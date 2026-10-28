Хотите углубить знания? Выберите свое направление на бесплатных тренажерах курсов Клерк

В Клерке есть курсы для разных этапов карьеры: от старта в бухгалтерии до сложных налоговых вопросов, отчетности и финансового управления. Выбирайте направление под свои задачи, чтобы увереннее справляться с текущей работой, быть готовым к новым обязанностям и расширять карьерные возможности.
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Бухгалтерский учет и профессиональный рост
Бухгалтер с нуля — для тех, кто только начинает карьеру в бухгалтерии.
Главный бухгалтер на ОСНО — для специалистов, работающих на общей системе налогообложения.
Главный бухгалтер в торговле — для бухгалтеров торговых компаний.
Бухгалтер на аутсорсе — для тех, кто ведет учет нескольких клиентов.
Бухгалтер ВЭД — 2026 — для специалистов, работающих с внешнеэкономической деятельностью.
Бухгалтер маркетплейса — для тех, кто ведет учет продавцов на маркетплейсах.
Бухгалтер для физлиц — для специалистов, которым важно разбираться в бухгалтерских и налоговых вопросах физических лиц.
Налоги и отчетность
Налоговая реформа — 2026 — чтобы разобраться в изменениях налогового законодательства.
Учет НДС — 2026 — для углубленного изучения учета НДС.
Налог на прибыль — 2026 — для специалистов, работающих с налогом на прибыль.
Бухгалтер на АУСН — 2026 — для тех, кто работает или планирует работать с автоматизированной упрощенной системой налогообложения.
Страховые взносы в 2026 — для специалистов, которым нужно углубить знания по страховым взносам.
Годовая отчетность — для подготовки к сдаче годовой отчетности.
Бухгалтер на ОСНО: отчетность — для систематизации знаний по отчетности на общей системе налогообложения.
Налоговый консультант — для профессионального развития в сфере налогового консультирования.
Учет, документы и специализированные направления
Учет в строительстве — для бухгалтеров строительных компаний.
Девять ФСБУ — для изучения федеральных стандартов бухгалтерского учета.
Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП — для специалистов по расчету зарплаты и кадровому учету.
Бухгалтер по зарплате — для тех, кто занимается расчетом заработной платы.
Кадровик с нуля — для начинающих специалистов по кадровому делопроизводству.
Госзакупки — для тех, кто хочет разобраться в работе с государственными закупками.
Финансы и управление
Управленческий учет — для тех, кто хочет использовать учетные данные для управления бизнесом.
Финансовый менеджмент — для развития навыков финансового управления.
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