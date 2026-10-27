Взносы на травматизм переходят к ФНС: что изменится для бухгалтера в 2027 году

Новый фискальный администратор: Начислять, собирать и взыскивать взносы будет ФНС России. Правила окончательно перейдут в Налоговый кодекс РФ (появится новая статья 425.1).

Уплата через ЕНС и ЕНП: Перечислять взносы на травматизм отдельной платежкой в СФР больше не нужно. Их включают в состав Единого налогового платежа (ЕНП), а учитываться они будут на Едином налоговом счете (ЕНС).

Смещение сроков уплаты: Дедлайн сдвигается с привычного 15-го числа на единый налоговый срок — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным.

Новая отчетность и уведомления: Сведения переносятся из раздела 2 формы ЕФС-1 в Расчет по страховым взносам (РСВ) для налоговой. Кроме того, в месяцах, когда РСВ не сдается, бухгалтерам придется подавать ЕНС-уведомления об исчисленных суммах (срок — до 25-го числа).