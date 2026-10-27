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Взносы на травматизм переходят к ФНС: что изменится для бухгалтера в 2027 году

Взносы на травматизм переходят к ФНС: что изменится для бухгалтера в 2027 году

Подробно разобрать грядущие изменения и подготовиться к ним без авралов можно на бесплатной онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» от Клерк.ру, которая пройдет 10–11 декабря 2026 года.

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С 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на травматизм (от несчастных случаев и профзаболеваний) планируют полностью передать Федеральной налоговой службе (ФНС). Соответствующий законопроект № 617-9 уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Для бухгалтеров реформа означает масштабную перестройку привычных процессов: меняются правила контроля, сроки, отчетность и порядок сверки платежей.

Что меняется с 2027 года

Сейчас взносы на травматизм полностью администрирует Социальный фонд России (СФР): он принимает отчетность, собирает платежи и контролирует недоимки. С 2027 года эти обязанности разделят между двумя ведомствами.

Ключевые изменения согласно законопроекту № 617-9:

  • Новый фискальный администратор: Начислять, собирать и взыскивать взносы будет ФНС России. Правила окончательно перейдут в Налоговый кодекс РФ (появится новая статья 425.1).

  • Уплата через ЕНС и ЕНП: Перечислять взносы на травматизм отдельной платежкой в СФР больше не нужно. Их включают в состав Единого налогового платежа (ЕНП), а учитываться они будут на Едином налоговом счете (ЕНС).

  • Смещение сроков уплаты: Дедлайн сдвигается с привычного 15-го числа на единый налоговый срок — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным.

  • Новая отчетность и уведомления: Сведения переносятся из раздела 2 формы ЕФС-1 в Расчет по страховым взносам (РСВ) для налоговой. Кроме того, в месяцах, когда РСВ не сдается, бухгалтерам придется подавать ЕНС-уведомления об исчисленных суммах (срок — до 25-го числа).

  • Распределение ролей ведомств:

    • ФНС — принимает отчеты, разносит суммы по ЕНС, контролирует платежи и сверяет расчеты.

    • СФРсохраняет за собой право определять классы профессионального риска, утверждать тарифы, рассчитывать скидки и надбавки, а также выплачивать пособия пострадавшим.

Почему это важно для бухгалтера

Интеграция взносов на травматизм в систему ЕНС затронет практически все рабочие участки:

  1. Платежный календарь: Потребуется изменить даты платежей с 15 на 28 число, а также зафиксировать новые дедлайны для уведомлений (25 число).

  2. Контроль сальдо ЕНС: Ошибки или нехватка средств на ЕНС теперь автоматически создадут риски по взносам на травматизм. Недоимка будет списываться налоговой по общим правилам распределения ЕНП.

  3. Сверки и споры: Все вопросы по переплатам, зачетам и взысканиям за периоды начиная с 2027 года придется урегулировать с ИФНС, а не со старым фондом.

  4. Учетная система: Разработчикам 1С и других программ придется полностью обновить алгоритмы, субсчета, справочники и формы отчетности к началу 2027 года.

Что проверить бухгалтеру до конца 2026 года

  • Остатки и старые расчеты: Проведите полную сверку с СФР до 31 декабря 2026 года, чтобы не переносить накопленные расхождения и старые долги в новую систему ФНС.

  • Отчетность за 2026 год: Не забудьте сдать финальный раздел 2 формы ЕФС-1 за 2026 год в СФР по старым правилам — срок сдачи не позднее 25 января 2027 года.

  • Виды деятельности: Проверьте актуальность кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, так как тариф на 2027 год СФР по-прежнему будет определять на основании этих данных.

  • Обновления ПО: Назначьте ИТ-специалистам задачу по своевременному обновлению конфигураций баз данных.

Где подробно разобраться во всех деталях

Переход на новые рельсы администрирования — лишь часть глобальных изменений. Налоговая реформа затронет НДС на УСН, прогрессивную шкалу НДФЛ и правила контроля со стороны ведомств.

Узнать алгоритм действий из первых уст можно на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027», которая пройдет 10–11 декабря 2026 года. Эксперты «Клерка» и приглашенные специалисты-практики разберут кейсы, дадут готовые инструкции для перехода на ЕНС со взносами по травматизму и ответят на вопросы в чате.

Программа и форматы участия:

  • Базовый формат (Бесплатно): Доступ к прямой трансляции 10 и 11 декабря (16 часов полезного контента), участие в обсуждениях, ответы спикеров и розыгрыш призов.

  • Расширенный формат (1 499 рублей): Всё то же самое, плюс бессрочный доступ к записям выступлений на 12 месяцев, презентации спикеров и полезные методические материалы для работы.

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