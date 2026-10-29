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Обучение и карьера
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1 ноября стартуют курсы для подготовки к закрытию 2026 года и новым ФСБУ

1 ноября 2026 года открывается новый поток курсов «Клерк.Школы» для бухгалтеров, главных бухгалтеров, финансовых специалистов и аналитиков. Обучение поможет заранее подготовиться к годовому закрытию, изменениям по НДС и переходу на ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы», которые будут применяться с отчетности за 2027 год.

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Что будет в фокусе обучения

Перед закрытием 2026 года бухгалтеру важно провести инвентаризацию, сверить расчеты с контрагентами, проверить первичные документы, резервы и корректность отражения доходов и расходов. Отдельное внимание потребуется уделить НДС: с 1 января 2026 года основная ставка составляет 22%, а для компаний и ИП на УСН порог освобождения от налога снижается поэтапно.

В 2027 году организации начнут применять новые стандарты:

  • ФСБУ 9/2025 «Доходы» — регулирует признание, оценку и раскрытие информации о доходах; заменяет ПБУ 9/99.

  • ФСБУ 10/2026 «Расходы» — регулирует признание, оценку и раскрытие информации о расходах; заменяет ПБУ 10/99.

Отчетность за 2026 год составляется по прежним правилам, но готовить учетную политику, договоры, аналитику и настройки учетной системы к новым стандартам лучше уже сейчас.

Какие курсы стартуют 1 ноября

Ваша задача

Подходящий курс

Освоить бухгалтерию, налоги и 1С с нуля

«Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Систематизировать знания для работы главным бухгалтером на ОСНО

«Главный бухгалтер на ОСНО»

Научиться финансовому анализу и планированию

«Финансовый менеджмент: курс для бухгалтера и руководителя»

Автоматизировать отчеты и работать с данными

«Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи»

Перейти от учета к управлению финансами

«Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом»

Освоить автоматизацию бизнес-процессов на базе 1С

«Аналитик 1С»

Почему стоит записаться сейчас

Раннее обучение позволяет распределить подготовку к закрытию года без авралов: вовремя исправить расхождения, восстановить документы, проверить применение НДС и перестроить учетные процессы под требования 2027 года. Курсы Клерка включают сертификаты, а после оплаты доступ к обучению открывается сразу.

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