Годовое закрытие 2026 и новые ФСБУ: как бухгалтеру подготовиться к 2027 году

Близится годовое закрытие 2026 года, а вместе с ним переход на новые ФСБУ и изменения по НДС. Бухгалтеру нужно успеть провести инвентаризацию, проверить первичные документы и расчеты с контрагентами, оценить резервы и подготовить учет к ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы», которые будут применяться с отчетности за 2027 год.

Еще один важный блок — налоги. С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22%, а для компаний и ИП на УСН поэтапно снижается порог освобождения от этого налога.

Что проверить перед закрытием 2026 года

Годовое закрытие — это не только проводки и оборотно-сальдовая ведомость. Прежде чем формировать годовую отчетность, стоит убедиться, что все хозяйственные операции отражены, документы собраны, а остатки подтверждены.

Направление проверки Что сделать Активы и обязательства Провести инвентаризацию, сверить данные учета с фактическими остатками Расчеты с контрагентами Провести сверку с покупателями, поставщиками и прочими контрагентами Дебиторская задолженность Проверить сроки погашения, оценить риск неплатежа и необходимость резерва по сомнительным долгам Основные средства и НМА Подтвердить наличие объектов, проверить оценку, амортизацию, поступление и выбытие Запасы Сверить складские остатки с учетными данными, проверить оценку и списание Доходы и расходы Убедиться, что операции отражены в правильном периоде и подтверждены документами Налоговый учет Сверить данные бухгалтерского и налогового учета Первичные документы Проверить комплектность и корректность оформления

Чем раньше найдены расхождения, тем больше времени остается на исправление ошибок, восстановление документов и подготовку пояснений к отчетности.

ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: что ждет бухгалтерию в 2027 году

С бухгалтерской отчетности за 2027 год организации применяют два новых федеральных стандарта:

Стандарт Что регулирует Когда применяется ФСБУ 9/2025 «Доходы» Признание, оценка и раскрытие информации о доходах С отчетности за 2027 год ФСБУ 10/2026 «Расходы» Признание, оценка и раскрытие информации о расходах С отчетности за 2027 год

ФСБУ 9/2025 утвержден приказом Минфина России от 16.05.2025 № 56н, ФСБУ 10/2026 — приказом Минфина России от 24.04.2026 № 53н.

При этом отчетность за 2026 год составляется по прежним правилам: новые стандарты начинают применяться с 2027 года.

Как подготовиться к переходу

Шаг Что важно сделать Изучить стандарты Разобраться, как признаются и классифицируются доходы и расходы Проверить учетную политику Сопоставить действующие положения с требованиями ФСБУ и определить, что нужно изменить Пересмотреть договоры Проверить условия о цене, переходе рисков, гарантиях и порядке расчетов Настроить учетную систему Проверить справочники, аналитику, документооборот и отчеты в 1С Распределить задачи Заранее назначить ответственных за переход и заложить время на обучение

ФСБУ 9/2025 заменяет ПБУ 9/99 «Доходы организации», а ФСБУ 10/2026 — ПБУ 10/99 «Расходы организации».

НДС 22% и УСН: что проверить бизнесу

С 1 января 2026 года основная ставка НДС повышена с 20% до 22%. Она применяется к операциям, которые раньше облагались по ставке 20%, при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав.

Что проверить Зачем это нужно Договоры с контрагентами Убедиться, что цена и порядок расчета НДС сформулированы корректно Счета, накладные, счета-фактуры Проверить применяемую ставку и оформление документов Настройки 1С Исключить ошибки в ставках, аналитике и формировании отчетности Ценообразование Оценить, как изменение ставки влияет на маржинальность и денежный поток

НДС при УСН

Для организаций и ИП на УСН порог доходов для освобождения от НДС снижается поэтапно:

Год применения освобождения Предельный доход за предыдущий год 2026 Не более 20 млн руб. за 2025 год 2027 Не более 15 млн руб. за 2026 год 2028 и далее Не более 10 млн руб. за предыдущий год

Освобождение от НДС для плательщиков УСН носит обязательный характер при соблюдении установленных условий.

Поэтому компаниям на УСН важно уже сейчас контролировать выручку за 2026 год: если она превысит 15 млн руб., в 2027 году придется применять правила НДС.

Командировки и разъездная работа: документы и выплаты

Расходы на служебные поездки часто становятся проблемной зоной при закрытии года. Причина обычно не в расчетах, а в исходных документах: нет приказа, авансового отчета или подтверждения затрат.

Что проверить На что обратить внимание Основание поездки Приказ или иной документ о направлении сотрудника в командировку Авансовые отчеты Сроки сдачи, комплектность и корректность подтверждающих документов Суточные Размер, документальное оформление и налоговые последствия выплаты Возмещение расходов Проезд, проживание и иные подтвержденные затраты Разъездная работа Закрепление характера работы и порядка возмещения расходов Учет расходов Отражение затрат в бухгалтерском и налоговом учете

Командировку не следует смешивать с разъездной работой. Если поездки — постоянная часть трудовой функции сотрудника, работодатель должен надлежащим образом закрепить такой характер работы и определить порядок компенсации связанных с ней расходов.

Автоматизация: меньше рутины, больше контроля

Закрытие года, новые ФСБУ и налоговые изменения увеличивают нагрузку на бухгалтерию. Часть рутинных задач можно передать таблицам, BI-инструментам и настройкам учетной системы.

Задача Инструмент Сверка взаиморасчетов и поиск расхождений Excel, Google Таблицы Контроль дебиторской задолженности Сводные таблицы, Power BI Анализ платежей и денежных потоков Power BI, дашборды Проверка НДС, доходов и расходов Настройки 1С и отчеты Подготовка управленческой отчетности Таблицы, BI-системы, визуализация данных

Нейросети могут ускорить подготовку черновиков, анализ структуры данных и рутинные операции. Но результат всегда должен проверять специалист: ошибка в исходных данных или формуле легко попадет в отчетность. Персональные данные и коммерчески чувствительную информацию не стоит передавать во внешние сервисы без надлежащих оснований.

Курсы стартуют 1 ноября 2026 года

Эти и другие курсы «Клерк.Школы» стартуют 1 ноября 2026 года. Выбрать программу можно под конкретную рабочую задачу: от освоения бухгалтерии с нуля до финансового менеджмента, автоматизации отчетности и перехода на позицию финансового директора.

План бухгалтера до 2027 года

Закрыть 2026 год по действующим правилам учета и отчетности. Провести инвентаризацию, сверку расчетов и проверку первичных документов. Проверить применение НДС 22% и настройки учетных систем. Контролировать доходы, чтобы вовремя оценить право на освобождение от НДС при УСН. Подготовить учетную политику и процессы к применению ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 с отчетности за 2027 год. Проверить оформление командировок, авансовых отчетов и разъездной работы. Выбрать обучение под конкретную рабочую задачу и начать подготовку заранее.

Такой план поможет пройти годовое закрытие без авралов, снизить риск ошибок в отчетности и вовремя перестроить учет под требования 2027 года.

Выберите подходящий курс и запишитесь на поток, который стартует 1 ноября 2026 года. Начните подготовку к закрытию 2026 года, новым ФСБУ и изменениям 2027 года уже сейчас.

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