректность расчета и отражения выплат в отчетности.

Расчет по страховым взносам за девять месяцев 2026 года необходимо представить не позднее 26 октября. Отдельное уведомление об исчисленных суммах страховых взносов за сентябрь в этот срок не требуется: срок уплаты совпадает со сроком представления расчета.

Как не ошибиться при уплате налогов 28 октября

Чтобы не допустить задолженности и начисления пеней, пройдите пять шагов.

Сверьте налоговый календарь. Определите, какие обязательства относятся именно к вашей организации или ИП. Проверьте отчетность и уведомления. Часть документов необходимо представить уже 26 октября. Пересчитайте суммы. Сверьте налоговую базу, авансовые платежи, льготы и данные деклараций. Проверьте ЕНС. Убедитесь, что денег достаточно для исполнения обязательств с учетом других предстоящих платежей. Сохраните подтверждения. Платежные документы, расчеты и результаты сверки помогут разобраться в возможных расхождениях.

Учитывайте не только срок перечисления денег, но и порядок распределения единого налогового платежа. Наличие средств на ЕНС само по себе не заменяет обязанность представить предусмотренные законом уведомления и отчетность.

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